PlayStation 6: Gerücht um Portable-Konsole mit Dockingstation

An einem Handheld für die PlayStation 6 Produktlinie arbeitet Sony angeblich. Die Handheld-Konsole soll laut Moore’s Law is Dead eine Dockingstation für den Fernseher besitzen, ähnlich einer Nintendo Switch.

Moore’s Law is Dead hatte zuvor schon akkurate Informationen zur Technik in PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Im neuen Video gibt er an, die PS6-Handheld-Konsole würde mit der traditionellen PlayStation 6-Heimkonsole auf den Markt kommen, die technisch leistungsstärker als die Portable PS6 sein soll.

Der Insider beruft sich dabei auf aktuelle Unterlagen von AMD. Er habe zudem mehrere Dokumente gesehen, die direkt auf seine Behauptung hinweisen, dass das Modell wie eine Switch angedockt werden kann.

Im angedockten Zustand soll die PlayStation 6 Portable/Handheld die Leistung einer Basisversion der PlayStation 5 übertreffen.

Laut dem Insider soll die PlayStation 6 Portable weiterhin über eine AMD-APU mit 4 Zen-6c-Kernen ausgestattet sein. Zwei weitere Kerne übernehmen ausschließlich Systemaufgaben.

Zu den weiteren Spezifikationen heißt es, die Konsole verfügt über 16 x RDNA 5 CUs-GPU mit einer Taktrate von 1,2 GHz (Handheld-Modus) bzw. 1,65 GHz (Docking-Modus).