PlayStation 6: Gerücht um Portable-Konsole mit Dockingstation

Sony könnte Nintendo angreifen, in dem man eine PlayStation 6 Portable im Stil einer Nintendo Switch auf den Markt bringt.
An einem Handheld für die PlayStation 6 Produktlinie arbeitet Sony angeblich. Die Handheld-Konsole soll laut Moore’s Law is Dead eine Dockingstation für den Fernseher besitzen, ähnlich einer Nintendo Switch.
Moore’s Law is Dead hatte zuvor schon akkurate Informationen zur Technik in PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Im neuen Video gibt er an, die PS6-Handheld-Konsole würde mit der traditionellen PlayStation 6-Heimkonsole auf den Markt kommen, die technisch leistungsstärker als die Portable PS6 sein soll.
Der Insider beruft sich dabei auf aktuelle Unterlagen von AMD. Er habe zudem mehrere Dokumente gesehen, die direkt auf seine Behauptung hinweisen, dass das Modell wie eine Switch angedockt werden kann.
Im angedockten Zustand soll die PlayStation 6 Portable/Handheld die Leistung einer Basisversion der PlayStation 5 übertreffen.
Laut dem Insider soll die PlayStation 6 Portable weiterhin über eine AMD-APU mit 4 Zen-6c-Kernen ausgestattet sein. Zwei weitere Kerne übernehmen ausschließlich Systemaufgaben.
Zu den weiteren Spezifikationen heißt es, die Konsole verfügt über 16 x RDNA 5 CUs-GPU mit einer Taktrate von 1,2 GHz (Handheld-Modus) bzw. 1,65 GHz (Docking-Modus).
Sollen sie es ruhig machen.
Ob’s dann auch gekauft wird ist dann ein ganz anderes Thema .
Ich würde es jetzt nicht kaufen, aber mein Geld darauf verwetten, dass es viele andere tun.
die Verkaufszahlen der Switch zeigen halt deutlich das die Menschen portable Geräte den stationären Powerkonsolen vorziehn.
Ein Handheld der technisch keine großen Sprünge machen kann kommt der Branche doch auch entgegen, alle klagen die Entwicklungskosten würden explodieren.
Ebenso ist die Preisgestaltung schwierig wenn die PS5 Pro jetzt schon 800,- kostet was soll dann eine PS6 kosten.
Lieber einen Handheld mit PS5 Power zum Massenmarkt tauglichen Preis.
Sehr guter Kommentar! Sehe ich ähnlich…
Wieso vorziehen?
Es ist zum Teil eine ganz andere Zielgruppe.
Wenn du jetzt PC, und Konsolen zusammenzählst kommst du auf eine riesige Basis stationärer Geräte.
Und wie viele benutzen die Swicht dann auch meist stationär oder sogar nur stationär.
Stimmt, zusammen mit den PC Usern gibt es wahrscheinlich mehr stationäre Gamer als rein mobile 😉
Den Konsolenmarkt für sich allein betrachtet stellt der Anteil der Switch User aber einen nicht unerheblichen Anteil dar.
Ich glaube ein PlayStation Handheld würde sich sehr gut verkaufen.
Die Zielgruppen unterscheiden sich natürlich auch ok.
Wenn ich da aber jetzt von mir selbst ausgeh kann ich sagen, mit Nintendo kom ich schon lange nicht mehr klar und bin voll in der XBOX-Welt drin, einen XBOX-Handheld wiederum würde ich auf jeden Fall vorziehn
und wie viele Switch-Besitzer spielen ihre Games primär am TV-Gerät? 😉
Ich 😜
Nintendo könnte von mir aus gern eine abgespeckte Switch 2 bringen die nur am TV funktioniert und etwas günstiger ist dann wäre ich für die tollen Exklusives auch gern dabei.
Bin ich sofort dabei!
Ich nutze meine switch auch zu 90% am TV.
Massentauglicher Preis schonmal nicht da es Sony ist .und die Zeit ist einfach vorbei wo alles Subventioniert wird. Leider
Sehr guter Kommentar und im Kern auch mein Gedanke.
Nintendo hat mit der Switch(2) als Vorreiter klar geahnt wo der Zeitgeist hin navigiert und sehr stark vorgelegt. Das andere Hersteller diesem Erfolg versuchen nachzueifern scheint eine logische Konsequenz zu sein. Ob mann als „Nachahmer“ denn dem Erfolg des Originals entsprechen wird, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Eine PS5PRO kostet so viel, weil sie nicht als „Massenware“ konzipiert wurde. Weniger Abnahme bei APUs etc. = höhere Kosten für Sony. Eine einfache Rechnung. Die nächste Generation wird sicherlich nicht mehr als eine Pro kosten.
Ich weiß nicht. Wir leben in verrückten Zeiten. Wenn es so weiter geht, wird neue Technik für den Massenmarkt unerschwinglich.
Damit meine ich nicht Sony, sondern alles.
Das ist natürlich auch ein schwer zu kalkulierender Faktor und kann die Preisgestaltung gehörig beeinflussen. Ändert aber nichts an der Aussage die ich zuvor getätigt habe.
Ich bin auch der Meinung, dass Sony es sich nicht leisten kann, eine Konsole auf den Markt zu bringen, die massiv über dem Preis der derzeitigen Generation liegt. Schätze das man da subventioniert um eine gewisse Käuferbasis zu generieren.
Da ich Handheld-Gaming sehr mag, könnte die für mich sehr interessant werden.
Aber mal schauen was die Zeit bringt und wie sich bis dahin Handheld-Gaming entwickelt hat (auch in Bezug auf NS2, SteamDeck, Xbox Ally und Co).
Ist erstmal nur ein Gerücht, ich denke, dass wir nächstes Jahr bestimmt mehr erfahren werden, fände solch ein Gerät nicht uninteressant.
Warum sind aktuell wieder die Mobilen Konsole so im Vormarsch? Bis auf Nintendo könnte sich keiner der Wettbewerber richtig durchsetzten und sind eher nur ne Randnotiz. Feine Sache, ja… aber iwie hapert es dann an langfristigen Erfolgen der Geräte und dann hole ich mir doch einfach nen Kishi und geh auf Remote Play oder Cloud am Smartphone.
Ich denke weil es die Zukunft sein wird. Wir Konsolenspieler die schon seit wir denken können auf Konsolen unterwegs sind werden älter. Die neue Generation möchte am liebsten alles auf dem Smartphone haben vom PC bis zur Konsole. Da kommt ein Handheld dem halt näher als eine Konsole.
Ich denke auch, dass man da heute schon einen riesigen Erfolg haben könnte, wenn man nicht immer versuchen würde, jeden technischen Trend mitzugehen bei der Spieleentwicklung.
Schau dir an, wie Spiele heutzutage aussehen und was sie an Speicherplatz und Leistung voraussetzen. Und dann schau dir Arkham City oder Crysis 3 an. Von mir aus auch noch Gears 4 und 5 als „nicht allzu alte“ Beispiele.
Spiele auf diesem technischen Level könnten schneller und günstiger entwickelt werden und könnten auf Hardware laufen, die eine gute Balance aus Größe, Gewicht und Akkuleistung schafft. Hätte man diesen Weg eingeschlagen – neue Spiele in mehr als ausreichender (technischer) Qualität – könnten auch Sony und MS heute schon die Hybrid-Schiene fahren.
Stattdessen haben wir UE5, RT ohne Ende und riesengroße Welten, die allesamt so super laufen, keinerlei Probleme machen und so gut optimiert sind, dass sie auf der Festplatte kaum auffallen -.-
Sehe ich auch so. Dieses immer weiter und höher schadet der Industrie mehr als es ihr gut tut. Sandfall hat SE zum Beispiel gerade wieder bewiesen was man als JRPG-Fan haben möchte.
Die Industrie sollte sich eher an den Indie-Entwicklern orientieren anstatt umgekehrt.
Dann bin ich einfach zu alt für den Scheiss.
Es gibt ja schon einige Mobile Geräte, aber es fehlt an Ernst zunehmender Konkurrenz für Nintendo. Da wird auch ein ROC ALLY X nicht viel ausrichten können und Sony hat damals mit der Vita oder PSP auch keine großen Würfe hingelegt.
Ich lass mich gerne überraschen, aber große Chancen auf einen hohen Marktanteil gebe ich dem Ding nur, wenn das der Hauptweg von Sony sein wird und keine parallele Konsole.
Ich finde eigentlich sind nur die Preise abschreckend. Wenn es diese Halndheld-Dinger für 299€ bis 399€ gäbe, wären es gerade bei jungen Leuten Verkaufsschlager.
Dem ist Nichts hinzuzufügen. Die Preise sind abartig und die werden leider nicht besser, darum ist auch der Preis der Switch 2 im Vergleich zu den aktuellen Geräten auch noch vollkommen in Ordnung.
Meiner Meinung zwar trdm zu teuer, aber immer noch günstiger als die Wettbewerber.
Die letzte portable Erfahrung von Sony war eher weniger gut. Aber klar, man will nicht das einzige Unternehmen ohne Handheld sein
Das Gerät war in bestimmten Bereichen seiner Zeit voraus und damit zu teuer. Bin der Meinung das sich die Situation von damals nicht wiederholen wird.
Sony hatte mit dem Konzept ja schon vor 20 Jahren + Erfolg.
Die PSP konnte man via Kabel oder auch Dockingstation einfach am TV anschließen und war wie eine Portable PS2. Ich kann mich noch gut an den TV Knopf an der PSP erinnern.
Sollte der Handheld alle PS4 und PS5 Games abspielen, sehe ich gute Chancen auf einen Erfolg. Die Vita ist ja an der Software gescheitert. Dieses Problem sollte es nicht mehr geben mit dem Konzept.
also quasi eine PS6 X und PS6 S…die series s bremst ja angeblich so hart den fortschritt aus. wird den sony anhängern nicht gefallen wenn diese aussage in der nächsten generation dann ihnen um die ohren gehauen wird.
Das wird doch was gaaaanz anderes sein. 😉
Super Bremse Sony. Das wird die PS6 massiv zurückhalten 🫣
We believe in Generations! 😉
So ein teil würde ich mir sofort kaufen.
Ein Handheld wo die komplette Konsolen Bibliothek drauf laufen würde und nicht nur play anywhere spiele.