PlayStation 6: Insider-Bericht: Neue Konsole ohne Laufwerk

Die PlayStation 6 wird nach aktuellen Insider-Informationen mit einem abnehmbaren Disc-Laufwerk auf den Markt kommen.

Damit setzt Sony den Kurs fort, den das Unternehmen bereits mit der PlayStation 5 eingeschlagen hat. Spielerinnen und Spieler in Deutschland können die Konsole entweder als digitale Version ohne Laufwerk erwerben, als Bundle mit integriertem Laufwerk kaufen oder das Zubehör später separat kostenpflichtig nachrüsten.

Dieses flexible Konzept ermöglicht es euch, die PlayStation 6 genau nach euren Bedürfnissen zu nutzen, ob als klassische Konsole mit physischen Spielen oder als rein digitale Gaming-Plattform.

Hintergrund dieser Entscheidung sind vorwiegend reduzierte Produktions- und Versandkosten, die bereits bei der PlayStation 5 entscheidende Vorteile brachten.

Sony plant mit der PlayStation 6 ein noch schlankeres und funktionalereres Design, das nicht nur für geringere Herstellungskosten sorgt, sondern auch den Transport vereinfacht und den Platzbedarf reduziert.