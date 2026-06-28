PlayStation 6: Insider beziffert allein die Herstellungskosten auf unfassbare 1.000 US-Dollar

Noch bevor die PlayStation 6 offiziell vorgestellt wurde, sorgt eine neue Schätzung zu den Herstellungskosten für Aufmerksamkeit.

Der bekannte Hardware-Insider Kepler_L2 geht inzwischen davon aus, dass die reinen Produktionskosten der Konsole auf nahezu 1.000 US-Dollar gestiegen sind.

Bereits im März hatte Kepler_L2 die sogenannten Bill of Materials (BoM) – also die Kosten für die reine Hardware-Komponenten und die Fertigung – auf rund 760 US-Dollar geschätzt. Nach seinen aktuellen Angaben sei dieser Wert inzwischen um etwa 200 US-Dollar gestiegen und liege nun bei fast 1.000 US-Dollar.

Wichtig dabei: Die BoM umfasst ausschließlich die Kosten für Hardware und Herstellung. Ausgaben für Versand, Verpackung, Marketing, Händler-Margen oder Steuern sind in dieser Schätzung nicht enthalten.

Sollten sich die Angaben als zutreffend erweisen, könnte Sony bei der Preisgestaltung der nächsten Konsole vor einer schwierigen Entscheidung stehen. In der Vergangenheit hat das Unternehmen neue PlayStation-Konsolen häufig mit sehr geringen Gewinnmargen oder sogar anfänglich mit Verlust verkauft, um einen attraktiven Einstiegspreis zu ermöglichen und möglichst viele Spieler zu erreichen.

Hinweis: Da Sony bislang keine offiziellen Informationen zu den Produktionskosten oder dem Preis der PlayStation 6 veröffentlicht hat, handelt es sich bei den aktuellen Zahlen ausschließlich um eine Insider-Schätzung und nicht um bestätigte Unternehmensangaben.