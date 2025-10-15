PlayStation 6: Kepler2 bestätigt PS6 Release für 2027

Der Insider Kepler2 hat offiziell bestätigt, dass der Release der PlayStation 6 für das Jahr 2027 sicher ist.
Laut Aussagen des Insiders ist der Launch nicht nur eine Option, sondern fest im Entwicklungsplan verankert, sofern keine unerwarteten Verzögerungen eintreten. Die Ankündigung von Kepler2 sorgt für Spannung in der Gaming-Community, da die PlayStation 6 als nächste Generation der beliebten Konsolenserie hohe Erwartungen an Technik, Leistung und exklusive Spiele weckt.
Fans können sich auf innovative Features, verbesserte Grafikleistung und neue Spielerlebnisse freuen, die mit der PlayStation 6 realisiert werden sollen.
Kenne mich, wird wieder ein Releasekauf😅
Wennst eine bekommst 😛
Mir kommt seit der der PS3 keine Sony Konsole mehr ins Haus. Entweder sind sie zu laut oder sie sehen aus wie fürs Kinderzimmer gemacht.
Die PS5 ist vom Design her tatsächlich eher für ein Kinderzimmer geeignet. Ich konnte diese optische Peinlichkeit in meinem Wohnzimmer zum Glück neben dem Sideboard verstecken, so dass man sie gar nicht sieht.
Stimme ich dir zu! Ich hoffe das MS bei der neuen Box, bei der Box bleibt. 😊
Rechne auch mit Ende 27 oder März 28, mal sehen bin da echt gespannt was und wie kommen wird, wäre auch cool wenn erst nen Handheld kommt Original von Sony Playstation und paar Jahre danach erst die NextGen, die Gen läuft spiele technisch super wie ich finde, alle Plattformen haben so viele Games, das schafft doch kein Mensch, ausser ( props gehen raus)@LordMaternus😂 und @Robilein
Schön wär’s😂😂😂
Aber ja, dieses Jahr habe ich paar großartige Games durchgespielt. Avowed, Assassin’s Creed Shadows, Crime Scene Cleaner, RoboCop: Rogue City – Unfinished Business etc. Gerade die erst- und letztgenannte Titel sind meine heißen GotY Kandidaten. Teyon hat es sogar geschafft das Original RoboCop: Rogue City zu toppen, das muss man erstmal schaffen.
Aber trotzdem wäre natürlich mehr Zeit für alles besser. Familie, Freunde, Arbeit, Filme, Hobbies, Filme, zocken. Bin immer fleißig beschäftigt😂😂😂
Ja kenne nur zu gut das „Leid“ von Zeit durch Familie,Freunde etc.😂
Teyon? Sagt mir gar nix, schau ich nachher mal rein, aber wenn ausgerechnet DU sagst, das es besser als Robocop Rouge City ist, alter Schwede, dann muss es ja krass sein.
Beschäftigt sein ist sowieso „eigentlich “ immer gut😂
Alter hab das mit Teyon jetzt erst gecheckt 😂😂😂😂 alles gut, habs jetzt verstanden, könnt mich totlachen😅
Lieber später als nie😂😂😂
Verstehe mich nicht falsch. Das Original ist großartig. Aber Unfinished Business hat ein paar Momente, will nicht spoilern, die es im Original nicht gab. Es legt nochmal eine Schippe auf den Fanservice drauf. Einfach fantastisch. Hatte einige Gänsehautmomente.
Teyon gehören für mich aktuell zu den besten Entwicklern da draußen.
Man ey, jetzt hab ich Bock mir Unfinished Business zu holen😅
Na mal gucken, vielleicht dann demnächst👍🏼
Avowed unterschreibe ich. Absolut geiles Spiel. Hätte ich vorher kein Skyrim gespielt, dann hätte ich dieses Genre niemals für mich entdeckt. Und in der UE5 eine absolute Grafikpracht.
Day One 💙💪🏻
Dann wird die xbox vielleicht weihnachten 26 kommen, da sie ja vorher rauswollten 🤔
Und bis 2030 kommt dann erstmal wieder ein Remake von einem Remake eines Remake…😃
😂✌🏻