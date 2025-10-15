PlayStation 6: Kepler2 bestätigt PS6 Release für 2027

Der Insider Kepler2 hat offiziell bestätigt, dass der Release der PlayStation 6 für das Jahr 2027 sicher ist.

Laut Aussagen des Insiders ist der Launch nicht nur eine Option, sondern fest im Entwicklungsplan verankert, sofern keine unerwarteten Verzögerungen eintreten. Die Ankündigung von Kepler2 sorgt für Spannung in der Gaming-Community, da die PlayStation 6 als nächste Generation der beliebten Konsolenserie hohe Erwartungen an Technik, Leistung und exklusive Spiele weckt.

Fans können sich auf innovative Features, verbesserte Grafikleistung und neue Spielerlebnisse freuen, die mit der PlayStation 6 realisiert werden sollen.