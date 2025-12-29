PlayStation 6: KI‑Boom gefährdet PS6 & Xbox Next: RAM‑Preise explodieren – Konsolen könnten um Jahre verschoben werden

Laut Insider Gaming könnte die nächste Konsolengeneration – also PlayStation 6, Xbox Next und vergleichbare Systeme – später erscheinen als ursprünglich geplant. Grund dafür sind drastisch steigende RAM‑Preise, ausgelöst durch die enorme Nachfrage im KI‑Sektor.

Bereits im Dezember wurde berichtet, dass auf höchster Ebene Gespräche stattfinden, weil die Verfügbarkeit von RAM zu einem ernsthaften Problem werden könnte.

Die gesamte Branche zeigt sich besorgt, da RAM ein zentraler Kostenfaktor bei der Massenproduktion von Konsolen ist. Wenn die Preise weiter steigen, könnten nicht nur Next‑Gen‑Geräte teurer werden, sondern auch aktuelle Konsolen im Jahr 2026 eine weitere Preiserhöhung erleben.

In den letzten Monaten sind RAM‑Module um mehrere Hundert Prozent teurer geworden. Da der KI‑Boom ungebremst weiterläuft, rechnen Brancheninsider nicht mit einer schnellen Entspannung. Auch wenn kein absoluter Mangel entsteht, dürfte die Preisentwicklung die Produktionskosten massiv belasten.

Traditionell werden Konsolen teilweise subventioniert, um sie für Verbraucher erschwinglich zu halten. Doch die aktuellen RAM‑Preise könnten dieses Modell sprengen. Schon vor der Krise wurde erwartet, dass die nächste Generation teurer ausfallen würde – jetzt könnte sie sogar „extortionate“, also extrem kostspielig werden.

Interne Diskussionen bei den Herstellern drehen sich deshalb darum, ob die geplanten Release‑Fenster 2027–2028 verschoben werden sollten. Die Hoffnung: RAM‑Produzenten könnten in der Zwischenzeit ihre Kapazitäten ausbauen, was die Preise wieder senken würde.