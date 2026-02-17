PlayStation 6: Kolumne: Die PS6 und das Luxusproblem einer Marke, die zu groß geworden ist?

Eine Kolumne von Tobias Schulte
Es gibt Momente in der Gamingbranche, in denen man sich eingestehen muss, dass Marktlogik nicht für alle gilt.
Sony ist so ein Fall. Während Microsoft mit der Xbox seit Jahren versucht, verlorenen Boden gutzumachen, bewegt sich die PlayStation in einem eigenen Gravitationsfeld. Und genau deshalb ist die Frage, wann eine neue Xbox erscheint, für die Verkaufszahlen der PS6 nahezu bedeutungslos.
Doch wer glaubt, Sony könne sich entspannt zurücklehnen, unterschätzt die Last, die eine Marke tragen muss, die über Jahrzehnte zur globalen Leitfigur geworden ist.
Der Erfolg, der zur Verpflichtung wurde
Die PlayStation ist längst mehr als eine Konsole. Sie ist ein kulturelles Symbol, ein Statusobjekt, ein Versprechen. Und dieses Versprechen lautet: Grafikpower. Blockbuster. Next Gen Feeling.
Jede Generation. Ohne Ausnahme.
Sony hat sich selbst in eine Position manövriert, in der 100 bis 150 Millionen verkaufte Konsolen nicht nur ein Ziel sind, sondern eine Art Pflicht. Ein Maßstab, an dem die Marke gemessen wird – von Investoren, von Fans, von der gesamten Industrie.
Das ist kein normales Marktumfeld. Das ist Hochleistungssport.
Die Preisfalle der Zukunft
Während die Erwartungen steigen, steigen auch die Kosten. Neue Speicherstandards, komplexere GPUs, teurere Fertigung – all das macht eine PS6 im klassischen Preissegment immer schwieriger.
Die Rechnung ist brutal einfach:
- Mehr Power bedeutet höhere Kosten.
- Höhere Kosten bedeuten höhere Preise.
- Höhere Preise bedeuten größeres Risiko.
Eine PS6 für 599 Euro wäre heute schon ambitioniert. Eine PS6 für 799 Euro wäre ein Statement. Eine PS6 für 999 Euro wäre ein Experiment mit ungewissem Ausgang.
Und genau hier beginnt Sonys Dilemma: Die Fans wollen maximale Technik – aber bitte zum gewohnten Konsolenpreis. Die Realität der Hardwareindustrie sagt: Das wird immer schwieriger.
Die Gefahr der Zweiteilung
Wenn Sony die PS6 zu teuer ansetzt, entsteht ein neues Problem: Die PS5 würde als günstige Alternative viel länger im Markt bleiben müssen.
Das klingt zunächst harmlos, doch es bremst die neue Generation aus. Entwickler müssten länger zweigleisig fahren. Exklusivproduktionen würden später kommen. Der technische Sprung würde verwässert.
Kurz: Die PS6 würde langsamer zünden.
Warum die Xbox trotzdem keine Rolle spielt
So hart es klingt: Die Xbox ist für Sonys Verkaufszahlen irrelevant.
Die PlayStation Community ist loyal, groß und global verankert. Sie wartet nicht auf Microsoft. Sie vergleicht nicht. Sie entscheidet nicht zwischen zwei Konsolen – sie entscheidet zwischen „jetzt“ und „später“.
Das ist ein Luxus, den kaum ein anderer Hersteller hat. Aber es ist auch eine Bürde, denn die Erwartungen sind gigantisch.
Die „Secret Sony Sauce“
Und doch gibt es einen Faktor, der Sony immer wieder rettet: Inszenierung. Markenführung. Emotion.
Sony versteht es wie kaum ein anderer, eine Konsole nicht als Produkt, sondern als Erlebnis zu verkaufen. Wenn das Marketing sitzt, wenn die Vision stimmt, wenn die Präsentation zündet – dann sind Spieler bereit, mehr zu zahlen, als sie eigentlich wollten.
Vielleicht sogar 999 Euro. Vielleicht.
Denn am Ende geht es nicht nur um Technik. Es geht um Vertrauen in eine Marke, die seit Jahrzehnten liefert.
Fazit
Sony steht vor einer der schwierigsten Entscheidungen seiner Konsolengeschichte. Nicht wegen der Xbox. Nicht wegen Nintendo. Sondern wegen der eigenen Größe.
Die PS6 muss stärker sein als alles zuvor – aber gleichzeitig bezahlbar bleiben. Sie muss Erwartungen erfüllen, die kaum noch realistisch sind. Und sie muss eine Community begeistern, die an Perfektion gewöhnt ist.
Die PlayStation ist ein Luxusprodukt geworden. Und Luxus hat seinen Preis.
Die Frage an Sony und an euch ist nur: Wie hoch darf der Preis sein, bevor selbst die treuesten Fans zögern?
Super geschrieben – sowas könnt Ihr gerne öfters bringen! Was ich mich dagegen Frage besteht überhaupt ein Bedarf an einer PS6? Die Spiele sehen wirklich super aus für ein Gerät das im Schnitt 350-450 Euro kostet. Die PS5 Pro ist ein Nischenprodukt geworden und nicht notwendig bzw. irgendwie überflüssig – jedoch wird auch diese Konsole von Fans gekauft und ist vielleicht ein Versuch um zu schauen, wie weit man gehen kann. Die Preispolitik in den letzten 3 Jahren hat Sony zudem sehr in die Karten gespielt- siehe Verkaufszahlen. Bei Xbox war der Preis aber schon bei „nur 599 EUR“ ein Genickschuss. Viele Spiele kommen von Sony zwar nicht, dafür wird die Plattform von anderen Herstellern gefüllt.
Das MS hier keinen Stich macht oder als Konkurrent zu sehen ist, versteht sich nun von selbst. Als Xbox User muss man aber auch sehr viel Verständnis aufbringen, um die Fahne hochzuhalten. Xbox schmückt sich nicht selten mit Shitstorms aufgrund neuer Entscheidungen. Sony ruht sich aus auch das beunruhigt und ist alles andere als perfekt.
Erinnert euch zurück die Performance/Grafiksprünge zur PS1, PS3, PS4 – Xbox, Xbox 360, Xbox One waren immens. Der Sprung von PS4 auf 5 oder One auf X war überschaubar – wenn auch nicht unsichtbar. Wohin soll es denn noch gehen? Grafisch wird sich nichts weltbewegendes mehr tun in dem Preissegment. 999 Euro als Beispiel halte ich für utopisch – auch wenn der Hardwaremarkt seit Monaten wieder durchdreht und alles teurer wird.
„Die PS5 Pro ist ein Nischenprodukt geworden und nicht notwendig bzw. irgendwie überflüssig“
Nische ist sie jetzt nicht unbedingt. Dafür wird sie zu häufig gekauft. Überflüssig ist in meinen Augen ebenfalls nicht korrekt. Ich betrachte das Gerät als wertvolle Lektion im Bezug auf ML und deren Implementierung in der PS6.
Doch man kann schon sagen das Die PS5 Pro ein Nischeprodukt ist und für Enthusiasten das hat Sony auch selber kommuniziert hat. Sony verfolgte auch keinen Plan für Massenverkäufe, sondern positioniert die Konsole als hochprofitables Premium-Gerät da,keine Subventionen halt für Enthusiasten.
Überflüssig finde ich sie aber auch nicht!
Also ich finde den Sprung von One zu Series schon sehr gut.
60fps, minimale Ladezeiten.
Und der nächste Sprung wird in jedem Fall auch immens. Das Upscaling hat immense Sprünge gemacht und das werden wir merken.
Hinzu kommt, TVs werden immer größer und besser. 120Hz Panels kommen in der Mittelklasse an. Da hab ich persönlich kein Bock mehr auf 1080p Upscaling, bei Medium Details um 60fps zu haben.
Natürlich sieht das jeder anders, aber ich freue mich auf die Nachfolger, zumindest leistungstechnisch.
Ich liebe neue Konsolen! Leute, das ist unser großes Hobby! Alle 5 Jahre mal 500-1000 € finde ich dafür echt in Ordnung.
Die Kolumne gefällt mir. Kein Blick durch eine Fanboy-Brille. Nüchtern betrachtet und analysiert.
Was den Preis der PS6 betrifft, glaube ich an 650 bis 799€ ohne Laufwerk. Die PS5pro als Testballon ohne Anspruch auf ein Massenprodukt vergleichbar mit der PS5, zeigt in meinen Augen woh8n die Reise preislich gehen könnte.
Für 999€ wird die Konsole nur bei den wirklichen Fans Anklang finden und müsste dann zur PS5 und Pro eine deutliche Leistungssteigerung bieten.
Der Standard Spieler wird sich daher erstmal zurückhalten und weiter auf der PS5 spielen, bis die PS6 günstiger wird oder es einen Sale etc. gibt.
Generell wird alles über 600€ für die breite Masse wahrscheinlich zu viel sein, denke ich.
Bin dann mal gespannt, wo sich die PS6 preislich am Ende positionieren wird. Frage ist dann auch wie die Hardware aussieht und wann die Konsole auf den Markt kommt, was natürlich den Preis beeinflussen wird.
Die absolute Schmerzgrenze für die meisten Konsolenspieler wird ca 700€ sein…eher noch darunter (600-650€). Ich denke dass Sony auf jedenfall alles probieren wird um das zu erreichen….man wird zb safe schon mal kosten mit dem LW sparen, dass wird man sich sicher wieder extra kaufen dürfen, es gab sogar Gerüchte dass man eventuell das LW von der PS5 auch an der PS6 benutzen kann, das wäre schon mal ein ganz netter Zug für die eigene Community. Zusätzlich wird man den Release mindestens 1 Jahr verschieben in der Hoffnung dass die Preise für den Speicher für Großabnehmer sinken und als letztes wird man sicher wieder ordentlich subventionieren zum Anfang…700 oder gar 800€ für die Base PS6 kann ich mir einfach nicht vorstellen
Wenn man bedenkt was Menschen für Handys bezahlen dann könnte man meinen das eine Konsole auch drinnen sein dürfte. Mal sehen wie sich das ganze entwickelt und in welche Richtung es bis dahin geht.
Das Handy hat aber den Vorteil, dass es noch einen praktischen Nutzen hat.
Die PS2 war damals nur so erfolgreich weil viele das als DVD Spieler benutzt haben bzw. weil DVD Spieler so unfassbar teuer gewesen sind und das halt ne super Alternative für die ganze Familie gewesen ist.
Die PS6 wird halt nur Gaming sein, den Blue Ray oder 4k BR Player hat man ja inzwischen zuhause.
Sony wird für die neue Gen auf jeden Fall Spiele brauchen. Das meiste kommt natürlich auch noch für PS5, aber die PS6 Version muss spürbar besser sein. Dazu vielleicht noch den ein oder anderen exklusiven Spin-Off.
Preislich dürfte sich das an der PS5Pro orientieren. Mit der nötigen Software wird man damit trotzdem viele Einheiten bewegen können. Ohne passendes Line-Up wird es dann bei erhöhten Preisen natürlich schwerer.
Sehr guter Kommentar, der die besonderen Marktumstände von Sony und Microsoft richtig einordnet. Würde man sich hier von einigen Kommentatoren mit grüner Brille ebenfalls mal wünschen 😉
Die Verschiebung ist nur logisch, erst einmal müssen die Last gen Kunden abgegrast werden und erst danach macht eine Next gen Sinn. Bis dahin sollte der Markt sich entspannt haben wobei ich dabei auch das geschlossene auf sich abgestimmte System im Kostenvorteil sehe.