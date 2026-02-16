PlayStation 6: Konsole setzt auf abgespecktes RDNA-5-Design – Gerücht

Die PlayStation 6 soll angeblich nicht die vollständige RDNA‑5‑GPU nutzen. Stattdessen setzt Sony erneut auf eine hybride Architektur, um die Kosten der nächsten Konsolengeneration im Griff zu behalten.

Die PlayStation 6 könnte technisch anders ausfallen, als viele erwartet haben. Laut dem bekannten Leaker KeplerL2 soll Sonys nächste Konsole nicht die vollständige AMD RDNA‑5‑GPU‑Architektur nutzen.

Stattdessen sei ein Hybrid aus RDNA‑5‑Features und älteren Technologien geplant – ein Ansatz, den Sony bereits bei der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro verfolgt hat.

Die Gründe dafür liegen vermutlich in den steigenden Hardwarekosten. Die PS6 wird laut aktuellen Gerüchten mit einer Zen‑6‑CPU und 30 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein – Komponenten, die im derzeitigen Marktumfeld extrem teuer sind. Um den Preis der Konsole dennoch attraktiv zu halten, könnte Sony bei der GPU bewusst auf ein vollwertiges RDNA‑5‑Design verzichten und stattdessen eine maßgeschneiderte, günstigere Lösung wählen.

KeplerL2 verweist darauf, dass Sony diesen Weg bereits mehrfach gegangen ist. Die PS5 basiert im Kern auf RDNA 1, erhielt aber zusätzliche Raytracing‑Funktionen. Die PS5 Pro wiederum nutzt RDNA‑4‑Technologien, um ihre Raytracing‑Leistung zu steigern.

Dass die PS6 erneut auf ein angepasstes AMD‑Design setzt, wäre demzufolge keine Überraschung.

Spannend wird die Frage nach dem Preis. Microsofts nächste Xbox‑Generation soll Gerüchten zufolge ein „Windows‑PC im Konsolengehäuse“ werden – und deutlich teurer ausfallen als die Xbox Series X.

Sony kann sich eine ähnliche Preisstrategie kaum leisten, da der Wertfaktor traditionell ein entscheidender Treiber für PlayStation‑Verkäufe ist. Während Microsoft einen höheren Preis mit dem „PC‑Ansatz“ rechtfertigen könnte, müsste Sony stärker auf Kostenoptimierung achten.

Die PlayStation 6 wird derzeit für 2028 erwartet. Der Markt für RAM, SSDs und GPUs ist aktuell angespannt, doch Analysten halten es für möglich, dass sich die Lage bis dahin entspannt. Sollte das eintreten, könnte Sony trotz Hybrid‑GPU ein deutliches Leistungsplus gegenüber der PS5 bieten – ohne den Preis in die Höhe zu treiben.