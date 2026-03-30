PlayStation 6: Kostet 1000 Dollar oder mehr laut Analysten

PlayStation 6 könnte laut Experten erstmals die 1000-Dollar-Marke knacken und damit eine neue Preisdimension für Konsolen einläuten.

Neue Einschätzungen von Branchenanalysten deuten darauf hin, dass die nächste Konsole von Sony, die PlayStation 6, bereits zum Start deutlich teurer ausfallen könnte als frühere Generationen.

Diskutiert wird ein möglicher Einstiegspreis von rund 1.000 US-Dollar.

Hintergrund dieser Prognose sind unter anderem die jüngsten Preissteigerungen aktueller Hardware wie der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro. Diese Entwicklung könnte laut Experten bereits ein Hinweis darauf sein, wie sich die Preisstrategie für die kommende Generation entwickelt.

Zusätzlich spielen externe Faktoren eine Rolle. Steigende Produktionskosten, mögliche Importzölle sowie die wachsende Nachfrage nach Komponenten – insbesondere im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren – könnten die Preise weiter nach oben treiben und die Planung neuer Hardware erschweren.

Auch beim Funktionsumfang kursieren bereits erste Gerüchte. So wird unter anderem über ein mögliches modulares Laufwerk sowie eine potenzielle Handheld-Komponente spekuliert, die das System erweitern könnten. Konkrete Details stehen hierzu jedoch noch aus.

Branchenexperten sehen die Entwicklung als Teil eines größeren Trends, bei dem Konsolen zunehmend in den Preisbereich von High-End-PCs rücken. Sollte sich diese Entwicklung bestätigen, könnte die nächste Konsolengeneration deutlich teurer werden als bisherige Modelle und den Markt nachhaltig verändern.