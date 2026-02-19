PlayStation 6: Leaker Kepler stellt klar: PS6 soll sehr wohl RDNA 5 nutzen – aber nicht die „volle“ PC Version

In der Diskussion um die GPU-Architektur der kommenden PlayStation 6 sorgt Leaker Kepler für Klarheit. Nachdem seine früheren Aussagen so interpretiert wurden, als würde Sonys nächste Konsole kein echtes RDNA 5 nutzen, stellt er nun ausdrücklich richtig, dass dies so nie gemeint war.
Kepler betont, dass die PS6 sehr wohl auf RDNA 5 basiert, allerdings nicht zwingend jede einzelne Funktion der PC-Variante übernehmen muss. Wenn die Konsole 99 Prozent der Features unterstützt, sei es völlig legitim, sie als RDNA 5 zu bezeichnen – nur eben nicht als „full RDNA 5“, wie er es formuliert.
Damit rückt er die Gerüchte wieder zurecht: Die Architektur soll modern, leistungsfähig und klar in der RDNA‑5‑Generation verankert sein, aber wie bei Konsolen üblich an bestimmte Hardware‑ und Effizienzanforderungen angepasst werden.
Sony arbeitet ja bekanntlich auch mit AMD zusammen.
Wird schon was Vernünftiges dabei herauskommen
Gerüchte Gerüchte wo wären wir nur ohne tägliche Gerüchte
Bei alle 2 Tage Gerüchte 🙂
😆 (Deine Nachricht ist rechts zu sehen 🤷🏽♂️)
einfach abwarten und schauen was kommt. Sony wird wieder eine super Konsole rausbringen.
Das da vernünftige und effiziente Hardware im Zusammenspiel mit AMD kommt habe ich nie angezweifelt.
Da wird schon was cooles geboten.
Genauso die nächste Xbox.
Das wichtigste ist momentan für alle Hersteller wann die RAM Krise endlich aufhört. Keiner will seine Hardware unnötig überteuert auf den Markt schmeißen. Auch Microsoft nicht die bei der nächsten Xbox ohnehin auf einen Premium Preis setzen.
Letztens hat mein PC 16GB RAM angezeigt statt 32GB. Hab schon Panik gekommen.
Der RAM-Riegel war zum Glück nur nicht richtig eingesteckt, nachdem ich am PC herumgeschraubt habe 🍀
Ein Missverständnis sehe ich persönlich hier nicht. Schon bei der ersten Meldung war ja die Aussage, dass RDNA 5 nicht voll genutzt wird und das ist nach wie vor die Aussage.
Muss Leaker Kepler eigentlich immer recht haben.?
Ich hab jetzt keine Ahnung wie vertrauenswürdig er ist.
Kein Leaker hat immer Recht.
Aber seine Trefferquote ist ziemlich hoch. Er wird also schon gute Quellen haben
Er ist meines Wissens nach ziemlich treffsicher mit seinen „Leaks“, was natürlich nicht bedeutet daß er auch mal daneben liegen kann.
War eine lustige Unterhaltung zwischen Kepler und MLID auf Twitter^^
Aber schön, das jetzt Klarheit herrscht. Beide Next-Gen mit RDNA 5, da kommt jeder auf seine Kosten
Egal ob Full RDNA5 oder zur 99% davon. Die Konsole wird schon genug Leistung und Features besitzen und entsprechend Performance haben. Würde mich auch nicht wundern wenn an der Feature-Palette noch mit Blick auf eine mögliche Verschiebung, etwas geändert werden könnte.