PlayStation 6: Leaker Kepler stellt klar: PS6 soll sehr wohl RDNA 5 nutzen – aber nicht die „volle“ PC Version

Image: depositphotos

Missverständnis aufgeklärt – PS6 könnte 99 Prozent von RDNA 5 bieten, aber eben nicht „full RDNA 5“.

In der Diskussion um die GPU-Architektur der kommenden PlayStation 6 sorgt Leaker Kepler für Klarheit. Nachdem seine früheren Aussagen so interpretiert wurden, als würde Sonys nächste Konsole kein echtes RDNA 5 nutzen, stellt er nun ausdrücklich richtig, dass dies so nie gemeint war.

Kepler betont, dass die PS6 sehr wohl auf RDNA 5 basiert, allerdings nicht zwingend jede einzelne Funktion der PC-Variante übernehmen muss. Wenn die Konsole 99 Prozent der Features unterstützt, sei es völlig legitim, sie als RDNA 5 zu bezeichnen – nur eben nicht als „full RDNA 5“, wie er es formuliert.

Damit rückt er die Gerüchte wieder zurecht: Die Architektur soll modern, leistungsfähig und klar in der RDNA‑5‑Generation verankert sein, aber wie bei Konsolen üblich an bestimmte Hardware‑ und Effizienzanforderungen angepasst werden.

  1. DrFreaK666 217285 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.02.2026 - 15:48 Uhr

    Sony arbeitet ja bekanntlich auch mit AMD zusammen.
    Wird schon was Vernünftiges dabei herauskommen

    3
  3. Alarith 22710 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.02.2026 - 15:50 Uhr

    einfach abwarten und schauen was kommt. Sony wird wieder eine super Konsole rausbringen.

    2
  4. IceWolff90 34515 XP Bobby Car Geisterfahrer | 19.02.2026 - 15:53 Uhr

    Das da vernünftige und effiziente Hardware im Zusammenspiel mit AMD kommt habe ich nie angezweifelt.
    Da wird schon was cooles geboten.
    Genauso die nächste Xbox.
    Das wichtigste ist momentan für alle Hersteller wann die RAM Krise endlich aufhört. Keiner will seine Hardware unnötig überteuert auf den Markt schmeißen. Auch Microsoft nicht die bei der nächsten Xbox ohnehin auf einen Premium Preis setzen.

    1
    • DrFreaK666 217285 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.02.2026 - 16:01 Uhr
      Antwort auf IceWolff90

      Letztens hat mein PC 16GB RAM angezeigt statt 32GB. Hab schon Panik gekommen.
      Der RAM-Riegel war zum Glück nur nicht richtig eingesteckt, nachdem ich am PC herumgeschraubt habe 🍀

      1
  5. shadow moses 456810 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 19.02.2026 - 15:54 Uhr

    Ein Missverständnis sehe ich persönlich hier nicht. Schon bei der ersten Meldung war ja die Aussage, dass RDNA 5 nicht voll genutzt wird und das ist nach wie vor die Aussage.

    0
  6. Peter Quill 78810 XP Tastenakrobat Level 4 | 19.02.2026 - 15:59 Uhr

    Muss Leaker Kepler eigentlich immer recht haben.?
    Ich hab jetzt keine Ahnung wie vertrauenswürdig er ist.

    2
    • DrFreaK666 217285 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.02.2026 - 16:02 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Kein Leaker hat immer Recht.
      Aber seine Trefferquote ist ziemlich hoch. Er wird also schon gute Quellen haben

      0
    • faktencheck 160860 XP First Star Bronze | 19.02.2026 - 16:02 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Er ist meines Wissens nach ziemlich treffsicher mit seinen „Leaks“, was natürlich nicht bedeutet daß er auch mal daneben liegen kann.

      1
  7. bk493 39170 XP Bobby Car Rennfahrer | 19.02.2026 - 16:07 Uhr

    War eine lustige Unterhaltung zwischen Kepler und MLID auf Twitter^^
    Aber schön, das jetzt Klarheit herrscht. Beide Next-Gen mit RDNA 5, da kommt jeder auf seine Kosten

    0
  8. faktencheck 160860 XP First Star Bronze | 19.02.2026 - 16:07 Uhr

    Egal ob Full RDNA5 oder zur 99% davon. Die Konsole wird schon genug Leistung und Features besitzen und entsprechend Performance haben. Würde mich auch nicht wundern wenn an der Feature-Palette noch mit Blick auf eine mögliche Verschiebung, etwas geändert werden könnte.

    0

