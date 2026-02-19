PlayStation 6: Leaker Kepler stellt klar: PS6 soll sehr wohl RDNA 5 nutzen – aber nicht die „volle“ PC Version

In der Diskussion um die GPU-Architektur der kommenden PlayStation 6 sorgt Leaker Kepler für Klarheit. Nachdem seine früheren Aussagen so interpretiert wurden, als würde Sonys nächste Konsole kein echtes RDNA 5 nutzen, stellt er nun ausdrücklich richtig, dass dies so nie gemeint war.

Kepler betont, dass die PS6 sehr wohl auf RDNA 5 basiert, allerdings nicht zwingend jede einzelne Funktion der PC-Variante übernehmen muss. Wenn die Konsole 99 Prozent der Features unterstützt, sei es völlig legitim, sie als RDNA 5 zu bezeichnen – nur eben nicht als „full RDNA 5“, wie er es formuliert.

Damit rückt er die Gerüchte wieder zurecht: Die Architektur soll modern, leistungsfähig und klar in der RDNA‑5‑Generation verankert sein, aber wie bei Konsolen üblich an bestimmte Hardware‑ und Effizienzanforderungen angepasst werden.