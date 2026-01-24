PlayStation 6: Neue PS6-Konsole könnte erst im Jahr 2030 erscheinen

Die Diskussion um den möglichen Release der PlayStation 6 nimmt weiter Fahrt auf, doch eines bleibt klar: Nichts ist offiziell bestätigt.
Sony hat bislang keinen Veröffentlichungszeitraum genannt, und sämtliche Informationen basieren auf Brancheninsider‑Berichten und früheren Aussagen von Führungskräften.
Gerüchte deuten seit Längerem auf einen Launch im Jahr 2027 hin – allerdings mit dem Zusatz, dass dies nur gelte, „sofern keine unerwarteten Verzögerungen auftreten“.
Gleichzeitig erklärte Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino im Jahr 2025, dass die PS6 „top of mind“ sei, was darauf hindeutet, dass die nächste Generation bereits aktiv geplant wird und nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte.
Trotz dieser Hinweise bleibt die Lage offen. Ein möglicher interner Zeitplan könnte sich – je nach Entwicklungsstand und Marktstrategie – auch bis 2029 oder sogar 2030 verschieben.
Ein späterer Release hätte durchaus Vorteile: Die PS5 könnte ihre Lebensspanne voll ausschöpfen, weitere große Exklusivtitel erhalten und ihre installierte Nutzerbasis weiter ausbauen, bevor Sony den Generationswechsel einleitet. Somit geht man jetzt schon davon aus, dass Sony den PlayStation 5-Lebenszyklus deutlich verlängert und die PlayStation 6 sogar erst im Jahr 2030 erscheinen könnte.
Bereits im Dezember haben wir über die Spekulationen von Tom Henderson berichtet. Hier sieht man den KI‑Boom als große Gefahr für die PlayStation 6 und die neue Xbox-Konsole: Steigende RAM‑Preise könnten die Next‑Gen bis 2029 verzögern, hieß es damals schon.
Vor allem die massive Preisentwicklung und die Produktionskosten könnten die Konsolen belasten. Ebenso steht im Raum, dass auch dies ein Grund dafür ist, dass die Steam Machine nun doch nicht wie angekündigt im Jahr 2026 erscheinen wird, um den aktuellen hohen Hardware-Preisen auszuweichen und zu warten, bis sich die Lage entspannt hat.
Sollte sich die Lage nicht entspannen, könnten sogar das Hardware-Abo oder das Xbox Cloud Gaming einen unvorstellbaren Push bekommen.
Solange Sony keine offiziellen Angaben macht, bleibt alles Spekulation. Klar ist jedoch, dass die PS6 bereits in Arbeit ist – die Frage ist nur, wann Sony den perfekten Moment für den Start sieht.
Was glaubt ihr? Was wäre der perfekte Moment in der aktuellen Marktsituation, um eine neue Konsole zu veröffentlichen?
Sony diktiert eben wann die Next Gen beginnt. Schade, dass Sie keine exte Konkurrenz mehr auf dem Heimkonsolenmarkt haben.
Nintendo musste nach der WiiU ausweichen und konnte einen eigenen Weg finden und MS hat den Konsolenmarkt anscheinend aufgegeben.
Was, erst 2030? Bis dahin bekommt man doch Augenkrebs mit 4K/60!!!
Oder wird hier schon durch die Blume gesagt: die Playstation 5 war die letzte Playstation, auch Sony geht einen anderen Weg.
Man weiß es nicht.
Alles möglich in solchen Zeiten 🤔.
2030 fände ich etwas spät, aber 1-2 Jahre darf es gerne noch dauern
Irgendwie machen mich solche Artikel traurig oder erfüllen mich mit Sorgen. Bin inzwischen gespannt auf was ich 2030 spielen werde . Also wenn es keine weiteren grafischen Steigerung bis 2030 gibt, ist 2030 für ps6 gut gewählt
Was erst dann, da bin ich ja 40!!!! Alles nur wegen der RAM-Kriese und den Tech Konzerne, die alles leer kaufen. Eine Frechheit, einfach nur.
Playstation ist doch gut aufgestellt mit der PS5 Pro.
Ich denke alle Konsolen werden sich verschieben.
Einen Vorteil für Xbox sehe ich hier dann nicht selbst wenn sie eher kommt.
Playstation wird auch denke ich weiterhin das Maß der Dinge sein.
Wäre für mich nicht schlimm.
Bin mit der XSX,PS4 & Switch 2 erstmal bestens bedient paar Spiele habe ich noch zum zocken würde wahrscheinlich eh erst auf PS5 upgraden um die Titel dieser Generation nachzuholen 🤷🏻♂️
Och würde ich gar nicht so schlimm finden, die XB auch gern erst dann xD
Irgendwie fühlt sich die aktuelle Gen noch so am Anfang an, obwohl es sie ja auch schon seit über 5 Jahren gibt..
Ein Perfekter Moment wäre für mich 2030.🤷
Auch die nächste xbox müsste meiner Meinung nach nicht früher erscheinen, obwohl natürlich die Series S schneller an ihre Grenzen stoßt.
Können sehr gerne erst 2029/2030 raus kommen.