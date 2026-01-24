PlayStation 6: Neue PS6-Konsole könnte erst im Jahr 2030 erscheinen

PS6 ohne festen Termin: Zwischen Gerüchten, CEO‑Aussagen und möglicher Verzögerung bis 2030 – warum ein späterer Launch sogar strategisch sinnvoll sein könnte.

Die Diskussion um den möglichen Release der PlayStation 6 nimmt weiter Fahrt auf, doch eines bleibt klar: Nichts ist offiziell bestätigt.

Sony hat bislang keinen Veröffentlichungszeitraum genannt, und sämtliche Informationen basieren auf Brancheninsider‑Berichten und früheren Aussagen von Führungskräften.

Gerüchte deuten seit Längerem auf einen Launch im Jahr 2027 hin – allerdings mit dem Zusatz, dass dies nur gelte, „sofern keine unerwarteten Verzögerungen auftreten“.

Gleichzeitig erklärte Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino im Jahr 2025, dass die PS6 „top of mind“ sei, was darauf hindeutet, dass die nächste Generation bereits aktiv geplant wird und nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte.

Trotz dieser Hinweise bleibt die Lage offen. Ein möglicher interner Zeitplan könnte sich – je nach Entwicklungsstand und Marktstrategie – auch bis 2029 oder sogar 2030 verschieben.

Ein späterer Release hätte durchaus Vorteile: Die PS5 könnte ihre Lebensspanne voll ausschöpfen, weitere große Exklusivtitel erhalten und ihre installierte Nutzerbasis weiter ausbauen, bevor Sony den Generationswechsel einleitet. Somit geht man jetzt schon davon aus, dass Sony den PlayStation 5-Lebenszyklus deutlich verlängert und die PlayStation 6 sogar erst im Jahr 2030 erscheinen könnte.

Bereits im Dezember haben wir über die Spekulationen von Tom Henderson berichtet. Hier sieht man den KI‑Boom als große Gefahr für die PlayStation 6 und die neue Xbox-Konsole: Steigende RAM‑Preise könnten die Next‑Gen bis 2029 verzögern, hieß es damals schon.

Vor allem die massive Preisentwicklung und die Produktionskosten könnten die Konsolen belasten. Ebenso steht im Raum, dass auch dies ein Grund dafür ist, dass die Steam Machine nun doch nicht wie angekündigt im Jahr 2026 erscheinen wird, um den aktuellen hohen Hardware-Preisen auszuweichen und zu warten, bis sich die Lage entspannt hat.

Sollte sich die Lage nicht entspannen, könnten sogar das Hardware-Abo oder das Xbox Cloud Gaming einen unvorstellbaren Push bekommen.

Solange Sony keine offiziellen Angaben macht, bleibt alles Spekulation. Klar ist jedoch, dass die PS6 bereits in Arbeit ist – die Frage ist nur, wann Sony den perfekten Moment für den Start sieht.

Was glaubt ihr? Was wäre der perfekte Moment in der aktuellen Marktsituation, um eine neue Konsole zu veröffentlichen?