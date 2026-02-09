PlayStation 6: Neuer PS6‑Leak: Handheld‑Modell soll 24 GB RAM besitzen

Hardware‑Leaker KeplerL2 behauptet, dass Sonys kommende PS6‑Handheld‑Variante mit satten 24 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein soll.

Der bekannte Hardware‑Leaker KeplerL2 sorgt erneut für Gesprächsstoff, diesmal mit frischen Details zur angeblichen PS6‑Handheld‑Hardware.

Laut seinen Aussagen soll das Gerät mit 24 GB RAM ausgestattet sein – ein Wert, der deutlich über dem liegt, was aktuelle Handhelds wie Steam Deck, ROG Ally oder PlayStation Portal bieten.

Die Angabe passt zu früheren Gerüchten, wonach Sony an einem leistungsstärkeren, eigenständig lauffähigen Handheld arbeitet, der nicht nur Streaming, sondern auch native Spiele unterstützen könnte. 24 GB RAM wären ein klares Signal, dass Sony die mobile Hardware näher an die kommende PS6‑Architektur heranführen möchte.

Offizielle Informationen gibt es bislang nicht. Sony hat weder ein PS6‑Handheld bestätigt noch technische Details genannt.

Weitere PS6-Leaks und -Gerüchte:

Quelle
  1. mAsTeR OuTi 98400 XP Posting Machine Level 4 | 09.02.2026 - 11:07 Uhr

    Ich wär erstmal für ne neue Portal Version. Aber klingt gut. Würde ich mit Kusshand nehmen ^^

    1
  2. Xbox117 50000 XP Nachwuchsadmin 5+ | 09.02.2026 - 11:14 Uhr

    Und was soll der dann kosten?
    1500€ oder so?
    Wenn der ROG Ally schon 800€ kostet, dann wird dieses Ding nochmal deutlich teurer.
    Mal schauen wie viele sich einen so teuren Handheld dann noch kaufen.

    0
    • Katsuno221 5420 XP Beginner Level 3 | 09.02.2026 - 11:22 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Ja? möglich, warum auch nicht? wer jetzt noch überrascht ist wegen den Preisen, hat den Zug eben verpasst und muss es lassen. Günstiger wird da erstmal gar nichts mehr. Alte Gens und Hardware wird teurer und neue Hardware wird immer größere Presisprünge machen. Da können wir alle nur eins machen, nicht kaufen.
      Günstiger wird es dann aber auch nicht, es wird sich wohl eher immer mehr abgewandt vom Gaming Bereich, wenn es nicht mehr lukrativ ist, die Hardware und Komponenten Preise bleiben aber hoch, da andere Branchen sie dennoch kaufen.

      1
      • Duck-Dynasty 153295 XP God-at-Arms Silber | 09.02.2026 - 11:27 Uhr
        Antwort auf Katsuno221

        On Premise Gaming wird zunehmend ein Premium Produkt.
        ALLES wandert in die Cloud. Man muss ja schon bald ständig checken, ob der Joghurt noch im eigenen Kühlschrank steht 😉

        0
        • Katsuno221 5420 XP Beginner Level 3 | 09.02.2026 - 13:07 Uhr
          Antwort auf Duck-Dynasty

          😉 ist uns allen klar , aber hier geht es um Hardware und nicht um Cloudgaming, welches ich selber ausgiebig nutze zum mobilen zocken.

          0
    • DrFreaK666 209845 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.02.2026 - 11:22 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Wieso soll das deutlich teurer werden?
      Sony rechnet sicherlich mit deutlich höheren Verkaufszahlen im Vergleich zu Asus. Dann kann man das alles anders kalkulieren. Break Even erreicht man auch mit niedrigerem Preis, aber hohen Verkaufszahlen.
      Asus ist bestimmt nicht davon ausgegangen, dass sie sie Millionen Geräte absetzen, nur weil Xbox im Namen ist.
      Sollte Sony nur 16 Millionen absetzen wie damals bei der PS Vita, dann ist das trotzdem deutlich mehr als Asus

      1
      • EndlessTech 2300 XP Beginner Level 1 | 09.02.2026 - 11:28 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Asus verdient ja auch danach nichts mehr. Sony wird das Geld gewohnt über Software und Service einspielen können.

        2
        • Duck-Dynasty 153295 XP God-at-Arms Silber | 09.02.2026 - 11:31 Uhr
          Antwort auf EndlessTech

          Nicht ausgeschlossen, dass Sony weiterhin ein bisschen subventioniert. Glaube aber nicht, dass es bei Handhelds um Stückzahlen geht.

          1
            • Duck-Dynasty 153295 XP God-at-Arms Silber | 09.02.2026 - 11:46 Uhr
              Antwort auf DrFreaK666

              Glaube nicht, dass so einfach gehandelt/ gedacht wird.
              Das ist zwar offensichtlich, aber so blöd kann nicht mal Sony sein, ausschließlich die Flucht nach vorne anzutreten und immer mehr vom Gleichen zu bieten in einem Markt, der den größten Wandel aller Zeiten durchläuft.
              In den letzten 10 Jahren ist so ziemlich alles von PS der Xbox angeglichen worden.
              „It’s all about choice“ der Satz von Spencer wird in Tokyo hinter verschlossenen Türen mit Sicherheit häufiger verwendet, als es Gaming-Traditionalisten lieb ist.

              1
      • Mech77 79795 XP Tastenakrobat Level 4 | 09.02.2026 - 12:48 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Hm, genau… Das Teil wird auch sicher günstig bei der momentanen RAM-Krise… *lol*

        0
    • Duck-Dynasty 153295 XP God-at-Arms Silber | 09.02.2026 - 11:25 Uhr
      Antwort auf Xbox117

      Ist vollkommen Latte, wie viele ein Gerät kaufen werden.
      Das wird für Plattformen und auch PS in Zukunft immer weniger wichtig, aber umso wichtiger, mehr Optionen verfügbar zu machen. Kein Handheld anzubieten wäre ein Wettbewerbsnachteil.

      0
  4. DBGH miLKa 14210 XP Leetspeak | 09.02.2026 - 11:47 Uhr

    Der Xbox Allx X hat aber auch 24GB RAM. Wenn auch geteilt mit der GPU. Hätte gedacht da kommt mehr.

    0
  5. Homunculus 294420 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.02.2026 - 11:48 Uhr

    Als PSP und Vita Fan hätte ich schon gerne mal wieder einen Handheld von Sony.

    Die Vita fanden viele damals schon zu teuer, was soll denn das dann bei dem neuen Handheld werden..

    1

