PlayStation 6: Neuer PS6‑Leak: Handheld‑Modell soll 24 GB RAM besitzen

Der bekannte Hardware‑Leaker KeplerL2 sorgt erneut für Gesprächsstoff, diesmal mit frischen Details zur angeblichen PS6‑Handheld‑Hardware.
Laut seinen Aussagen soll das Gerät mit 24 GB RAM ausgestattet sein – ein Wert, der deutlich über dem liegt, was aktuelle Handhelds wie Steam Deck, ROG Ally oder PlayStation Portal bieten.
Die Angabe passt zu früheren Gerüchten, wonach Sony an einem leistungsstärkeren, eigenständig lauffähigen Handheld arbeitet, der nicht nur Streaming, sondern auch native Spiele unterstützen könnte. 24 GB RAM wären ein klares Signal, dass Sony die mobile Hardware näher an die kommende PS6‑Architektur heranführen möchte.
Offizielle Informationen gibt es bislang nicht. Sony hat weder ein PS6‑Handheld bestätigt noch technische Details genannt.
Weitere PS6-Leaks und -Gerüchte:
- PlayStation 6: PS6 Leak: 30 GB RAM und 640 GB/s Bandbreite – neue Details zur Sony‑Hardware
- PlayStation 6: PS6‑Leaks explodieren: OLED‑Portal, 52‑CU‑Konsole, neues RDNA5‑Handheld
- PlayStation 6: PS6‑Controller ohne Tasten? Neues Sony‑Patent deutet radikales Design an
- PlayStation 6: Neue PS6-Konsole könnte erst im Jahr 2030 erscheinen
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wär erstmal für ne neue Portal Version. Aber klingt gut. Würde ich mit Kusshand nehmen ^^
Und was soll der dann kosten?
1500€ oder so?
Wenn der ROG Ally schon 800€ kostet, dann wird dieses Ding nochmal deutlich teurer.
Mal schauen wie viele sich einen so teuren Handheld dann noch kaufen.
Ja? möglich, warum auch nicht? wer jetzt noch überrascht ist wegen den Preisen, hat den Zug eben verpasst und muss es lassen. Günstiger wird da erstmal gar nichts mehr. Alte Gens und Hardware wird teurer und neue Hardware wird immer größere Presisprünge machen. Da können wir alle nur eins machen, nicht kaufen.
Günstiger wird es dann aber auch nicht, es wird sich wohl eher immer mehr abgewandt vom Gaming Bereich, wenn es nicht mehr lukrativ ist, die Hardware und Komponenten Preise bleiben aber hoch, da andere Branchen sie dennoch kaufen.
On Premise Gaming wird zunehmend ein Premium Produkt.
ALLES wandert in die Cloud. Man muss ja schon bald ständig checken, ob der Joghurt noch im eigenen Kühlschrank steht 😉
😉 ist uns allen klar , aber hier geht es um Hardware und nicht um Cloudgaming, welches ich selber ausgiebig nutze zum mobilen zocken.
Wieso soll das deutlich teurer werden?
Sony rechnet sicherlich mit deutlich höheren Verkaufszahlen im Vergleich zu Asus. Dann kann man das alles anders kalkulieren. Break Even erreicht man auch mit niedrigerem Preis, aber hohen Verkaufszahlen.
Asus ist bestimmt nicht davon ausgegangen, dass sie sie Millionen Geräte absetzen, nur weil Xbox im Namen ist.
Sollte Sony nur 16 Millionen absetzen wie damals bei der PS Vita, dann ist das trotzdem deutlich mehr als Asus
Asus verdient ja auch danach nichts mehr. Sony wird das Geld gewohnt über Software und Service einspielen können.
Nicht ausgeschlossen, dass Sony weiterhin ein bisschen subventioniert. Glaube aber nicht, dass es bei Handhelds um Stückzahlen geht.
Mehr Geräte im Umlauf = mehr MAUs
Glaube nicht, dass so einfach gehandelt/ gedacht wird.
Das ist zwar offensichtlich, aber so blöd kann nicht mal Sony sein, ausschließlich die Flucht nach vorne anzutreten und immer mehr vom Gleichen zu bieten in einem Markt, der den größten Wandel aller Zeiten durchläuft.
In den letzten 10 Jahren ist so ziemlich alles von PS der Xbox angeglichen worden.
„It’s all about choice“ der Satz von Spencer wird in Tokyo hinter verschlossenen Türen mit Sicherheit häufiger verwendet, als es Gaming-Traditionalisten lieb ist.
Gamern ist egal, was jemand hinter verschlossenen Türen sagt
Dann bist du also kein Gamer? 😉
Vielleicht
Heutzutage wird doch nichts mehr subventioniert. Das glaub ich nicht.
In dir lebt auch ein verleumdeter Pe*isvergleich 😉
Hm, genau… Das Teil wird auch sicher günstig bei der momentanen RAM-Krise… *lol*
Ist vollkommen Latte, wie viele ein Gerät kaufen werden.
Das wird für Plattformen und auch PS in Zukunft immer weniger wichtig, aber umso wichtiger, mehr Optionen verfügbar zu machen. Kein Handheld anzubieten wäre ein Wettbewerbsnachteil.
Oh, neue Leaks zur PS6 Bremse…🙊
Der Xbox Allx X hat aber auch 24GB RAM. Wenn auch geteilt mit der GPU. Hätte gedacht da kommt mehr.
Als PSP und Vita Fan hätte ich schon gerne mal wieder einen Handheld von Sony.
Die Vita fanden viele damals schon zu teuer, was soll denn das dann bei dem neuen Handheld werden..
Für einen Handheld wäre das schon stark