PlayStation 6: Neuer PS6‑Leak: Handheld‑Modell soll 24 GB RAM besitzen

Hardware‑Leaker KeplerL2 behauptet, dass Sonys kommende PS6‑Handheld‑Variante mit satten 24 GB Arbeitsspeicher ausgestattet sein soll.

Der bekannte Hardware‑Leaker KeplerL2 sorgt erneut für Gesprächsstoff, diesmal mit frischen Details zur angeblichen PS6‑Handheld‑Hardware.

Laut seinen Aussagen soll das Gerät mit 24 GB RAM ausgestattet sein – ein Wert, der deutlich über dem liegt, was aktuelle Handhelds wie Steam Deck, ROG Ally oder PlayStation Portal bieten.

Die Angabe passt zu früheren Gerüchten, wonach Sony an einem leistungsstärkeren, eigenständig lauffähigen Handheld arbeitet, der nicht nur Streaming, sondern auch native Spiele unterstützen könnte. 24 GB RAM wären ein klares Signal, dass Sony die mobile Hardware näher an die kommende PS6‑Architektur heranführen möchte.

Offizielle Informationen gibt es bislang nicht. Sony hat weder ein PS6‑Handheld bestätigt noch technische Details genannt.

