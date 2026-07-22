PlayStation 6: Neues Sony-Patent könnte Überhitzungsprobleme lösen

Ein neu veröffentlichtes Sony-Patent könnte einen ersten Hinweis auf die Technik der PlayStation 6 liefern. Das im Juni 2026 veröffentlichte Dokument beschreibt ein Kühlsystem, das die Wärmeableitung verbessern und die Kühlleistung unabhängig davon optimieren soll, ob die Konsole senkrecht oder waagerecht aufgestellt wird.
Im Mittelpunkt steht ein überarbeitetes System aus Heatpipe, Kühlkörper und Wärmeübertragungselementen. Laut Patent soll die Konstruktion die Kühlkapazität eines elektronischen Geräts erhöhen und die Wärme effizienter abführen.
Patent ist keine Produktbestätigung
In den vergangenen Jahren berichteten einzelne Nutzer über Überhitzungsprobleme bei einigen PlayStation 5-Konsolen. Ob das neue Patent tatsächlich als Grundlage für die PlayStation 6 dient, ist jedoch völlig offen.
Wie bei allen Patentanmeldungen gilt: Sie zeigen mögliche technische Entwicklungen, stellen aber keine Bestätigung dar, dass die beschriebene Technologie später in einem Serienprodukt eingesetzt wird. Sony selbst hat bislang weder Details zur Hardware der nächsten Konsolengeneration noch einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann wird es einen anderen negativen Aspekt der Konsole geben. Hardware ist nicht die Stärke von der Playstation.
Nein nicht doch, es gibt bei Playstation ein Überhitzungsproblem 😱 dabei haben mir doch die vielen Sony Fachkräfte hier mehrmals beteuert dass das Kühlsystem der aktuellen Generation völlig ausgeklügelt ist 😆😆😆 und über MS ihre Vacuum Chamber und den simulierte Kamineffekt haben sie nur gelacht.
Wahrscheinlich wird die PS6 komplett aus Metall, das gibt die Hitze schneller an die Umgebung ab und man kann gleichzeitig ein Ei darauf braten, aber nur in horizontaler Lage, senkrecht rutscht das Ei weg😂
Der entfallene Disc Laufwerk Raum kann ja auch für mehr bzw. größere Lüfter genutzt warden …
Die zocken dann wieder mit Kopfhörer damit sie die Jetengines nicht starten hören 😂
Dann lassen sie dritte auch endlich die Finger davon und ohne Laufwerk muss die ja eh nicht angefasst werden.
Diesmal muss die PS schwebend aufgestellt werden, damit nichts ausläuft 🤣
War denn nicht immer das Laufwerk ein riesen Problem bei Sony. Kann mich noch an die PS1 erinnern wo das Laufwerk umgesetzt wurde?!
Na ja sie lassen ja das Laufwerk weg. Das Laufwerk würde zur PS 6 vermutlich 120-150 € kosten. Die brauch Sony natürlich dringend weil ja über die Hälfte laut derzeitigem Stand keine nächste Gen ohne Laufwerk kaufen würden. Deshalb meldet man irgend ein neues wichtiges Bauteil an und kann das fehlende Laufwerk ausgleichen.
Das ist ne gute Sache. Da gibt es erstmal nicht zu meckern.
Außer man fällt auf alles rein.
Ja, und vor allem mal genau schauen was das sein soll.
Ne in sich geschlossene Wasserkühlung im Grunde.
Und jetzt wieder alle zurück in die Schule und bei Physik aufpassen 🙂
Ich habe das erste mal aus meinem Umkreis gehört, das seine PS5 überhitzt, ich habe ihn gesagt er soll mal die Playsie aufmachen und gucken wie es drinne aussieht, hat er daraufhin geöffnet 🤣🤣🤣🤣🤣 und meinte, “ bro bitte zieh dir mal das Video rein“ (hat er mir per WhatsApp sein Video geschickt) ich so „haha, kein Wunder das du immer sagst, das sich kaum Staub bei dir zuhause sammelt, die Playsie saugt alles auf“
Also ab und zu sollte man seine Kiste sauber machen, auch wenn ich das nur gefühlt einmal im Jahr mache.
Immer her damit, in Cerny we trust🤓
Und wie lange haben sie gebraucht um das Problem endlich lokalisieren zu können ? 3 Konsolen Generationen , 4?
Selbst wenn dieses Problem damit zumindest „entgegen gewirkt“ werden kann , wird es sicherlich an anderen Stellen wieder mangeln und Probleme geben.
Wir werden sehen.