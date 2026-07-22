PlayStation 6: Neues Sony-Patent könnte Überhitzungsprobleme lösen

Ein neu veröffentlichtes Sony-Patent könnte einen ersten Hinweis auf die Technik der PlayStation 6 liefern. Das im Juni 2026 veröffentlichte Dokument beschreibt ein Kühlsystem, das die Wärmeableitung verbessern und die Kühlleistung unabhängig davon optimieren soll, ob die Konsole senkrecht oder waagerecht aufgestellt wird.

Im Mittelpunkt steht ein überarbeitetes System aus Heatpipe, Kühlkörper und Wärmeübertragungselementen. Laut Patent soll die Konstruktion die Kühlkapazität eines elektronischen Geräts erhöhen und die Wärme effizienter abführen.

Patent ist keine Produktbestätigung

In den vergangenen Jahren berichteten einzelne Nutzer über Überhitzungsprobleme bei einigen PlayStation 5-Konsolen. Ob das neue Patent tatsächlich als Grundlage für die PlayStation 6 dient, ist jedoch völlig offen.

Wie bei allen Patentanmeldungen gilt: Sie zeigen mögliche technische Entwicklungen, stellen aber keine Bestätigung dar, dass die beschriebene Technologie später in einem Serienprodukt eingesetzt wird. Sony selbst hat bislang weder Details zur Hardware der nächsten Konsolengeneration noch einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben.