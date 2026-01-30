PlayStation 6: PS6‑Controller ohne Tasten? Neues Sony‑Patent deutet radikales Design an

Ein frisch entdecktes Sony‑Patent beschreibt einen PlayStation‑Controller ohne physische Buttons – mit Touch‑Gesten, „Anchors“ und dynamischen Eingabeflächen.

Ein neu aufgetauchtes Patent von Sony sorgt für Diskussionen: Es beschreibt einen PlayStation‑Controller ohne klassische Tasten, der stattdessen auf kapazitive Eingabeflächen setzt.

Auch wenn Patente keine Bestätigung für kommende Hardware sind, zeigt das Dokument klar, dass Sony mit alternativen Steuerkonzepten experimentiert – möglicherweise im Hinblick auf die PS6, deren Release laut Gerüchten frühestens 2030 erwartet wird.

Kapazitive Buttons statt physischer Tasten

Das Patent beschreibt eine Controller‑Oberfläche, die auf Berührungen, Gesten und Positionsveränderungen reagiert. Statt fühlbarer Buttons gäbe es dynamische Eingabeflächen, die:

  • Tap‑, Swipe‑ und Pinch‑Gesten erkennen
  • Joystick‑ähnliche Bewegungen simulieren
  • Eingaben anhand von „Anchors“ präzise zuordnen, also Punkten, die erkennen, wo die Finger aufliegen

Diese Anchors sollen verhindern, dass Eingaben verrutschen oder missinterpretiert werden – ein zentrales Problem bei Touch‑Steuerungen.

Das größte Problem: fehlendes haptisches Feedback

Touch‑Eingaben ohne physische Buttons sind für viele Spieler ein rotes Tuch. Ohne fühlbare Orientierung steigt die Gefahr von Fehlinputs – besonders bei einem Controller, den man blind bedient, während man auf den Bildschirm schaut.

Damit ein PS6‑Controller ohne Tasten funktioniert, müsste Sony laut Patent:

  • starkes haptisches Feedback integrieren
  • eine Art künstliche Tastenwölbung simulieren
  • Eingaben so präzise wie physische Buttons machen

Ohne überzeugende Haptik wäre ein solcher Controller kaum massentauglich.

Was bedeutet das für die PS6?

Das Patent zeigt lediglich, dass Sony diese Technologie erforscht. Ob sie jemals in einem finalen Produkt landet, ist völlig offen. Viele Patente verschwinden wieder in der Schublade, wenn sie sich in der Praxis nicht bewähren.

Trotzdem: Die Idee eines tastenlosen PlayStation‑Controllers ist ein starkes Signal dafür, dass Sony über radikale Designänderungen nachdenkt – und die PS6‑Ära könnte experimenteller werden, als viele erwarten.

  1. Rotten 97305 XP Posting Machine Level 4 | 30.01.2026 - 17:35 Uhr

    Rumors 😅 dann würde ein Controller 300 Tacken kosten 🫣🤣

    0
  3. RumRoGERs 121505 XP Man-at-Arms Bronze | 30.01.2026 - 17:53 Uhr

    Das Playstation Pad kann jede Revision vertragen, welche es bekommen kann. Das Pad ist ein richtiger Schwachpunkt. 🙌🏻

    1
  5. xXCickXx 119855 XP Scorpio King Rang 4 | 30.01.2026 - 18:52 Uhr

    Solche Patente gibt es viele, aber produziert wird am Ende nur wenig davon und dieses hier zu 99% nicht 😂

    0
  6. d4wGkw0n 32240 XP Bobby Car Bewunderer | 30.01.2026 - 19:00 Uhr

    Für mich wäre das nichts. Ich brauche was zum Bewegen und Drücken.

    0
  7. DanSanAliaMi 82085 XP Untouchable Star 1 | 30.01.2026 - 19:09 Uhr

    Keine Ahnung müsste ich sehen und testen. Aber ist vermutlich alles besser wie die bisherigen Controller, wo die Daumen miteinander knutschen.

    0

