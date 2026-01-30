PlayStation 6: PS6‑Leaks explodieren: OLED‑Portal, 52‑CU‑Konsole, neues RDNA5‑Handheld

Der bekannte Hardware‑Leaker KeplerL2 hat eine Reihe neuer Details zu Sonys kommenden PlayStation‑Geräten geteilt – und die Liste ist bemerkenswert umfangreich. Die Informationen betreffen sowohl ein neues Zubehörprodukt als auch die nächste Konsolengeneration und ein potenzielles Handheld‑System.
OLED‑Version des PlayStation Portal
Laut KeplerL2 arbeitet Sony an einer OLED‑Variante des PlayStation Portal, die noch dieses Jahr erscheinen soll.
Das aktuelle Portal nutzt ein LCD‑Panel, weshalb ein OLED‑Upgrade für bessere Farben, Kontraste und Reaktionszeiten sorgen würde – besonders relevant für Remote‑Play‑Gaming.
PS6: 52 Compute Units bestätigt
KeplerL2 bestätigt außerdem die Compute‑Unit‑Zahlen, die zuvor von MLID geleakt wurden:
- PS6: 52 CU
Diese Werte deuten auf einen deutlichen Leistungssprung gegenüber der PS5 hin, die auf 36 CU setzt.
KeplerL2 bestätigt: Xbox Magnus hat 68 CU.
Neues PS6‑Handheld: RDNA5, 16 CU, LPDDR5X‑9600
Der Leaker spricht zudem von einem PS6‑Handheld, das auf:
- RDNA5‑Grafikarchitektur
- 16 Compute Units
- LPDDR5X‑9600‑RAM
setzen soll. Das wäre ein massiver Sprung gegenüber bisherigen mobilen PlayStation‑Geräten und würde das Handheld klar in Richtung „echte Next‑Gen‑Performance“ positionieren – weit über Remote‑Play hinaus.
Es handelt sich um Leaks, nicht um offizielle Bestätigungen. KeplerL2 gilt jedoch als einer der zuverlässigsten Hardware‑Leaker im AMD‑Umfeld, was den Informationen zusätzliches Gewicht verleiht.
Die PlayStation‑Roadmap für die nächsten Jahre scheint jedenfalls deutlich ambitionierter zu sein, als viele erwartet haben.
