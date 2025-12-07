PlayStation 6: PS6 Handheld rückt näher und soll PS5 Spiele mit Low Power Modus unterstützen – Gerücht

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Sony intensiv an der technischen Grundlage für einen PS6 Handheld arbeitet, der PS5 Spiele nativ unterstützen soll.
Sony hält seine Partnerstudios dazu an, den Low Power Modus der PlayStation 5 konsequent zu integrieren. Dieser Modus reduziert die Auflösung statt der Bildrate und ermöglicht damit stabile 60 FPS, was für den Einsatz auf einem tragbaren PS6-Gerät entscheidend sein könnte.
Entwickler erhalten zusätzliche Unterstützung durch Razor CPU, ein Werkzeug innerhalb der PS5-Entwicklungsumgebung, das CPU-Engpässe sichtbar macht und Optimierungen erleichtert. Ein angeblich beteiligter Entwickler beschreibt den Low Power-Modus als vorbereitendes Element für die Handheld-Zukunft und zeigt sich überrascht über die bislang geringe Unterstützung durch etliche Studios.
Seit dem Firmware-Update im September ist der Modus als „Power Saver Option“ verfügbar. Das Problem: Nur Titel wie Death Stranding 2 On the Beach, Demons Souls und Ghost of Yōtei unterstützen diesen Modus bisher.
Es ist aber davon auszugehen, dass immer mehr Studios ihre PS5-Spiele möglicherweise nachträglich anpassen werden, um eine reibungslose Nutzung auf einem möglichen PlayStation 6 Handheld zu ermöglichen.
232 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jeder bringt ein Handheld, verständlich, verstehe nicht warum einige sich Sorgen um die Hardware machen, keines davon wird die Xbox Konsolenverkäufe erreichen (ausgenommen Nintendo), somit sollte die Xbox auch weiter erscheinen.
mal schauen wie es am ende wird. Handhelds kommen in letzter Zeit sehr gut an
Wenn der PS Handheld im Gegensatz zum ROG Ally X tatsächlich nativ PS5 Spiele abspielen könnte, wäre das meiner Meinung nach ein Win für Sony. Da glaube ich aber noch nicht dran.
Die größte Hürde ist das mit spielen die im besitz sind. Wie spiele ich eine retail Version ab die einem gehört. Digitale Lizenzen ist auch nicht einfach aber eher machbar. Theoretisch Brauch die Konsole dann spätestens alle 24 Std mal einen Check mit dem Internet das einem das Spiel auch wirklich gehört. Wie ist es denn bei Xbox mit der Heimkonsolen zu Ordnung. Wenn ich danach das Internet entferne wie lang kann ich dann noch offline ein Spiel spielen. Glaub das geht nicht ewig so wie ich dran bin.irgednwann muss er es mal wieder gegenchecken also das System. Hoffe man kann mit folgen
Zumindest hat Sony damit ja recht viel Erfahrung drin.
So ein Handheld als zusätzliche Option neben der PS6 Konsole finde ich eine klasse Sache sofern alles gut umgesetzt. Aber das man dann seine Playstation Bibliothek nativ darauf abspielen kann wäre richtig cool 🙂
Für mich ist das auch völlig in Ordnung wenn der Sprung zur PS6 Grafisch nicht so krass wird. Dann stimmt am Ende hoffentlich der Preis.
Ich merke an meiner Switch 2 das Leistung und Grafik am Ende nicht alles ist.
Habe aktuell sehr viel Spaß mit meiner Switch 2. Und Metroid Prime 4 sieht klasse aus und läuft Fantastisch!
Aber grundsätzlich eine tolle Sache das der Handheld Markt wieder im kommen ist.
Denke vor allem für den Asiatischen Bereich interessant
Nichts für mich. Keine Lust im Mäuse–Kino Format zu zocken.