PlayStation 6: PS6 Handheld rückt näher und soll PS5 Spiele mit Low Power Modus unterstützen – Gerücht

Sony bereitet laut neuem Bericht die volle PS5 Kompatibilität für den kommenden PlayStation 6 Handheld vor.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Sony intensiv an der technischen Grundlage für einen PS6 Handheld arbeitet, der PS5 Spiele nativ unterstützen soll.

Sony hält seine Partnerstudios dazu an, den Low Power Modus der PlayStation 5 konsequent zu integrieren. Dieser Modus reduziert die Auflösung statt der Bildrate und ermöglicht damit stabile 60 FPS, was für den Einsatz auf einem tragbaren PS6-Gerät entscheidend sein könnte.

Entwickler erhalten zusätzliche Unterstützung durch Razor CPU, ein Werkzeug innerhalb der PS5-Entwicklungsumgebung, das CPU-Engpässe sichtbar macht und Optimierungen erleichtert. Ein angeblich beteiligter Entwickler beschreibt den Low Power-Modus als vorbereitendes Element für die Handheld-Zukunft und zeigt sich überrascht über die bislang geringe Unterstützung durch etliche Studios.

Seit dem Firmware-Update im September ist der Modus als „Power Saver Option“ verfügbar. Das Problem: Nur Titel wie Death Stranding 2 On the Beach, Demons Souls und Ghost of Yōtei unterstützen diesen Modus bisher.

Es ist aber davon auszugehen, dass immer mehr Studios ihre PS5-Spiele möglicherweise nachträglich anpassen werden, um eine reibungslose Nutzung auf einem möglichen PlayStation 6 Handheld zu ermöglichen.