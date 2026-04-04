PlayStation 6: PS6 kommt offenbar früher als gedacht und bringt überraschende Hardware-Einsparungen

PlayStation 6 soll laut Leaks näher sein als gedacht und mit kostengünstiger Hardware sowie Handheld erscheinen.

Die PlayStation 6 könnte näher sein als bisher angenommen: Neue Leaks deuten auf eine Veröffentlichung im Zeitraum 2027 bis Anfang 2028 hin und sprechen von einer aktiven Vorbereitung des Generationswechsels bei Sony.

Mehrere Berichte, unter anderem vom bekannten Leaker „Moore’s Law is Dead“ sowie KeplerL2, zeichnen ein Bild einer Konsole, die sich technisch deutlich von der aktuellen Generation abheben soll. Im Zentrum steht eine Hardware-Basis mit AMD Zen 6 und RDNA 5, die laut den Informationen einen spürbaren Leistungssprung ermöglichen könnte. In den Raum gestellt wird dabei ein Niveau, das sich an einer RTX-4080-Klasse orientiert.

Parallel dazu verdichten sich Hinweise auf ein begleitendes Handheld-System. Interne Entwicklungen rund um einen sogenannten Power Saver Mode sollen laut den Quellen weit über einfache Energiesparfunktionen hinausgehen.

Vielmehr deuten die technischen Vorgaben darauf hin, dass dieser Modus als Grundlage für eine portable Hardware dienen könnte. Die Struktur der CPU-Aufteilung mit mehreren Zen-6-Kernen passt dabei auffällig zu den Spezifikationen, die für ein solches Gerät erwartet werden.

Auch auf Software-Seite gibt es Anzeichen für eine strategische Neuausrichtung. Mit „PlayGo“ arbeitet Sony offenbar an einer eigenen Lösung, die dem Prinzip von Smart Delivery ähnelt.

Entwickler können damit Inhalte gezielt für unterschiedliche Systeme bereitstellen, sodass nur die tatsächlich benötigten Daten heruntergeladen werden. Diese Technologie könnte eine wichtige Rolle spielen, um verschiedene Geräte innerhalb einer Generation effizient zu unterstützen.

Zusätzliche Hinweise ergeben sich aus internen Anpassungen bei der Unterstützung älterer PlayStation-Generationen. Die schrittweise Umstellung auf neue Entwicklungsumgebungen und Cross-Gen-Strukturen wird von den Quellen als Vorbereitung auf die nächste Konsolengeneration interpretiert.

Interessant ist zudem der Ansatz bei den Produktionskosten. Die Konsole soll von Grund auf darauf ausgelegt sein, günstiger hergestellt zu werden als aktuelle Modelle.

Sparsame Komponenten, effizientere Kühlung, Kompressionstechnologie und optimierte Stromversorgung könnten dazu beitragen, den Preis unterhalb von 1.000 US-Dollar zu halten. In einigen Szenarien wird sogar spekuliert, dass bestimmte Varianten günstiger als aktuelle High-End-Modelle ausfallen könnten.

Obwohl es sich weiterhin um unbestätigte Informationen handelt, verdichten sich die Hinweise darauf, dass Sony aktiv an der nächsten Generation arbeitet und dabei sowohl auf leistungsstarke Hardware als auch auf ein erweitertes Geräte-Ökosystem setzt.