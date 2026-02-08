PlayStation 6: PS6 Leak: 30 GB RAM und 640 GB/s Bandbreite – neue Details zur Sony‑Hardware

Ein neuer Leak von KeplerL2, einem bekannten PC‑Hardware‑Insider, sorgt aktuell für Gesprächsstoff rund um die kommende PlayStation 6.
Der Leaker spricht von einem Speicheraufbau, der sich deutlich von bisherigen Konsolen und klassischen PC‑Architekturen unterscheidet. Demnach soll Sonys nächste Hardwaregeneration auf 3‑GB‑Speicherchips setzen, die in einem Clamshell‑Layout angeordnet sind. Insgesamt ergibt das 30 GB RAM, verteilt auf jeweils fünf Chips pro Seite des Boards.
Parallel dazu nennt der Leak technische Eckdaten zur Bandbreite. Die PS6 soll demnach auf einem 160‑Bit‑Interface basieren, das 32 GB pro Sekunde pro 10‑Bit‑Segment liefert. Zusammengerechnet ergibt sich eine Speicherbandbreite von 640 GB pro Sekunde, was die Konsole in eine ähnliche Größenordnung wie moderne High‑End‑GPUs bringt.
Der Leak weist außerdem darauf hin, dass der gesamte Speicher von CPU, GPU und dem Betriebssystem gemeinsam genutzt wird.
Wie groß der tatsächliche Vorteil oder Nachteil dieses Ansatzes ausfällt, hängt laut KeplerL2 stark davon ab, wie Spiele ihre Datenstrukturen organisieren und wie effizient Entwickler das einheitliche Speicherlayout nutzen.
Damit liefert der Leak einen der bisher detailliertesten Einblicke in die mögliche Speicherarchitektur der PS6, auch wenn Sony selbst noch keine offiziellen Angaben zur Hardware gemacht hat.
nice, dann läuft Netflix noch performanter
(Games-technisch ist die Playstation ja mittlerweile eh belanglos, Sony scheint andere Prioritäten zu haben)
„(Games-technisch ist die Playstation ja mittlerweile eh belanglos, Sony scheint andere Prioritäten zu haben)“
Wo kann ich diese Schallplatte kaufen?
Schon witzig. Ein Nintendo-Troll der sich auf einer XBox Seite mit den grünen Hatern verbündet und gegen Sony trollt:-)…
Sachen gibt es aber auch. 🙂 Kennst du den?
Der User ähm Troll „link82“ sagt mir tatsächlich was. Ich meine ich hätte den mal vor Urzeiten auf gamepro rumtrollen sehen…Der Schreibstil und seine Antiphathie gegenüber Sony hat er schon damals mehrfach eindrucksvoll zur Schau gestellt, auch sein typisches Getrolle…
Scheint sehr verbittert zu sein. Naja da hat er hier ja ein paar Leidensgenossen gefunden. 🙂
Kommt doch alles für das Gerät. Aber wirklich alles! Von Forza bis zu Faible alles am Start. Und auf der Pro noch in der besten Konsolenversion.
„Und auf der Pro noch in der besten Konsolenversion.“
Und das ist auch gut so. Bin ganz gesapnnt was „PSSR2“ leisten wird.
Ich verstehe nur 🚉
Meiner Meinung nach muss man sich um die Leistung am wenigsten sorgen machen, wenn man sich ansieht was auf der last gen alles möglich war, Gears of war 5, The last of us oder Red dead redemption 2 zb.
Kapiere auch nicht, was das alles bringen soll, na kann mir egal sein, da ich mit Xbox/PC am besten fahren werde.