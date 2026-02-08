PlayStation 6: PS6 Leak: 30 GB RAM und 640 GB/s Bandbreite – neue Details zur Sony‑Hardware

Laut Hardware‑Leaker KeplerL2 soll die PS6 mit ungewöhnlichen 3‑GB‑Speicherchips, insgesamt 30 GB RAM und einer Bandbreite von 640 GB pro Sekunde erscheinen.

Ein neuer Leak von KeplerL2, einem bekannten PC‑Hardware‑Insider, sorgt aktuell für Gesprächsstoff rund um die kommende PlayStation 6.

Der Leaker spricht von einem Speicheraufbau, der sich deutlich von bisherigen Konsolen und klassischen PC‑Architekturen unterscheidet. Demnach soll Sonys nächste Hardwaregeneration auf 3‑GB‑Speicherchips setzen, die in einem Clamshell‑Layout angeordnet sind. Insgesamt ergibt das 30 GB RAM, verteilt auf jeweils fünf Chips pro Seite des Boards.

Parallel dazu nennt der Leak technische Eckdaten zur Bandbreite. Die PS6 soll demnach auf einem 160‑Bit‑Interface basieren, das 32 GB pro Sekunde pro 10‑Bit‑Segment liefert. Zusammengerechnet ergibt sich eine Speicherbandbreite von 640 GB pro Sekunde, was die Konsole in eine ähnliche Größenordnung wie moderne High‑End‑GPUs bringt.

Der Leak weist außerdem darauf hin, dass der gesamte Speicher von CPU, GPU und dem Betriebssystem gemeinsam genutzt wird.

Wie groß der tatsächliche Vorteil oder Nachteil dieses Ansatzes ausfällt, hängt laut KeplerL2 stark davon ab, wie Spiele ihre Datenstrukturen organisieren und wie effizient Entwickler das einheitliche Speicherlayout nutzen.

Damit liefert der Leak einen der bisher detailliertesten Einblicke in die mögliche Speicherarchitektur der PS6, auch wenn Sony selbst noch keine offiziellen Angaben zur Hardware gemacht hat.