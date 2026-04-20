PlayStation 6: PS6 Leak relativiert angeblich 10x Ray Tracing-Leistung und zeigt deutlich geringeren FPS-Sprung

Die PS6 steht im Mittelpunkt neuer Diskussionen rund um angeblich massive Leistungssteigerungen beim Ray Tracing, doch aktuelle Einschätzungen aus der Industrie relativieren diese Annahmen deutlich.

Ausgangspunkt der Debatte ist die verbreitete Annahme, die PS6 könne eine bis zu 10-fach bessere Ray-Tracing-Leistung im Vergleich zur PS5 erreichen. Laut dem bekannten Industrie-Insider KeplerL2 handelt es sich dabei jedoch um ein Missverständnis in der Interpretation technischer Angaben, wie sie unter anderem von Moore’s Law is Dead verbreitet wurden.

In einem Beitrag auf NeoGAF erklärt der Insider, dass die Annahme eines direkten 10-fachen FPS-Sprungs falsch sei. Die Aussage „10x RT performance“ beziehe sich nicht auf die reine Bildrate, sondern auf spezifische Berechnungs- und Renderzeiten innerhalb der Grafikpipeline. Als Beispiel wird ein Vergleich herangezogen, bei dem eine falsche Interpretation zu extrem überhöhten FPS-Erwartungen führen würde.

Zur Einordnung nutzt KeplerL2 unter anderem Leistungsdaten von Assassin’s Creed Shadows über verschiedene Plattformen hinweg, darunter PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S sowie einen PC mit einer RTX 4080. Dabei wird deutlich, dass der entscheidende Unterschied in der Zeit liegt, die zur Frame-Erstellung benötigt wird.

Während die PS5 in diesem Modell auf etwa 5 Millisekunden pro Frame kommt, könnte die PS6 diesen Wert laut Einschätzung auf rund 1,35 Millisekunden senken. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Steigerung von etwa 33,33 FPS auf rund 103,3 FPS. In der Praxis entspricht dies einer etwa 3,10-fachen Verbesserung der Bildrate und nicht einem zehnfachen Sprung.

Gleichzeitig wird betont, dass besonders anspruchsvolle Ray-Tracing- oder Path-Tracing-Szenen stärkere Unterschiede zeigen könnten. Dennoch bleibt der Raster- und Compute-Anteil eines Frames weiterhin ein entscheidender Faktor, da dieser laut Einschätzung oft mehr als 50 Prozent der Gesamtberechnung ausmacht. Dadurch wird verhindert, dass reine Ray-Tracing-Verbesserungen sich direkt in einem proportionalen FPS-Anstieg niederschlagen.

Auch frühere Spekulationen rund um eine mögliche Nutzung der Canis-APU aus einem PS6-Handheld für eine günstigere Heimkonsole werden kritisch eingeordnet. Laut KeplerL2 wäre ein solcher Ansatz für Entwickler problematisch, da die Architektur auf spezialisierte Low-Power-Bibliotheken ausgelegt sei und sich nicht einfach über Taktraten oder Kühlung skalieren lasse. Wahrscheinlicher sei stattdessen eine abgespeckte Variante der Orion-APU, die auch wirtschaftliche Vorteile bei der Produktion bieten könnte.

Die aktuellen Einschätzungen zeigen damit deutlich, dass die technischen Fortschritte der PS6 zwar erheblich ausfallen könnten, die oft zitierten „10x Ray Tracing“-Angaben jedoch nicht direkt auf die tatsächliche Spielperformance übertragen werden können.