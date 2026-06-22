PlayStation 6: PS6: Leaker widerspricht Gerüchten über mögliche Verschiebung bis 2030

Neue Spekulationen rund um die nächste PlayStation-Generation haben in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt.
Nun hat sich der bekannte Hardware-Insider KeplerL2 zu Wort gemeldet und Berichte über eine mögliche Verschiebung der PS6 zurückgewiesen.
Auslöser war eine Frage eines Nutzers, ob sich die Veröffentlichung der nächsten Sony-Konsole möglicherweise verzögern könnte. KeplerL2 reagierte darauf mit einem klaren „Nein“-GIF und deutete damit an, dass er derzeit nicht von einer Verschiebung ausgeht.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Aussage, nachdem der Insider einen Beitrag positiv markierte, in dem argumentiert wurde, dass eine Verschiebung aus wirtschaftlicher Sicht wenig Sinn ergeben würde. Dort wurde unter anderem auf bereits abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie mögliche Produktions- und Lieferverträge verwiesen.
Weiterhin keine offizielle Bestätigung
Trotz der aktuellen Diskussion bleibt festzuhalten, dass Sony bislang weder einen Veröffentlichungstermin noch technische Details zur PlayStation 6 offiziell bestätigt hat. Sämtliche Angaben zu einem möglichen Launch-Fenster im Jahr 2027 basieren weiterhin auf Insider-Berichten und Spekulationen.
Dementsprechend sollten auch die jüngsten Aussagen von KeplerL2 als Gerücht betrachtet werden. Erst eine offizielle Ankündigung von Sony wird Klarheit darüber schaffen, wann die nächste Konsolengeneration tatsächlich erscheinen soll.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Erst eine offizielle Ankündigung von Sony wird Klarheit darüber schaffen, wann die nächste Konsolengeneration tatsächlich erscheinen soll.“
Amen! Halleluja!
Außer ein „Leaker“ leakt es schon vorher. Dann hätten wir Klarheit früher.
Abwarten und Tee trinken.
Haha glaub kaum das die bald kommen wird. Ein Preis Fiasko wie Steam gerade kann sich Sony nach so vielen Verlusten nicht erlauben ohne sich das Genick zu brechen. Daher ist herauszögern bis die Hardware Preise billiger werden, die einzige Alternative. Jeder 3. Der eine PS5 gekauft hat bereut seinen Kauf wie letztens erst irgendwo geschrieben wurde, mich und eine menge meiner Freunde eingeschlossen. Sony hat sich mit seinen Fans soviel versaut mit dieser PS5 generation, wie Xbox es mit der Xone geschafft hat.
Na dann…