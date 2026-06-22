PlayStation 6: PS6: Leaker widerspricht Gerüchten über mögliche Verschiebung bis 2030

Leaker KeplerL2 sieht derzeit keine Hinweise auf eine Verzögerung der PS6.

Neue Spekulationen rund um die nächste PlayStation-Generation haben in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt.

Nun hat sich der bekannte Hardware-Insider KeplerL2 zu Wort gemeldet und Berichte über eine mögliche Verschiebung der PS6 zurückgewiesen.

Auslöser war eine Frage eines Nutzers, ob sich die Veröffentlichung der nächsten Sony-Konsole möglicherweise verzögern könnte. KeplerL2 reagierte darauf mit einem klaren „Nein“-GIF und deutete damit an, dass er derzeit nicht von einer Verschiebung ausgeht.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Aussage, nachdem der Insider einen Beitrag positiv markierte, in dem argumentiert wurde, dass eine Verschiebung aus wirtschaftlicher Sicht wenig Sinn ergeben würde. Dort wurde unter anderem auf bereits abgeschlossene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie mögliche Produktions- und Lieferverträge verwiesen.

Weiterhin keine offizielle Bestätigung

Trotz der aktuellen Diskussion bleibt festzuhalten, dass Sony bislang weder einen Veröffentlichungstermin noch technische Details zur PlayStation 6 offiziell bestätigt hat. Sämtliche Angaben zu einem möglichen Launch-Fenster im Jahr 2027 basieren weiterhin auf Insider-Berichten und Spekulationen.

Dementsprechend sollten auch die jüngsten Aussagen von KeplerL2 als Gerücht betrachtet werden. Erst eine offizielle Ankündigung von Sony wird Klarheit darüber schaffen, wann die nächste Konsolengeneration tatsächlich erscheinen soll.