PlayStation 6: PS6 mit bis zu zehnfacher Raytracing-Power – Gerücht

Gerüchte zufolge bietet die PlayStation 6 mit AMDs neuem Orion-APU bis zu 40 TFLOPS Leistung und revolutionäre Raytracing-Technologie.

Die PlayStation 6 sorgt schon vor ihrer offiziellen Ankündigung für Aufsehen. Ein neuer Bericht des bekannten AMD-Insiders Moore’s Law is Dead deutet darauf hin, dass die PS6 im Vergleich zur PS5 und PS5 Pro einen enormen Leistungssprung hinlegen wird.

Besonders beim Raytracing soll die Konsole zwischen fünf- und zehnmal so stark sein wie die aktuelle Generation. Möglich macht dies der brandneue AMD Orion APU, gefertigt im 3-nm-Prozess bei TSMC.

Der APU-Chip kombiniert CPU und GPU auf einer monolithischen Architektur mit hoher Energieeffizienz. Dadurch soll die PS6 nur etwa 160 Watt TDP benötigen – deutlich weniger als die 200 bis 240 Watt einer PS5 Pro. Trotz dieser Effizienz erreicht die Hardware zwischen 34 und 40 TFLOPS, während die PS5 bei 10,28 TFLOPS und die PS5 Pro bei 16,7 TFLOPS liegt.

Das Herzstück besteht aus 8 Zen 6C-Kernen, von denen sieben aktiv für Spiele genutzt werden können, sowie zwei zusätzlichen Low-Power-Kernen für Betriebssystem-Aufgaben. Dazu kommen 54 RDNA 5 Compute Units mit bis zu 3 GHz Taktung.

Dank einer GDDR7-Speicheranbindung mit 160 Bit und bis zu 640 GB/s Bandbreite könnte die Konsole bis zu 40 GB RAM unterstützen.

Ein weiteres Highlight ist die geplante vollständige Abwärtskompatibilität zu PS4- und PS5-Spielen, während der Support für die PS3 noch unklar bleibt. Der Marktstart der PlayStation 6 ist laut dem Bericht für den Herbst 2027 vorgesehen, wobei die Massenproduktion Mitte 2027 anlaufen soll.

Harte Fakten oder alles Wunschenken? Die Gerüchte zeichnen jedenfalls ein Bild einer Konsole, die nicht nur grafisch neue Maßstäbe setzen, sondern auch energieeffizienter und kompakter sein soll als ihre Vorgänger.

Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wird die Zukunft zeigen.

Das Video gibt es hier: