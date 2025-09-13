PlayStation 6: PS6 mit bis zu zehnfacher Raytracing-Power – Gerücht

Die PlayStation 6 sorgt schon vor ihrer offiziellen Ankündigung für Aufsehen. Ein neuer Bericht des bekannten AMD-Insiders Moore’s Law is Dead deutet darauf hin, dass die PS6 im Vergleich zur PS5 und PS5 Pro einen enormen Leistungssprung hinlegen wird.
Besonders beim Raytracing soll die Konsole zwischen fünf- und zehnmal so stark sein wie die aktuelle Generation. Möglich macht dies der brandneue AMD Orion APU, gefertigt im 3-nm-Prozess bei TSMC.
Der APU-Chip kombiniert CPU und GPU auf einer monolithischen Architektur mit hoher Energieeffizienz. Dadurch soll die PS6 nur etwa 160 Watt TDP benötigen – deutlich weniger als die 200 bis 240 Watt einer PS5 Pro. Trotz dieser Effizienz erreicht die Hardware zwischen 34 und 40 TFLOPS, während die PS5 bei 10,28 TFLOPS und die PS5 Pro bei 16,7 TFLOPS liegt.
Das Herzstück besteht aus 8 Zen 6C-Kernen, von denen sieben aktiv für Spiele genutzt werden können, sowie zwei zusätzlichen Low-Power-Kernen für Betriebssystem-Aufgaben. Dazu kommen 54 RDNA 5 Compute Units mit bis zu 3 GHz Taktung.
Dank einer GDDR7-Speicheranbindung mit 160 Bit und bis zu 640 GB/s Bandbreite könnte die Konsole bis zu 40 GB RAM unterstützen.
Ein weiteres Highlight ist die geplante vollständige Abwärtskompatibilität zu PS4- und PS5-Spielen, während der Support für die PS3 noch unklar bleibt. Der Marktstart der PlayStation 6 ist laut dem Bericht für den Herbst 2027 vorgesehen, wobei die Massenproduktion Mitte 2027 anlaufen soll.
Harte Fakten oder alles Wunschenken? Die Gerüchte zeichnen jedenfalls ein Bild einer Konsole, die nicht nur grafisch neue Maßstäbe setzen, sondern auch energieeffizienter und kompakter sein soll als ihre Vorgänger.
Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wird die Zukunft zeigen.
Das Video gibt es hier:
Genau, Sony wird mit Sicherheit nicht zuviel dafür verlangen können damit die Leute nicht zum PC abwandern.
Unabhängig vom Hardwarepreis wird Sony wieder subventionieren, um die Leute im PSN zu halten.
Ich schätze der Einstiegspreis ( ohne Laufwerk + 1Tb) wird 599€ nicht übersteigen. Eher weniger.
Sonst wäre die Konsole nicht Massentauglich.
Ein Release 2027 halte ich für am wahrscheinlichsten.
Hier wirds schon realistischer👍🏼
Für mich wirklich enttäuschend, früher sind die Sprünge deutlich größer gewesen, ich habe mit 80Tflop beim Start der Xbox Series X gerechnet, mindestens jedoch 60Tflop, jetzt kommt man mit 40Tflop um die Ecke 😏.
Bin mal gespannt was Xbox liefern wird.
Weisst du was? Früher hat keiner über TFlop gesprochen oder sonst was gesprochen. Enttäuschend finde ich eher die Zeit jetzt, wo jeder meint auf einmal was über Tflop zu wissen oder Raytracing.
Früher gab es auch nicht, das die neue Konsolengeneration deutlich hinter 3 Jahre alten Grafikkarten – Prozessoren bei Markterscheinung zurückliegt 🤷🏻♂️, mit der PS6 ändert sich das anscheinend 🙃.
Ich hoffe das da Xbox deutlich mehr bietet/leistet, können auch gerne 250 Watt verbrauchen ;).
Bin ich bei dir, aber bleibt Wunschdenken, die große Masse will es sparsam günstig und viel Power.
Jeder meckert, jeder will immer alles haben, am besten Perfekt, ist aber nie bereit dafür zu zahlen.
Da wird schon wieder auf das völlig falsche Pferd gesetzt.
Ich nutze Raytracing selbst am PC nicht, obwohl mehr als genügend Leistung vorhanden wäre.
Das beste Spielerlebnis habe ich bei 4k Ultra mit 144fps.
Alles andere ist nur schnickschnack ohne wirklichen Mehrwert.
Zumal die Beleuchtung in Spielen auch ohne RT mittlerweile phänomenal gut aussieht.
Raytracing bedeutet nicht nur Beleuchtung . Wir brauchen einen ausführlichen Artikel über die Aufklärung von Raytracing…Raytracing gibt es schon seit über 20 Jahren.
Was bedeutet RT denn sonst noch?
Google einfach und such dir mal Artikel darüber raus. Es geht nicht nur um simple Beleuchtung, das daraus resultierende verschafft immersive Welten, Ecken und Kanten und Objekte sehen viel realistischer aus z.B Wasser, Glas, Spiegel, Bäume, Schatten. Es hat mit Licht zutun, so wie in unserer Welt.
Ähm ja, also mit Beleuchtung?
Ich bei 165Hz 🙃, brauchst aber erst einmal den richtigen Monitor dafür 😉, der lässt sich auch einiges kosten 🤑.
Was nutzt die ganze Power eigentlich, wenn wir alle Jubeljahre mal einen Titel bekommen, der tatsächlich die Hardware ausreizt? Ich brauch ja auch keinen Rennwagen, wenn ich nur in der City unterwegs bin.
Mehr Raytracing ist mir fast völlig egal, 40 Tflop ist eine Enttäuschung (Die GeForce RTX 5090 erreicht etwa 104,8 TFLOPS FP32 (Boost) bei einem Stromverbrauch von ca. 575 Watt.
Karten wie die AMD Radeon RX 7900 XTX (RDNA3) kommen auf ca. 61 TFLOPS FP32), die Watt Verbrauch ist dafür Top 👍🏻🤷🏻♂️, RAM (wahrscheinlich 32 oder 36-38) ist Ok.
Die CPU naja, deutlich hinter einer aktuellen „Intel Core i9-13980HX – AMD Ryzen 9 7940HX“ …
Ich nehme gerne 40TF bei einem Verbrauch von rund 160 Watt im gesamten System.
So ein Schnulli wieder. Wie soll eine 500 Euro Konsole an eine 2200 Euro teure Grafikkarte ran kommen. Das geht doch gar nicht. Die Konsole wird sicher stark sein aber nun so stark auch nicht. Bei der letzten Generation haben sie uns auf den Arm genommen und hier tun sie es auch wieder. Ich sehe es doch jetzt schon wieder. UE6 kommt raus und alle spiele laufen wieder auf 30fps. Wie es immer ist.
Es gibt aber Menschen die sich an 30 Fps nicht stören, ich gehöre nicht dazu🤣
Aber so ist das nun mal, wer den Kompromiss nicht ei gehen will, kauft sich halt einen High End PC, aber ausgerechnet die Leute, suchen dann trotzdem das Haar in der Suppe und kaufen sich 1 Jahr später die nächste 1200€ Graka.
Ich würde sagen erst mal abwarten wie das Endprodukt schlussendlich werden wird und performen wird🤷🏼♂️.Das wichtigste sind doch die Games die da dafür erscheinen und da kann man ja nur hoffen das es mit der PS6 besser wird und den Sony PS Games Studios in dieser (PS5) Gen🎮😉✌️.
Vor allem nach dem was Sony bei ihrer Pro letztes Jahr groß angepriesen hat und am Ende sich als Fake herausstellte bzw. Features die am Ende gar nicht funktionierten 🙄
Aber Hauptsache schön teuer
Ja das ist das gleiche wie mit der Markt Einführung der XSX und PS5 wo vorne auf dem PS5 Karton schön in Gold gehalten das 8K Logo zum vorschein kamm🤣.Was daraus erfolgte ist bekannt🎮😉✌️.
Ich finde Raytraicing immer wieder beeindruckend wenn es gekonnt in Szene gesetzt wird.
Also rein logisch betrachtet halte ich das Gerücht für totalen Schwachsinn.
Bis auf die Sachen das Sony eine S bringen will.
40 tflops in 2 Jahren in einer Konsole? Selbst eine 5090m, was so grob das dickste ist was aktuell vorhanden ist im Laptop Bereich, schafft nur 32.
40gb RAM klingt genauso unrealtisch von der Größe her, außer man würde das OS von der Grafikeinheit trennen, also CPU und GPU getrennt versorgen.
Aber selbst wenn reden wir hier davon das rund nach 3 Jahre nach Einführung einer 1000+ Euro GPU die gleiche Power in einer deutlich billigeren Konsole erscheinen soll?
NEVER!
Das würde bei 1.000, – oder höher funktio ierrn und die angebliche S wäre dann die „normale“ Konsole, aber ansonsten komplett unrealistisch.
Zumal wir hier von AMD reden. Auch wenn UDNA ansteht würde das im Grunde im ungleichen Vergleich immer noch bedeuten das eine 6070 genausoviel Power bietet wie 5080 aber nur den Preis einer 5060 mit 8gb hätte.
Den Sprung es wir es nie geben, egal bei wem weil damit sämtliche vorherigen Generationen zu Restmüll deklarieren ließen.
Das liest sich viel eher als bräuchte da mal wieder jemand mehr Aufmerksamkeit und zielt jetzt mal eben auf eine theoretische 120millionen+ Kundschaft ab.
Das einzige was daran noch halbwegs akzeptabel ist ist das mit der RT Technologie und da sind weder PS5 normal noch Series X auch nur Kleinkinder. Das sich das verbessern soll in solchen Maß ist nichts besonderes sondern eher zwangsläufig wenn man bedenkt welche Hardware in der aktuellen gen steckt.