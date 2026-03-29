PlayStation 6: PS6 Preis geleakt – Insider nennt Produktionskosten von 760 Dollar und mögliche Verkaufspreise

Ein Hardware-Insider spricht über die geschätzten Produktionskosten der PlayStation 6 und gibt Hinweise auf einen möglichen Endpreis für die Konsole.

Neue Gerüchte zur nächsten Konsolengeneration sorgen für Aufmerksamkeit: Laut dem Hardware-Leaker KeplerL2 könnten die Produktionskosten der kommenden Sony PlayStation 6 bei rund 760 US-Dollar liegen.

Wichtig ist dabei die Einordnung: Bei dieser Zahl handelt es sich nicht um den Verkaufspreis für Endkunden, sondern um die geschätzten Herstellungskosten (Bill of Materials) der Konsole. Das bedeutet, dass Sony diesen Betrag zunächst investieren müsste, bevor überhaupt ein Verkauf erfolgen kann.

Je nach Strategie könnte der tatsächliche Verkaufspreis daher über oder unter dieser Marke liegen. Sollte Sony eine Gewinnmarge einplanen, wäre auch ein Preis über 760 US-Dollar denkbar. Gleichzeitig könnte ein niedrigerer Einstiegspreis durch Subventionen möglich sein, um die Konsole attraktiver am Markt zu positionieren.

Laut dem Insider sei ein Preisbereich zwischen 699 und 750 US-Dollar nicht ausgeschlossen, abhängig von der finalen Preisstrategie.

Wie bei allen Leaks gilt jedoch: Offizielle Angaben zur PlayStation 6 stehen weiterhin aus. Die genannten Werte basieren auf Schätzungen und können sich bis zur finalen Enthüllung noch ändern. Außerdem ist es fraglich, ob wirklich alle Kosten der PlayStation 6 bis zum Verbraucher wirklich einberechnet wurden.

Zudem wird der Preis der PlayStation 5 Pro am 2. April auf heftige 899,99 Euro angehoben, was die Einschätzung von 699,- Dollar zum aktuellen Zeitpunkt eher nach Wunschdenken aussehen lässt.