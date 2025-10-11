PlayStation 6: Soll 2027 auf den Markt kommen – Gerücht

23
Image: Depositphotos

Laut neuen Gerüchten plant SONY mit der Markteinführung der PlayStation 6 für das Jahr 2027.

Gerüchteweise soll Microsoft mit dem Start seiner nächsten Konsolengeneration für das Jahr 2027 planen. Berichten um die Einstellung der Entwicklung von First-Party-Konsolen und Geräten erteilte man zuletzt offiziell eine Absage.

Ähnlich soll das beim Konkurrenten SONY aussehen. Wie der Leaker KeplerL2 auf NeoGAF berichtet, soll man für die PlayStation 6 ebenfalls ein Startfenster im Jahr 2027 anvisiert haben.

Das Unternehmen sei sich jedoch auch bewusst, dass es zu „unerwarteten Verzögerungen“ kommen könne, die Einfluss auf die geplante Veröffentlichung nehmen könnten.

Sollte es mit einem Start im Jahr 2027 klappen, wäre die PlayStation 5 nach der PlayStation 3 und der PlayStation 4 die dritte PlayStation-Generation in Folge mit einem Lebenszyklus von sieben Jahren.

