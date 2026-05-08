PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis, Timing und Hardware-Kosten

Sony hat sich erstmals ausführlicher zur möglichen PlayStation 6 geäußert und dabei bestätigt, dass weder ein konkreter Release-Zeitpunkt noch ein offizieller Preis festgelegt wurde. CEO Hiroki Totoki sprach im Rahmen einer Fragerunde nach den aktuellen Geschäftszahlen über die Unsicherheiten bei künftigen Hardwarekosten.

Im Fokus stehen dabei insbesondere steigende Preise für Komponenten wie Arbeitsspeicher (RAM). Laut Totoki erhöhen solche Entwicklungen direkt die Kosten für Material und Produktion, was wiederum einen erheblichen Einfluss auf zukünftige Konsolen haben könnte.

Gleichzeitig stellte Sony klar, dass für das Kalenderjahr 2026 bereits die benötigten Materialmengen gesichert wurden und man sich in diesem Zeitraum bereits teilweise auf Preisstrukturen verständigt habe.

Zur PlayStation 6 selbst äußerte sich Totoki zurückhaltend. Weder der Zeitpunkt der Markteinführung noch der finale Verkaufspreis seien bislang entschieden, da sich die Situation bei Komponenten und Lieferketten weiterhin verändern könne. Besonders mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 werde weiterhin eine angespannte Versorgungslage bei Speicherchips erwartet.

Sony betont, dass man verschiedene Szenarien durchrechne, um auf unterschiedliche Marktbedingungen reagieren zu können. Dazu könnten laut Totoki auch Anpassungen des Geschäftsmodells gehören, um eine passende Strategie für die nächste Konsolengeneration zu entwickeln.

Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf die weiterhin wachsende Nutzerbasis der PlayStation-Plattformen. Die Nachfrage sei stabil, wodurch Sony ausreichend Zeit habe, die Ausrichtung der nächsten Hardware-Generation sorgfältig zu planen.

Analysten hatten bereits zuvor spekuliert, dass sich der Lebenszyklus der PlayStation 5 verlängern könnte und ein möglicher PS6-Launch später erfolgen könnte als ursprünglich erwartet.