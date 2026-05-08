PlayStation 6: Sony äußert sich zu Preis, Timing und Hardware-Kosten

Sony hat sich erstmals ausführlicher zur möglichen PlayStation 6 geäußert und dabei bestätigt, dass weder ein konkreter Release-Zeitpunkt noch ein offizieller Preis festgelegt wurde. CEO Hiroki Totoki sprach im Rahmen einer Fragerunde nach den aktuellen Geschäftszahlen über die Unsicherheiten bei künftigen Hardwarekosten.
Im Fokus stehen dabei insbesondere steigende Preise für Komponenten wie Arbeitsspeicher (RAM). Laut Totoki erhöhen solche Entwicklungen direkt die Kosten für Material und Produktion, was wiederum einen erheblichen Einfluss auf zukünftige Konsolen haben könnte.
Gleichzeitig stellte Sony klar, dass für das Kalenderjahr 2026 bereits die benötigten Materialmengen gesichert wurden und man sich in diesem Zeitraum bereits teilweise auf Preisstrukturen verständigt habe.
Zur PlayStation 6 selbst äußerte sich Totoki zurückhaltend. Weder der Zeitpunkt der Markteinführung noch der finale Verkaufspreis seien bislang entschieden, da sich die Situation bei Komponenten und Lieferketten weiterhin verändern könne. Besonders mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 werde weiterhin eine angespannte Versorgungslage bei Speicherchips erwartet.
Sony betont, dass man verschiedene Szenarien durchrechne, um auf unterschiedliche Marktbedingungen reagieren zu können. Dazu könnten laut Totoki auch Anpassungen des Geschäftsmodells gehören, um eine passende Strategie für die nächste Konsolengeneration zu entwickeln.
Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf die weiterhin wachsende Nutzerbasis der PlayStation-Plattformen. Die Nachfrage sei stabil, wodurch Sony ausreichend Zeit habe, die Ausrichtung der nächsten Hardware-Generation sorgfältig zu planen.
Analysten hatten bereits zuvor spekuliert, dass sich der Lebenszyklus der PlayStation 5 verlängern könnte und ein möglicher PS6-Launch später erfolgen könnte als ursprünglich erwartet.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Offene Planung“ ?
Von Sony?
Na da bin ich ja mal gespannt .
Bei den Verlusten die Sony aktuell durch ihre Live Service Strategie einfährt , ist es schon ein mutiger Schritt jetzt von der nächsten Generation zu sprechen obwohl es Spiele technisch nicht gerade rosig läuft bei ihnen .
Du hast vermutlich mit deiner abermaligen Kritik und der abermaligen Prophezeihung des Untergangs von SONY total Recht und Playstation ist kurz davor, einfach zu kollabieren unter dem anhaltenden Misserfolg der ~100 Mio verkauften Konsolen und ihrer damit rund ~100 Mio zahlenden Kunden^^
Und spieletechnisch läuft es bei denen ganz gut, würde ich sagen, spätestens seit Microsofts Exklusivtitel auch auf der Playstation spielbar sind 😉
Offen ist nicht das „offen“ dass viele meinen😂. Die PS bleibt ein geschlossenes System.
Die PlayStation-Sparte ist heute einer der wichtigsten Pfeiler von Sony. Während Sony früher stark von Fernsehern, Audio-Geräten und anderen Elektronikprodukten lebte, kommen große Teile des Gewinns inzwischen aus Gaming, Musik und Film.
PlayStation ist dabei besonders wichtig, weil die Sparte regelmäßig hohe Umsätze und starke Margen liefert.
Vor allem digitale Verkäufe, Abos wie PlayStation Plus und Mikrotransaktionen bringen Sony sehr konstante Einnahmen. Gaming ist zudem ein strategisches Zentrum für Sonys gesamtes Entertainment-Ökosystem. So nutzt Sony PlayStation auch, um Marken langfristig aufzubauen, z.B. mit begleitenden Filmen und Franchising. Ohne die Gaming-Sparte wäre Sony wirtschaftlich deutlich schwächer und stärker von schwankenden Elektronikmärkten abhängig.
Wenn die PlayStation Sparte massiv einbrechen würde, wäre das für Sony wahrscheinlich gravierender als der Verlust fast jeder anderen einzelnen Konsumentensparte.
Kurz gesagt: PlayStation ist heute nicht nur ein Produkt für Sony, sondern eine tragende Säule des gesamten Konzerns. Sie werden sich gut überlegen müssen, wie sie die nächste Generation gestalten.
Mein Reden. Früher hatte fast jeder Walkman, TV, Musikanlage etc. von Sony zuhause. Das ist nicht mehr so.. Playstation wird zusammen mit Film(Studios) und Abstrichen Fotografie das Standbein der Firma sein.
Also laut Überschrift gibt’s viel Antworten von denen im Artikel natürlich noch nichts bekannt ist….
Egal, ich bin ganz entspannt, schau mir an was die next Gen auf die Beine stellt, was sie kostet und welche Spiele erscheinen. Bin ja mit der jetzigen Generation (ausgenommen der XBox) vollkommen zufrieden.
Würde mich interessieren, was mit Anpassungen des Geschäftsmodells gemeint ist.
Das kann eigentlich nur ein Wechsel weg von dem Live Service Fiasko bedeuten.
Das hat sich einfach nicht ausgezahlt .
Im Gegenteil , Sony buttert dort nur noch rein, statt etwas davon raus zu bekommen.
Nun, daher sie schon „Regional Pricing“ durchziehen kann ich mir nicht vorstellen dass es für den Kunden etwas gutes werden könnte 😅
Ach wie schön die Industrie bei Microsoft, Sony und Nintendo uns langsam darauf vorbereitet und uns dazu erzieht, Preise im vierstelligen Bereich für Videospielkonsolen zu akzeptieren und normal zu finden 🙂
Können halt nichts sagen, weil bis 27/28 noch viel Zeit vergeht und die Preise hoch oder noch runtergehen würden.
Also bis zu 600€ würd ich mir ne next Gen kaufen 😀
Wenn die neue Xbox über 1000 € kostet, müssen sie den Preis nur etwas niedriger ansetzen