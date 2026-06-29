PlayStation 6: Sony bestätigt neue Konsole und setzt auf zusätzliche Spielmöglichkeiten

Im Hinblick auf die PlayStation 6 hat Sony erneut bekräftigt, auch künftig auf eigene Konsolen zu setzen und das klassische Hardware-Konzept fortzuführen. Gleichzeitig soll das Ökosystem durch zusätzliche Möglichkeiten wie Cloud-Gaming und Handheld-Geräte weiter ausgebaut werden.
In einem Interview mit Famitsu erklärte PlayStation-CEO Hideaki Nishino, dass dedizierte Konsolen auch in Zukunft das Kerngeschäft des Unternehmens bleiben. Für ihn gehört die Erfahrung, eine Konsole einzuschalten und sofort spielen zu können, weiterhin zu den wichtigsten Bestandteilen des Gamings.
Gleichzeitig räumte Nishino ein, dass sich die Art und Weise verändert, wie Menschen Videospiele nutzen. Nicht jeder möchte ausschließlich am Fernseher spielen. Deshalb investiert Sony neben klassischen Konsolen auch in weitere Plattformen und Geräte wie das PlayStation Portal, Cloud-Streaming und eigene Gaming-Monitore, um Spielern mehr Flexibilität zu bieten.
Darüber hinaus deutete Nishino an, dass zukünftige Hardware unterschiedliche Formen annehmen könnte. Neue Technologien eröffneten Möglichkeiten für weitere Geräte und Spielerlebnisse, die sich an verschiedene Alltagssituationen anpassen lassen. Konkrete Details zur PlayStation 6 oder zu künftigen Produkten nannte er jedoch nicht.
Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche verstärkt über die nächste Konsolengeneration diskutiert. Während Microsoft bereits angekündigt hat, mit der nächsten Xbox stärker auf ein hybrides Konzept zu setzen, wächst zugleich die Bedeutung von Cloud-Gaming und mobilen Spielmöglichkeiten. Sony macht mit Nishinos Aussagen jedoch deutlich, dass eine klassische PlayStation-Konsole auch künftig ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleiben soll.
65 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde die hybrid Lösung besser.
Ich auch. Das Spieleangebot wird um die PC Spiele erweitert und für die Entwickler entfällt mehr oder weniger das Portieren einer völlig eigenständigen Version weg.
Richtig 👍
Finde ich gut 🙂
Habe auch lieber ne Konsole zuhause stehen.
Ich find diesen graben in der Logik immer so lustig das auf der einen Seite jedes Jahr mehr mittlerweile weil über 1000€ für ein neues iPhone ausgegeben wird und dann aber andererseits darüber diskutiert wird ob eine Konsole welche die 1000€ Marke knackt wie blei im regal liegen bleibt…
Die Allermeisten werden nicht 1k für ein Handy ausgeben, aber das Argument hier wäre, dass ein Smartphone ein Gegenstand des Alltags ist, eine Konsole nicht, zumindest für die meisten Menschen nicht.
Naja, Smartphone Gegenstand des Alltags.
Das ist auch nur ne Konsole für 1000 Euro.
Zum Telefonieren und Whatsapp schreiben kann man auch ein 50 Euro Handy kaufen. Der Rest ist nur Spielerei.
Von daher kann ich das Argument nur untersctreichen. Bei einem Smartphone für 1000 Euro ist es gesellschaftlich akzeptiert und niemand regt sich auf. Bei einer Xbox für 1000 Euro findet man das inakzeptabel und sagt verrückte Preise.
Die Logik der Menschen haben mich schon immer gewundert-
Auch ohne Bereitschaft wahnsinnig viel Geld für Handys auszugeben, sind das doch extreme Multifunktionsgeräte zusätzlich zum Telefonieren und Whatsapp schreiben:
– Taschenrechner
– Übersetzer
– Rezeptbücher
– To do Listen
– Mails
– Wecker
– Zwei Faktor Authentifizierung
– Kalender
– Karte
– Online Shoppen
– Radio
– Fotoapparat
– Surfen angefangen bei Informationsbeschaffung bis zum Online-Banking
…
Ein Smartphone ist wesentlich mehr als nur telefonieren oder Whatsapp, aber dennoch reicht für all das auch ein 200 € Gerät.
Das war schon immer ein schlechter Vergleich, da Smartphones ü90% im Vertrag über Raten bezahlt werden. Wenn dann vergleiche esit dem Angebot, Konsole in Raten dazu n Jahr lang GP
Sehr schlechter Vergleich, wie ich finde.
Sehr viele Konsumenten finanzieren sich ein 1000 €+ Smartphone über Ratenzahlung und außerdem wird es jeden Tag genutzt.
Eine Konsole wird nicht jeden Tag genutzt und war nie teurer als 500-600 € beim Release.
Ich denke schon, dass eine Konsole, egal ob von Microsoft oder Sony die deutlich über 1000€ neu kostet wie Blei in den Regalen liegen wird.
Weil die Masse an Leuten sie nicht kaufen würden, aber das wissen die Konsolenhersteller auch, daher wird es eine Lösung geben müßen die beide Seiten zufrieden stellt.
Würde ich nicht mal sagen.die Ratenkäufe exponentiell steigen einfach.
Bin kein Freund von Ratenkäufe. Meine Eltern haben zu mir immer gesagt entweder kann man sich etwas direkt kaufen und somit leisten und oder halt nicht. Darum Brauch ich auch kein Handy für 1500 Euro.mir reicht mein Poco f8 ultra für 600 Euro voll und ganz
Mir reicht mein Samsung Smartphone, das ich 2023 um 350 € gekauft habe, auch immer noch.
Vor 2028 brauche ich kein neues und das wird wieder Bar bezahlt und nicht mehr als 350 € kosten. 🙂
Bei mir ist es ein redmagic 11 air genauso gut wie ein Samsung 25 Ultra und kostet 550€
Sehe ich ähnlich. Manchmal wirkt es so als würde man von Preisen eines Neuwagens oder Einfamilienhauses reden.
100Mio+ werden bei den Preisen wohl nicht mehr erreicht werden können. Aber viele (nicht alle) die 500€+ für eine nicht lebensnotwendige Konsole zahlen, werden auch 1000€+ zahlen können. Und dann steht die Kiste wieder 7 Jahre+ und kann genutzt werden. Wichtiger für den Erfolg werden gute Spiele sein. Da muss Sony dann auch wieder zulegen.
Smartphone ist trotzdem nochmal anders, da für nicht wenige wohl einfach wichtiger.
Damit ich auf die Summe von 1.000 € für Handys komme, benötige ich fast 10 Jahre.😅
Äpfel & Birnen?
Mein teuerstes Smartphone war für 550€. Soll ich jetzt etwa erwarten, dass Konsolen die 550€ nicht überschreiten sollen?
„Ich find diesen graben in der Logik immer so lustig“
Auch hier die zentrale Frage: Laufwerk oder kein Laufwerk?
War klar das sie was ändern bzw ergänzen müssen.
Sonys cloud gaming ist wirklich sehr gut.
Erst letzte woche bei einen Kumpel auf den Portal player ausprobiert.
Ein streaming steak mit der gleichen Qualität könnte schon was werden.
Also alles weiter wie gehabt. Klassische Konsole mit Gimmicks ala Portal. Sony bleibt weiterhin auf dem richtigen gesunden weg.
Der gesunde weg ist eine hybrid Konsole in Zukunft 😉 wer das leugnet kennt sich nicht aus.
Das du dich nicht auskennst bzw. keinerlei Expertise zu dem Thema hast, ist hier bekannt. ✌️
Aha OK dann bist du der Oberguru sorry verneigen mich vor dir mein Meister wollte nicht deine heilige Playstation beleidigen
Vorallem will Sony mit deren Gaas Offensive weitermachen.
Daher könnte mir eine mögliche PS6 nicht egaler sein…
Das ist die schlimmste Nachricht, was die PS6 noch uninteressanter macht.
Wie man daraus ein Ausschlusskriterium generiert, erschließt sich mir nicht wirklich. 🤔
Hybrid is the Way! Hoffentlich aendern die das nicht
Ich möchte auch lieber neue Konsolen statt Cloud Gaming.