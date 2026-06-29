PlayStation 6: Sony bestätigt neue Konsole und setzt auf zusätzliche Spielmöglichkeiten

Im Hinblick auf die PlayStation 6 hat Sony erneut bekräftigt, auch künftig auf eigene Konsolen zu setzen und das klassische Hardware-Konzept fortzuführen. Gleichzeitig soll das Ökosystem durch zusätzliche Möglichkeiten wie Cloud-Gaming und Handheld-Geräte weiter ausgebaut werden.

In einem Interview mit Famitsu erklärte PlayStation-CEO Hideaki Nishino, dass dedizierte Konsolen auch in Zukunft das Kerngeschäft des Unternehmens bleiben. Für ihn gehört die Erfahrung, eine Konsole einzuschalten und sofort spielen zu können, weiterhin zu den wichtigsten Bestandteilen des Gamings.

Gleichzeitig räumte Nishino ein, dass sich die Art und Weise verändert, wie Menschen Videospiele nutzen. Nicht jeder möchte ausschließlich am Fernseher spielen. Deshalb investiert Sony neben klassischen Konsolen auch in weitere Plattformen und Geräte wie das PlayStation Portal, Cloud-Streaming und eigene Gaming-Monitore, um Spielern mehr Flexibilität zu bieten.

Darüber hinaus deutete Nishino an, dass zukünftige Hardware unterschiedliche Formen annehmen könnte. Neue Technologien eröffneten Möglichkeiten für weitere Geräte und Spielerlebnisse, die sich an verschiedene Alltagssituationen anpassen lassen. Konkrete Details zur PlayStation 6 oder zu künftigen Produkten nannte er jedoch nicht.

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche verstärkt über die nächste Konsolengeneration diskutiert. Während Microsoft bereits angekündigt hat, mit der nächsten Xbox stärker auf ein hybrides Konzept zu setzen, wächst zugleich die Bedeutung von Cloud-Gaming und mobilen Spielmöglichkeiten. Sony macht mit Nishinos Aussagen jedoch deutlich, dass eine klassische PlayStation-Konsole auch künftig ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleiben soll.