PlayStation 6: Sony bezeichnet KI als klaren Schwerpunkte seiner PS6-Strategie

KI wird zur Zukunft von PlayStation: Sony nennt erstmals konkrete Einsatzbereiche für die PS6-Strategie.

Künstliche Intelligenz soll nach den Plänen von Sony eine tragende Rolle für die Zukunft von PlayStation und die langfristige Strategie rund um die PS6 spielen. Das Unternehmen hat KI offiziell als einen seiner wichtigsten Zukunftsbereiche bezeichnet.

Bereits heute kommt KI laut PlayStation-CEO Hideaki Nishino in verschiedenen Entwicklungsprozessen zum Einsatz. Dazu gehören unter anderem die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, die Unterstützung bei Spieltests, Hilfe bei der Softwareentwicklung sowie Werkzeuge für 3D-Modelle und Animationen.

Auch im Bereich der Plattform selbst sieht Sony weitere Einsatzmöglichkeiten. Genannt wurden unter anderem intelligentere Empfehlungen im PlayStation Store sowie Systeme zur Erkennung von Betrug.

„Als Unternehmen für kreative Unterhaltung stellen wir unsere Entwickler in den Mittelpunkt. KI soll ihre Arbeit unterstützen, indem sie wiederkehrende Aufgaben übernimmt und schnellere Iterationen sowie hochwertigere Ergebnisse ermöglicht“, erklärte Hideaki Nishino.

Parallel dazu experimentiert Sony nach eigenen Angaben bereits mit kleineren, KI-zentrierten Projekten. Gleichzeitig betont das Unternehmen, die kurzfristigen Effizienzgewinne realistisch einzuschätzen und die Technologie schrittweise weiterzuentwickeln.

Mit diesen Aussagen macht PlayStation deutlich, dass künstliche Intelligenz künftig nicht nur hinter den Kulissen der Spieleentwicklung, sondern auch bei den Plattformdiensten und der langfristigen Ausrichtung der nächsten Konsolengeneration eine wichtige Rolle spielen soll.