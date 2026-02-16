PlayStation 6: Sony denkt über Verschiebung des Launches nach – Bericht

Sony ringt mit der Zukunft von PlayStation 6. Ein möglicher Start erst 2028 oder 2029 zeichnet sich ab, während die weltweite RAM‑Knappheit die gesamte Tech‑Industrie unter Druck setzt.

Schon jetzt deutet sich an, wie stark die weltweite Verknappung von Speicherchips die Konsolenbranche durcheinanderwirbeln könnte. Ein neuer Bericht beschreibt, dass Sony intern darüber nachdenkt, den Launch der nächsten PlayStation‑Generation deutlich nach hinten zu verschieben.

Statt eines früheren Debüts rückt ein möglicher Release in den Jahren 2028 oder 2029 in den Bereich des Möglichen. Ähnliches haben zuvor auch schon Brancheninsider vermutet.

Auslöser dieser Überlegungen ist der rapide Anstieg der RAM‑Preise, der sich durch die enorme Nachfrage von AI‑Rechenzentren weiter verschärft. Analysten sprechen bereits von einem strukturellen Ungleichgewicht, das die Produktion vieler Tech‑Unternehmen langfristig beeinträchtigen wird. Laut dem Bericht von Bloomberg haben große Konzerne wie Apple und Tesla intern gewarnt, dass die Versorgungslage ihre Fertigungspläne ausbremsen könnte.

Auch die Konsolenhersteller sollen auf diese Entwicklung reagieren. Quellen, die mit Sonys strategischen Überlegungen vertraut sind, berichten, dass das Unternehmen den Start der PlayStation 6 neu bewertet. Parallel dazu soll Nintendo erwägen, den Preis der kommenden Switch‑Generation später im Jahr anzuheben. Offizielle Stellungnahmen beider Firmen liegen nicht vor.

Die Lage am RAM‑Markt scheint sich nicht kurzfristig zu entspannen. Branchenvertreter betonen, dass die Nachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts weiter steigen wird und andere Sektoren überlagert.

Für die Konsolenindustrie kommt diese Entwicklung zu einem Zeitpunkt, an dem die Preise bestehender Systeme ohnehin ungewöhnlich stabil bleiben. Statt sinkender Kosten haben Sony, Microsoft und Nintendo ihre Hardware zuletzt mehrfach teurer gemacht.

Wie stark die aktuelle Speicherkrise die Roadmaps der Hersteller tatsächlich verändert, bleibt abzuwarten. Fest steht nur, dass die kommenden Jahre für die gesamte Gaming‑Hardware‑Landschaft herausfordernder werden könnten als jede Generation zuvor.