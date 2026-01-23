PlayStation 6: Sony plant längeren PS5‑Lebenszyklus – PS6 wohl deutlich später als erwartet

Analysten: Sony plant längeren PS5‑Lebenszyklus – PS6 wohl deutlich später als erwartet.

Japanische Analysten von SandStone Insights gehen davon aus, dass Sony den Lebenszyklus der PlayStation 5 deutlich verlängern wird. Laut dem Bericht erwartet das Unternehmen, dass die PS5 länger unterstützt wird als die PS4‑Generation, was eine spätere Einführung der PS6 wahrscheinlich macht.

Der Analyst David Gibson erklärt, dass die Veröffentlichung der PS6 „stärker verzögert wird, als viele erwartet haben“.

Gründe dafür seien unter anderem stabile PS5‑Verkaufszahlen, hohe Speicherpreise und die wirtschaftliche Lage, die einen späteren Generationswechsel sinnvoll erscheinen lassen.