PlayStation 6: Sony setzt verstärkt auf generative KI-Tools in First-Party-Studios

KI im Gaming: Sony setzt mit der PlayStation verstärkt auf generative Tools in First-Party-Studios.

Sony zieht die KI-Schraube weiter an und integriert generative Tools direkt in die Entwicklungsprozesse seiner PlayStation-Studios. Was nach Zukunft klingt, ist bereits Realität in mehreren internen Pipelines – inklusive Qualitätskontrolle, 3D-Assets und Animationen.

Bei einer aktuellen Unternehmenspräsentation bestätigten sowohl Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino als auch Sony Group CEO Hiroki Totoki, dass generative KI bereits aktiv eingesetzt wird. Wichtig dabei: KI soll laut Sony keine kreative Arbeit ersetzen, sondern Prozesse beschleunigen und Entwickler unterstützen.

KI übernimmt erste Produktionsaufgaben

Laut den Aussagen von Nishino werden generative KI-Tools gezielt dort eingesetzt, wo repetitive und zeitintensive Aufgaben entstehen. Dazu gehören unter anderem:

Automatisierung von QA-Prozessen (Quality Assurance)

Unterstützung bei 3D-Modellierung

Hilfe bei Animationsabläufen

Generierung von Gesichtsanimationen auf Basis von Performance-Capture-Daten

Besonders interessant: Intern kommt offenbar ein Tool namens „Mockingbird“ zum Einsatz, das Gesichtsanimationen aus Motion-Capture-Daten erzeugt.

Diese Studios sind bereits an Bord

Bestätigt wurde außerdem, dass bereits erste First-Party-Studios mit den KI-Systemen arbeiten. Dazu zählen unter anderem:

Naughty Dog

San Diego Studio

Damit hält die Technologie Einzug in einige der bekanntesten PlayStation-Franchises wie The Last of Us, Uncharted oder MLB: The Show.

Sony: „Human Creativity bleibt im Zentrum“

Trotz der technischen Integration betont Sony mehrfach eine klare Linie: KI ist ein Werkzeug – keine kreative Instanz.

„Die Vision, das Design und die emotionale Wirkung unserer Spiele stammen weiterhin von unseren Studios und Talenten“, so Nishino. KI diene ausschließlich als Verstärker menschlicher Kreativität, nicht als Ersatz. Auch Totoki unterstreicht: „AI ist ein mächtiges Tool, aber kein Ersatz für Künstler und Entwickler.“

Branchenweit weiter umstritten

Während Sony auf Integration setzt, gehen andere Studios deutlich vorsichtiger vor:

Einige Entwickler wie Mundfish testen KI nur intern oder verzichten aktuell komplett auf Integration

IO Interactive bestätigt, dass keine generative KI in der Entwicklung von Projekten wie 007: First Light verwendet wird

Take-Two betont ebenfalls, dass Grand Theft Auto 6 vollständig ohne generative KI-Assets entsteht

Die Branche bleibt damit gespalten zwischen Effizienzgewinn und kreativer Kontrolle.

Eines wird jedoch deutlich: KI wird im Game Development nicht verschwinden – aber die Art und Weise, wie sie eingesetzt wird, ist noch lange nicht final definiert. Sony positioniert sich hier klar auf der Seite der „unterstützenden KI“, nicht der ersetzenden.

Ob das die Zukunft der Spielentwicklung prägt oder nur ein Zwischenschritt bleibt, dürfte sich in den nächsten Jahren entscheiden.