PlayStation 6: Sony will die Marke über das Wohnzimmer hinaus weiterentwickeln

PlayStation soll sich nach den Vorstellungen von Sony künftig deutlich breiter aufstellen und nicht länger ausschließlich mit dem klassischen Spielen im Wohnzimmer verbunden sein. Das erklärte das Unternehmen im Rahmen einer Fragerunde nach einer Unternehmensveranstaltung im Juni.

Die Frage der Investoren bezog sich unter anderem darauf, wie Sony Spieler zurückgewinnen möchte, die während der Corona-Pandemie verstärkt auf den PC gewechselt sind. Außerdem ging es um mögliche Wachstumschancen sowie die Ausrichtung der nächsten Konsolengeneration.

In der Antwort erklärte Sony, dass sich die Gewohnheiten vieler Spieler in den vergangenen Jahren verändert hätten. Weltweit würden inzwischen deutlich mehr Nutzer an persönlichen Monitoren spielen. Deshalb erweitert das Unternehmen sein Zubehörangebot unter anderem um Monitore und die bereits vorgestellten PULSE Speakers, um neue Nutzungsszenarien für PlayStation zu schaffen.

Sony betonte außerdem, dass die kommende Plattform nicht lediglich eine Alternative zum Gaming-PC sein solle. Stattdessen wolle man ein Spielerlebnis bieten, das sich durch exklusive Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten klar von anderen Plattformen abhebt.

In der übersetzten Stellungnahme heißt es, PlayStation sei über viele Jahre eng mit dem Spielen im Wohnzimmer verbunden gewesen. Da heute jedoch immer mehr Nutzer an eigenen Monitoren spielen, wolle das Unternehmen diese Wahrnehmung aufbrechen und die Einsatzmöglichkeiten der Marke erweitern. Für die nächste Plattform sei das Ziel, nicht nur technologische Fortschritte zu bieten, sondern auch neue Arten der Nutzung zu ermöglichen, sodass sich das PlayStation-Erlebnis nahtlos über das Wohnzimmer hinaus fortsetzen lasse.

Konkrete Details zur nächsten PlayStation-Hardware oder zu geplanten Funktionen nannte Sony im Rahmen der Fragerunde jedoch noch nicht.