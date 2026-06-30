PlayStation 6: Sony will neue Konsole nicht mit Verlusten verkaufen

Steigende Kosten setzen Sony unter Druck: PlayStation 6 könnte Preisstrategie für immer verändern.

Die PlayStation 6 könnte mit einer anderen Preisstrategie auf den Markt kommen als frühere Konsolengenerationen.

Sony hat im Rahmen einer Fragerunde mit Investoren erklärt, dass das Unternehmen künftig keine neue Hardware mehr mit Verlusten verkaufen möchte.

Demnach sei es weiterhin Unternehmenspolitik, große Verluste beim Verkauf neuer Konsolen zu vermeiden.

Gleichzeitig betonte Sony, dass die Marktbedingungen genau beobachtet werden, bevor endgültige Entscheidungen zur nächsten PlayStation getroffen werden.

Einen konkreten Preis oder einen Veröffentlichungstermin für die PlayStation 6 nannte das Unternehmen allerdings noch nicht.

Wörtlich erklärte Sony: „Wir haben den Zeitpunkt oder den Preis der neuen Konsole noch nicht entschieden.“

Die Aussagen erfolgen vor dem Hintergrund steigender Kosten für Speicherchips und weitere Hardwarekomponenten.

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die Materialkosten moderner Konsolen deutlich gestiegen sind. Zuletzt kursierten Schätzungen, wonach allein die Komponenten der PlayStation 6 mittlerweile nahezu 1.000 US-Dollar kosten könnten. Diese Zahlen wurden von Sony jedoch nicht bestätigt.

Sollte sich Sony tatsächlich gegen einen klassischen Verkaufsstart mit hohen Hardwareverlusten entscheiden, könnte sich dies langfristig auf den Verkaufspreis der nächsten Konsolengeneration auswirken.