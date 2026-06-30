PlayStation 6: Sony will neue Konsole nicht mit Verlusten verkaufen

Die PlayStation 6 könnte mit einer anderen Preisstrategie auf den Markt kommen als frühere Konsolengenerationen.
Sony hat im Rahmen einer Fragerunde mit Investoren erklärt, dass das Unternehmen künftig keine neue Hardware mehr mit Verlusten verkaufen möchte.
Demnach sei es weiterhin Unternehmenspolitik, große Verluste beim Verkauf neuer Konsolen zu vermeiden.
Gleichzeitig betonte Sony, dass die Marktbedingungen genau beobachtet werden, bevor endgültige Entscheidungen zur nächsten PlayStation getroffen werden.
Einen konkreten Preis oder einen Veröffentlichungstermin für die PlayStation 6 nannte das Unternehmen allerdings noch nicht.
Wörtlich erklärte Sony: „Wir haben den Zeitpunkt oder den Preis der neuen Konsole noch nicht entschieden.“
Die Aussagen erfolgen vor dem Hintergrund steigender Kosten für Speicherchips und weitere Hardwarekomponenten.
Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die Materialkosten moderner Konsolen deutlich gestiegen sind. Zuletzt kursierten Schätzungen, wonach allein die Komponenten der PlayStation 6 mittlerweile nahezu 1.000 US-Dollar kosten könnten. Diese Zahlen wurden von Sony jedoch nicht bestätigt.
Sollte sich Sony tatsächlich gegen einen klassischen Verkaufsstart mit hohen Hardwareverlusten entscheiden, könnte sich dies langfristig auf den Verkaufspreis der nächsten Konsolengeneration auswirken.
62 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bester Zeitpunkt um Preissteigerungen umzusetzten, Top Sony 👍🏻.
Auch die weitere Live Service Ausrichtung finde ich, Top Sony 👍🏻.
Abo erhöhen nach den neusten Aussagen unter der Blume finde ich auch, Top Sony 👍🏻.
Sony you are realy for the players 💀
Sony wird um gute Spiele nicht herum kommen. Gerade bei diesen Preisen. Eine PS6 mit Preis von 999€/1099€ mit zB Bloodborne 2 zum Start wird sich trotzdem gut verkaufen.
PS hat zumindest einen Vorteil gegenüber Xbox. Die Leute haben noch Bock auf PS. Die Xbox Zahlen waren schon vor der Krise weit unten. Ein Blick in die Geschäfte oder ein kurzes Nachfragen auf den Schulhöfen genügt da. Hoffnungsschimmer: Eine Hybride Steam Maschine von MS. Hätte sicherlich ihren Markt und Reiz. Ansonsten wird es schwer.
Wenn du auf dem Schulhof mit einem Samsung Handy Interviews machst wirst du auch einfach verprügelt.
Um 1000 Euro wird auch eine Playstation wie Blei im Regal liegen.
Warum sollte ich als Elternteil.das bezahlen? Dann gibt es eben nur eine normale Ps5, Switch 2 etc..Das Leben ist kein Wunschkonzert!
Eine Ps5 bekommst du schon gebraucht um 250 – 300 Euro. Das muss dann eben reichen.
Das werden weder Microsoft noch Sony machen, wenn es ohne Verlust, bzw. mit größerer Gewinnmarge klappt, gehen die mit dem Preis immer höher. Bestimmt auch mit dem von Spielen…