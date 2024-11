PlayStation 6: UDNA-GPU-Architektur wird verwendet laut Gerücht

Autor:, in / PlayStation 6

Laut neuen Gerüchten wird SONY in der PlayStation 6 die UDNA-GPU-Architektur verwenden.

Im Hause SONY ist mit der PlayStation 5 Pro in diesem Monat die Mid-Season der aktuellen Generation erschienen. An einen Nachfolger mögen wohl die Spieler am wenigsten denken.

Gerüchte über eine PlayStation 6 gibt es aber dennoch. Sie soll angeblich die UDNA-GPU-Architektur der nächsten Generation von AMD verwenden. Das behauptet der in Fachkreisen bekannte Hardware-Leaker zhangzhonghao in einem chinesischen Forum.

AMD wird die genannte Architektur 2026 bei den GPUs der Radeon 9000-Serie verwenden.

Hinsichtlich der CPU wurde noch keine Entscheidung getroffen, doch es soll entweder eine Zen4- oder Zen5-CPU sein.