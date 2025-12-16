PlayStation 6: Wird AMD-Chip von Samsung hergestellt?

Hinter den Kulissen arbeitet SONY schon seit geraumer Zeit an der Ausgestaltung seiner kommenden Konsolengeneration. Dass die mutmaßlich für Ende 2027 geplante PlayStation 6 auf einen SoC-Chip von AMD setzten wird, ist bereits bekannt. `
Laut südkoreanischen Medien könnte der AMD-Chip von Samsung Foundry hergestellt werden. Dazu sollen sich beide Unternehmen aktuell in Gesprächen befinden.
AMDs eigentlichem Partner des Vertrauens, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin um die regulären CPUs und GPUs kümmern.
Angesichts der voraussichtlich hohen Nachfrage für die PlayStation 6 sollen dem unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte schlichtweg die Kapazitäten fehlen, um die zusätzliche Chip-Produktion stemmen zu können. Ein Deal mit Samsung könnte Abhilfe schaffen.
Die Zukunft sieht im Moment eher unrosig aus. Die Preise beim Arbeitsspeicher sind dank der unnötigen KI derzeit unmöglich und künstlich hochgetrieben.
Dem normalen Menschen hat das nur Kosten aber keinen Nutzen gebracht.
Gut, da gibts noch andere Beispiele in der jüngeren Vergangenheit…
Kann dir nur teilweise zustimmen. Es gibt auch einfach zu viel kostenlose KI-Funktionen (die ganzen GPT-Seiten), die den Markt früher oder später verändern werden – nach dem Motto, ihr habt euch jetzt dran gewöhnt, wir würden jetzt gerne Geld verdienen.
Aber ja, das GPU/NPU Rüsten ist jetzt durch den Speicher-Preis bei uns angekommen
Naja künstlich würde ich da nicht sagen, die Nachfrage ist explodiert, das wird mit mehr Investitionen in KI und dee neuen Steammaschine die nächsten Jahre sicherlich nicht besser.
Na das klingt doch etwas abenteuerlich. Wird sich Samsung gut bezahlen lassen ^^
Sollte Samsung Kapazitäten frei haben, dann werden sie Sony eher locken wollen statt verscheuchen
Wenn es hilft, soll es so gemacht werden
Dem Preis hilft es sicherlich 😉🤑
Kann auch was ganz anderes bedeuten, das Sony einen radikalen Wandel wie Nintendo hinlegen wird und die PS6 wird eine Hybride Konsole wie die Switch wird, AMD hat da auch sehr viel Erfahrungen mit den Steam Deck und folgenden sammeln können. bei der Gamesentwicklung sieht man auch Abnutzung im Segment gigantisch / openworld, der Peak ist bei der Entwicklung zum fotorealistischen ist glaube ich auch schon technisch erreicht, und man braucht für die anderen Dinge die da folgen eventuell auch andere Co Prozessoren die Objekten dann mehr tiefe liefern können um z.B. bei Menschen besser Gesichts Mimik dazustellen. NPC natürlicher wirken zu lassen weil sie natürlicher mit der Umwelt interagieren (Witcher 4) Mich würde da ein radikalen Konsolenansatz Wandel auch bei Sony nicht wundern
Sony wird den Nintendo-Weg nicht gehen. Wieso sollte man direkt mit Nintendo in Konkurrenz gehen wollen?
Was passiert wenn 2027/2028 China Taiwan angreift …🤔?
Das ist tatsächlich ein mögliches Szenario, dann werden die Preise massiv explodieren.
Die USA ist sicher dabei ihre eigene Industrie aufzubauen. Das dauert lange. Solange werden sie Taiwan aber verteidigen wollen. China könnte auch einfach warten, bis USA das fertiggestellt hat. USA würde dann abziehen und den roten Teppich für China ausrollen.
Auch wenn TSMC expandiert: die neueste und schnellste Technologie wird es in Taiwan geben und erst später bei den anderen
das wird kommen und der Zeitraum ist auch realistisch, das wird sich ja mit den Mid Terms Wahlen in den USA ja nur noch innenpolitisch zu spitzen. Wäre sehr gut möglich das die Chinesen das dann als gutes Fenster werten um Tatsachen zu schaffen das sich da unten ein dritter Weltkrieg zu sammen braut muss man kein Analyst sein die Domino Steine stehen schon fehlt nur noch der Anstoß schubs
Samsung PlayStation. Klingt interessant.