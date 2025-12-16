PlayStation 6: Wird AMD-Chip von Samsung hergestellt?

Neuen Berichten zufolge arbeiten AMD und Samsung an einer Vereinbarung zur Herstellung des SoC-Chips für die PlayStation 6.

Hinter den Kulissen arbeitet SONY schon seit geraumer Zeit an der Ausgestaltung seiner kommenden Konsolengeneration. Dass die mutmaßlich für Ende 2027 geplante PlayStation 6 auf einen SoC-Chip von AMD setzten wird, ist bereits bekannt. `

Laut südkoreanischen Medien könnte der AMD-Chip von Samsung Foundry hergestellt werden. Dazu sollen sich beide Unternehmen aktuell in Gesprächen befinden.

AMDs eigentlichem Partner des Vertrauens, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterhin um die regulären CPUs und GPUs kümmern.

Angesichts der voraussichtlich hohen Nachfrage für die PlayStation 6 sollen dem unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte schlichtweg die Kapazitäten fehlen, um die zusätzliche Chip-Produktion stemmen zu können. Ein Deal mit Samsung könnte Abhilfe schaffen.