PlayStation Plus: Alle Abo-Stufen im Preis erhöht

Viele lagen falsch: Sony verteuert nicht nur PlayStation Plus Essential, sondern alle Stufen!

Die angekündigte Preiserhöhung für PlayStation Plus fällt umfangreicher aus als zunächst angenommen.

Viele Nutzer gingen nach Sonys ursprünglicher Mitteilung davon aus, dass lediglich die Essential-Stufe betroffen sei. Auch in den Kommentaren auf XboxDynasty wurde mehrfach darauf verwiesen, dass höhere Tarife wie Extra oder Premium offenbar unverändert bleiben würden.

Doch genau das stimmt nicht.

Wie sich inzwischen zeigt, hat Sony Interactive Entertainment die Preise für alle PlayStation Plus-Stufen angehoben. Die Formulierung „Prices will start“ in der ursprünglichen Ankündigung sorgte offenbar für Missverständnisse.

Die neuen PlayStation Plus-Preise im Überblick

1 Monat

Premium: 19,99 US-Dollar statt 17,99 US-Dollar

Extra: 16,99 US-Dollar statt 14,99 US-Dollar

Essential: 10,99 US-Dollar statt 9,99 US-Dollar

3 Monate

Premium: 54,99 US-Dollar statt 49,99 US-Dollar

Extra: 43,99 US-Dollar statt 39,99 US-Dollar

Essential: 27,99 US-Dollar statt 24,99 US-Dollar

Damit steigen sämtliche Abo-Stufen erneut im Preis. Besonders Premium und Extra erreichen damit neue Höchstwerte.

Sony begründete die Anpassung am 18. Mai mit veränderten Marktbedingungen und folgt damit einem allgemeinen Trend bei digitalen Abo-Diensten.

Bereits aktive Abonnements sind von der Preiserhöhung vorerst nicht betroffen, solange sie ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Ausnahmen gelten allerdings für einzelne Regionen wie die Türkei und Indien, wo die neuen Preise sofort in Kraft treten.