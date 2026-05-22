PlayStation Plus: Alle Abo-Stufen im Preis erhöht

Die angekündigte Preiserhöhung für PlayStation Plus fällt umfangreicher aus als zunächst angenommen.
Viele Nutzer gingen nach Sonys ursprünglicher Mitteilung davon aus, dass lediglich die Essential-Stufe betroffen sei. Auch in den Kommentaren auf XboxDynasty wurde mehrfach darauf verwiesen, dass höhere Tarife wie Extra oder Premium offenbar unverändert bleiben würden.
Doch genau das stimmt nicht.
Wie sich inzwischen zeigt, hat Sony Interactive Entertainment die Preise für alle PlayStation Plus-Stufen angehoben. Die Formulierung „Prices will start“ in der ursprünglichen Ankündigung sorgte offenbar für Missverständnisse.
Die neuen PlayStation Plus-Preise im Überblick
1 Monat
- Premium: 19,99 US-Dollar statt 17,99 US-Dollar
- Extra: 16,99 US-Dollar statt 14,99 US-Dollar
- Essential: 10,99 US-Dollar statt 9,99 US-Dollar
3 Monate
- Premium: 54,99 US-Dollar statt 49,99 US-Dollar
- Extra: 43,99 US-Dollar statt 39,99 US-Dollar
- Essential: 27,99 US-Dollar statt 24,99 US-Dollar
Damit steigen sämtliche Abo-Stufen erneut im Preis. Besonders Premium und Extra erreichen damit neue Höchstwerte.
Sony begründete die Anpassung am 18. Mai mit veränderten Marktbedingungen und folgt damit einem allgemeinen Trend bei digitalen Abo-Diensten.
Bereits aktive Abonnements sind von der Preiserhöhung vorerst nicht betroffen, solange sie ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Ausnahmen gelten allerdings für einzelne Regionen wie die Türkei und Indien, wo die neuen Preise sofort in Kraft treten.
60 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dieses Extra und Premium hab ich noch nie abonniert, die interessieren mich n Furz.
Das Essential hab ich jetzt auch mal wieder für n Jahr gemacht, ich brauch auch eigentlich nur das Online und dafür ist es eigentlich zu teuer. Daher auch zumindest mit Loaded n paar Euros gespart.
Finde allerdings das Essential Abo Modell besser als das Game Pass Essential Abo.
Für Xbox kriegt man es zwar günstiger, dafür ist dieser Mini Game Pass aber ziemlich langweilig und unnötig für mich.
Zumindest gibt’s bei PS Essential noch die Gratis Games.
Und da man die Klassiker bei Playstation kaufen kann, bräuchte ich niemals Extra oder Essential.
Sieht mir eher nach einem dreisten Versuch mehr Leute ins teuerste Abo zu drücken bzw den Umstieg dorthin schmackhafter zu machen….naja mir kanns egal sein, also wen juckts
Die Erhöhung richtet sich wohl eher an „Hopper“ und Kurzzeitabonenten . Mal einen Monat Essential mitnehmen – da gute Games…Ohh, bei Extra sind nochmal gute Games reingekommen – nehm ich mal 3 Monate mit und zock die durch.
Von mir aus können Konsolenhersteller ihre Abbos haben, aber eine Künstliche sperre einzubauen um Online spielen zu können, ist die größte Frechheit.
um PS Portal zu spielen EIGENE SPIELE drauf – braucht man Premium abo 😀 das ist doch ein Witz