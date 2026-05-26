PlayStation Plus: Juni-Spiele setzen auf Koop-Action und Multiplayer-Erlebnisse

Mit PlayStation Plus erweitert Sony das Monats-Lineup im Juni um mehrere Multiplayer-Titel mit Fokus auf Koop- und Action-Erlebnisse.
Die neuen Spiele stehen ab dem 2. Juni bis zum 6. Juli für alle PlayStation-Plus-Mitglieder zur Verfügung. Zum Angebot gehören Grounded Fully Yoked Edition, Warhammer 40,000: Darktide sowie Nickelodeon All-Star Brawl 2.
Grounded Fully Yoked Edition bietet ein Koop-Survival-Erlebnis, in dem Spieler geschrumpft in einem Garten ums Überleben kämpfen und gemeinsam Ressourcen sammeln. Warhammer 40,000: Darktide setzt auf intensive Vier-Spieler-Koop-Gefechte in einer düsteren Sci-Fi-Welt, während Nickelodeon All-Star Brawl 2 klassische Prügelspiel-Action mit bekannten Figuren kombiniert.
Zusätzlich bleibt EA Sports FC 26 weiterhin Teil des Angebots und kann noch bis zum 16. Juni über PlayStation Plus gespielt werden. Ergänzend dazu erhalten Mitglieder Zugriff auf zusätzliche Inhalte wie ein spezielles Icons-Pack sowie neue Ingame-Updates.
Das Juni-Lineup legt damit einen klaren Schwerpunkt auf kooperative und kompetitive Multiplayer-Erfahrungen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird mitgenommen, danke für die Info ✌️
Bei Kinguin übrigens gerade 500€ Psn Guthaben für 400€.
Ich würde solche Kommentare lassen.
Es wird nicht gerne gesehen, wenn man irgendwelche Key Shops bewirbt, auch wenn man es eigentlich nur gut meint.
Ich wurde deswegen schon einmal für einen Tag gesperrt. 😅
Für sowas wurden die Preise erhöht?? Ist oder war schon im Gamepass und der ist billiger.
Der GP ist billiger?
Das ist auch eine interessante Info: „PlayStation Plus members have until Tuesday, June 2, to add Wuchang: Fallen Feathers and Nine Sols to their game library.“
Sony „verschenkt“ also weiterhin Spiele?
Jo, wie früher Games with Gold.
Das hier sind die Games for Gold für PS. Die behält man dann für immer.
Grounded bei PS+? Interessant.
Ein eher mittelmäßiges Spiele Angebot im Abo muss ich sagen.
Alles Nix für mich
„Zusätzlich bleibt EA Sports FC 26 weiterhin Teil des Angebots und kann noch bis zum 16. Juni über PlayStation Plus gespielt werden.“
Wenn man FC 26 bis zum 16 juni runter lädt kann man es für immer spielen.