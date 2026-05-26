PlayStation Plus: Juni-Spiele setzen auf Koop-Action und Multiplayer-Erlebnisse

Sony stellt das PlayStation-Plus-Lineup für Juni mit mehreren Multiplayer-Schwerpunkten vor.

Mit PlayStation Plus erweitert Sony das Monats-Lineup im Juni um mehrere Multiplayer-Titel mit Fokus auf Koop- und Action-Erlebnisse.

Die neuen Spiele stehen ab dem 2. Juni bis zum 6. Juli für alle PlayStation-Plus-Mitglieder zur Verfügung. Zum Angebot gehören Grounded Fully Yoked Edition, Warhammer 40,000: Darktide sowie Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Grounded Fully Yoked Edition bietet ein Koop-Survival-Erlebnis, in dem Spieler geschrumpft in einem Garten ums Überleben kämpfen und gemeinsam Ressourcen sammeln. Warhammer 40,000: Darktide setzt auf intensive Vier-Spieler-Koop-Gefechte in einer düsteren Sci-Fi-Welt, während Nickelodeon All-Star Brawl 2 klassische Prügelspiel-Action mit bekannten Figuren kombiniert.

Zusätzlich bleibt EA Sports FC 26 weiterhin Teil des Angebots und kann noch bis zum 16. Juni über PlayStation Plus gespielt werden. Ergänzend dazu erhalten Mitglieder Zugriff auf zusätzliche Inhalte wie ein spezielles Icons-Pack sowie neue Ingame-Updates.

Das Juni-Lineup legt damit einen klaren Schwerpunkt auf kooperative und kompetitive Multiplayer-Erfahrungen.