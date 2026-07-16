PlayStation Plus: Legt im Juli 2026 kräftig nach – Rise of the Ronin und Avatar führen das Line-up an

PS Plus Extra liefert im Juli 2026 mit Rise of the Ronin, Avatar und fünf weiteren Spielen neuen Nachschub für Abonnenten.

Mit Rise of the Ronin und Avatar: Frontiers of Pandora erweitert PlayStation Plus Extra seinen Spielekatalog im Juli 2026 um insgesamt sieben neue Titel. Das neue Line-up deckt verschiedene Genres ab – von Open-World-Abenteuern über Action bis hin zu Koop- und Simulationsspielen.

Abonnenten von PS Plus Extra dürfen sich in diesem Monat auf folgende Neuzugänge freuen:

Besonders Rise of the Ronin zählt zu den Highlights des Monats. Das Action-Rollenspiel von Team Ninja entführt Spieler ins Japan des 19. Jahrhunderts und kombiniert offene Spielwelten mit dynamischen Kämpfen.

Mit Avatar: Frontiers of Pandora steht zudem Ubisofts Open-World-Abenteuer im Universum von Pandora erstmals über PS Plus Extra zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch den Koop-Titel Firefighting Simulator: Ignite, das Retro-Abenteuer Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, das Sci-Fi-RPG Citizen Sleeper 2: Starward Vector sowie Snow Bros. Wonderland.

Damit bietet Sony im Juli 2026 erneut eine abwechslungsreiche Auswahl für PS Plus Extra-Abonnenten und erweitert den Spielekatalog um mehrere namhafte Titel.