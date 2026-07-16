PlayStation Plus: Legt im Juli 2026 kräftig nach – Rise of the Ronin und Avatar führen das Line-up an

Mit Rise of the Ronin und Avatar: Frontiers of Pandora erweitert PlayStation Plus Extra seinen Spielekatalog im Juli 2026 um insgesamt sieben neue Titel. Das neue Line-up deckt verschiedene Genres ab – von Open-World-Abenteuern über Action bis hin zu Koop- und Simulationsspielen.
Abonnenten von PS Plus Extra dürfen sich in diesem Monat auf folgende Neuzugänge freuen:
- Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)
- Rise of the Ronin (PS5)
- Firefighting Simulator: Ignite (PS5)
- Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind (PS5, PS4)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5)
- Snow Bros. Wonderland (PS5)
Besonders Rise of the Ronin zählt zu den Highlights des Monats. Das Action-Rollenspiel von Team Ninja entführt Spieler ins Japan des 19. Jahrhunderts und kombiniert offene Spielwelten mit dynamischen Kämpfen.
Mit Avatar: Frontiers of Pandora steht zudem Ubisofts Open-World-Abenteuer im Universum von Pandora erstmals über PS Plus Extra zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch den Koop-Titel Firefighting Simulator: Ignite, das Retro-Abenteuer Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, das Sci-Fi-RPG Citizen Sleeper 2: Starward Vector sowie Snow Bros. Wonderland.
Damit bietet Sony im Juli 2026 erneut eine abwechslungsreiche Auswahl für PS Plus Extra-Abonnenten und erweitert den Spielekatalog um mehrere namhafte Titel.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Rise of the Ronin und PS+ passen perfekt zusammen. Beides Schmutz. 😎
Die beste Funktion dieses Abos? Der Kündigungsbutton. 😉
Rise of the Ronin hat meiner Frau und mir sehr viel spass gemacht, hatte zum Release aber mit ein paar Bugs zu kämpfen, die aber eher lustig statt lästig waren, nur einmal musste meine Frau das Spiel neustarten, weil sie mitten im Kampf im Spiel in einer Tür hängengeblieben ist🤣🤣 da war sie Sauer, ansonsten wird natürlich alles mitgenommen.
Hatte auch meinen Spaß mit Rise of the Ronin. Damals im Sale gekauft, hatte keine Bugs. War ein solides Spiel mit coolem Setting. Wer AC Shadows, oder Ghost of Yotei gespielt hat, sollte sich das Spiel herunterladen.
Yep👍🏼
@Z0RN Dying Light ist in Deutschland nicht verfügbar. Wird auch im PSN Store nicht beworben. Musste mir damals die Ösi Version kaufen.
Rise of the Ronin hätte ich ja gerne auf der XBOX gehabt. Naja. Hab es mir immerhin schon mal als Disk ins Regal gestellt. Mal schauen wann ich dazu komme.
Ich fand es ganz cool. Am Ende evtl. etwas lang aber sonst hat das schon Laune gemacht.