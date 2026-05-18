PlayStation Plus: Sony erhöht die Preise für neue Abos

PlayStation Plus wird in mehreren Regionen teurer. Sony hebt ab dem 20. Mai 2026 die Preise für neue Abonnenten an und passt damit die Einstiegskosten für den Abo-Service spürbar an.
Die neuen Preise beginnen künftig bei 10,99 US-Dollar, 9,99 Euro beziehungsweise 7,99 Pfund für das 1-Monats-Abo. Für längere Laufzeiten steigen die Kosten ebenfalls an, insbesondere beim 3-Monats-Abo, das künftig 27,99 US-Dollar, 27,99 Euro beziehungsweise 21,99 Pfund kostet.
Die Anpassung betrifft ausschließlich neue Abonnenten sowie Nutzer (außer Spieler in der Türkei und Indien), deren bestehendes Abo ausläuft oder aktiv geändert wird. In diesem Fall greifen die neuen Preise automatisch.
Bestehende aktive Abos bleiben zunächst von der Preiserhöhung unberührt, sofern sie ohne Unterbrechung weiterlaufen. Eine Ausnahme bilden jedoch bestimmte Regionen wie die Türkei und Indien, in denen die neuen Preise direkt umgesetzt werden.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
- 1-Monats-Abo steigt auf 10,99 USD / 9,99 EUR / 7,99 GBP
- 3-Monats-Abo steigt auf 27,99 USD / 27,99 EUR / 21,99 GBP
- Preisänderung gilt nur für neue oder geänderte Abos
- Ausnahmen: Türkei und Indien (direkte Umsetzung)
Sony begründet die Anpassung mit veränderten Marktbedingungen und folgt damit einem allgemeinen Trend bei digitalen Abo-Diensten.
Erst im März 2026 hat Sony seine PlayStation-Fans mit einer Preiserhöhung für Konsolen geschockt, jetzt folgt nach einer Abo-Preiserhöhung im April 2025 in 15 Ländern noch einmal das PlayStation Plus-Abo.
92 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja ärgerlich da ich das nur fürs online spielen benötige
Preiserhöhungen sind nie gut.
Wenn man das wenigstens mit besseren Spielen kompensieren würde aber ne, da bleibt alles beim alten.
Joar naja also ich hab zwar noch ein Jahres Abo bei Playstation laufen aber wenn ich ehrlich bin benutze ich das gar nicht. Ich hatte es mir im Angebot geholt da hat es glaube ”nur” 60€ gekostet aber trotzdem irgendwie sinnlos.
Ich bin ja gespannt wie das mit der Xbox 720 next werden wird. Wenn das wirklich eine Art Steam drauf läuft dann müsste online spielen ja umsonst sein. Allerdings hat man dann wahrscheinlich auch deutlich mehr cheater obwohl dank Crossplay ist das ja fast wieder egal hmmmmm🤔
Ich glaube vieles wird nur Wunschdenken bleiben bei der xbox next.
Das online spielen gratis wird wäre ja eine feine sache, so richtig glauben kann ich es nicht.
Da würe zu viel Geld verloren gehen wenn Microsoft online spielen wieder gratis machen würde. Sie haben ja überhaupt erst damit angefangen. Vorher wars auf Konsolen auch kostenlos.
Wenn man die Wahl zwischen dem Kauf auf Steam und dem Kauf im MS Store hat würde wohl jeder Steam nehmen, wenn man bei MS noch zusätzlich eine Basis GP Stufe bräuchte um überhaupt online spielen zu können. Eigentlich müssen sie onlinegaming kostenfrei machen, wenn man sein System soweit öffnen möchte.
Für 6-9€ im Monat sind sie nicht schlecht:
Januar 2026 Need for Speed Unbound (PS5)Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5)Core Keeper (PS4, PS5)
Februar 2026 Undisputed (PS5)Subnautica: Below Zero (PS4, PS5)Ultros (PS5)Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)
März 2026 PGA Tour 2K25 (PS5)Monster Hunter Rise (PS4, PS5)Slime Rancher 2 (PS5)The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4, PS5)
April 2026 Lords of the Fallen (PS5)Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5)Tomb Raider I–III Remastered (PS4, PS5)
Mai 2026 EA Sports FC 26 (PS4, PS5)Wuchang: Fallen Feathers (PS5)Nine Sols (PS4, PS5)
Ich bezahle ehrlich gesagt lieber 72 € im jahr
für ps plus essential als 100 € für Gamepass essential.
Es sind beides Tarife die eigentlich weg gehören.
Online spielen sollte im Preis des Spieles inkludiert sein.
Sehe ich auch so.
Bin zwar kein PC spieler, aber das online spielen dort gratis ist, ist für mich noch der größte Mehrwert.
Aber definitiv mehr Cheater.
Mir wäre es sowieso lieber wenn Microsoft einfach eine klassische Konsole auf den Markt bringt.
Der Vorteil wäre natürlich wenn die nächste xbox mehr richtigung PC geht, das man sich keine sorge um die 3rd party unterstützung machen muss.
Wenn es ein Hybrid mit Steam wird, ist es ja egal mit den Cheatern, da man ja dann wenn man will switchen kann zwischen Konsole und PC. Ich glaube über Thirds brauchen wir uns tatsächlich nirgendwo Sorgen machen, mal sehen, am Ende des Tages werden wir immer zocken können wo und was wir wollen👍🏼
Das stimmt so auch nicht mehr.
Die Zeiten sind vorbei, dank KI werden mittlerweile auch die Konsolen mit Cheatern verseucht …
Mal schauen… „momentan“ gehts ja noch auf Konsole. Eher ist f2p ein Problem.
Ich hab mein ps+ Abo vor 3 Jahren nicht mehr verlängern lassen, dabei war ich ab 2ü13 durchgehend Kunde.
Allein der Bungie Deal hat 4 mrd gekostet.
Die neuerliche Abschreibung von ca 500 Millionen muss halt irgendwo wieder rein geholt werden, sonst werden die Aktionäre stinkig.
Deshalb werden die PS 6 Spiele ja auch 10€mehr kosten.
Und mit Fairgame$ und auch Horizon the Gathering wartet in Summe nochmal ein höherer dreistelliger Millionen € Verlust.
Auch halte ich wolverine als ziemlichen wackelt Kandidaten da einfach viel zu viel andere Spiele im selben Zeitraum kommen.
Ja und Intergalactic, ja mei da sieht es ja auch düster aus.
Tja, warum soll es nur Xbox Gamer so gehen 😅.
Tja, warum solls den Sony Jungs besser gehen als uns.
Ist halt ein Scheißmove , ist denn dafür jetzt das PSN sicher und wird die zusätzliche Kohle nun endlich in die Sicherheit investiert oder ist es einfach nur Abzocke.
Die Kohle wird in die nächsten beiden GAAS Games gesteckt. Eines davon ist … tataaa … ein Extraction Shooter. Aus Fehlern gelernt und so.
Und was sind die Preise zuvor gewesen ?
8,99€ für einen Monat und 24,99€ für drei Monate Essential.
Moderate Erhöhung
Ist halt nur der Anfang, ein langsames Herantasten…
10€ nur um Online spielen zu können 😂
Nein, einfach nein!