PlayStation Plus: Sony erhöht die Preise für neue Abos

Sony passt die Preise für PlayStation Plus in mehreren Märkten für neue Abonnenten an.

PlayStation Plus wird in mehreren Regionen teurer. Sony hebt ab dem 20. Mai 2026 die Preise für neue Abonnenten an und passt damit die Einstiegskosten für den Abo-Service spürbar an.

Die neuen Preise beginnen künftig bei 10,99 US-Dollar, 9,99 Euro beziehungsweise 7,99 Pfund für das 1-Monats-Abo. Für längere Laufzeiten steigen die Kosten ebenfalls an, insbesondere beim 3-Monats-Abo, das künftig 27,99 US-Dollar, 27,99 Euro beziehungsweise 21,99 Pfund kostet.

Die Anpassung betrifft ausschließlich neue Abonnenten sowie Nutzer (außer Spieler in der Türkei und Indien), deren bestehendes Abo ausläuft oder aktiv geändert wird. In diesem Fall greifen die neuen Preise automatisch.

Bestehende aktive Abos bleiben zunächst von der Preiserhöhung unberührt, sofern sie ohne Unterbrechung weiterlaufen. Eine Ausnahme bilden jedoch bestimmte Regionen wie die Türkei und Indien, in denen die neuen Preise direkt umgesetzt werden.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

1-Monats-Abo steigt auf 10,99 USD / 9,99 EUR / 7,99 GBP

3-Monats-Abo steigt auf 27,99 USD / 27,99 EUR / 21,99 GBP

Preisänderung gilt nur für neue oder geänderte Abos

Ausnahmen: Türkei und Indien (direkte Umsetzung)

Sony begründet die Anpassung mit veränderten Marktbedingungen und folgt damit einem allgemeinen Trend bei digitalen Abo-Diensten.

Erst im März 2026 hat Sony seine PlayStation-Fans mit einer Preiserhöhung für Konsolen geschockt, jetzt folgt nach einer Abo-Preiserhöhung im April 2025 in 15 Ländern noch einmal das PlayStation Plus-Abo.