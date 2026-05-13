PlayStation Plus: Star Wars Outlaws und Red Dead Redemption 2 führen Spielekatalog im Mai an

PlayStation Plus bringt im Mai unter anderem Star Wars Outlaws und Red Dead Redemption 2 in den Katalog.

Der PlayStation Plus Game Catalog für Mai bringt eine umfangreiche Auswahl neuer Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium.

Im Fokus stehen mehrere große Titel, die den Katalog in diesem Monat deutlich erweitern:

PlayStation Plus – Mai 2026

Star Wars Outlaws (PS5)

Red Dead Redemption 2 (PS4)

Bramble: The Mountain King (PS5, PS4)

The Thaumaturge (PS5)

Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)

Broken Sword – Shadows of the Templars: Reforged (PS5, PS4)

Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5)

Im Premium-Angebot ergänzt zusätzlich der Klassiker Time Crisis (PS5, PS4) das Line-up, inklusive neuer Features wie Gyro-Aiming und überarbeiteter Steuerung.

Die Auswahl deckt damit ein breites Spektrum ab – von Open-World-Blockbustern über Soulslike-Action bis hin zu klassischen Adventure- und Arcade-Erlebnissen.

Alle neuen Spiele werden ab dem 19. Mai im PlayStation Store verfügbar sein.