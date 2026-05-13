PlayStation Plus: Star Wars Outlaws und Red Dead Redemption 2 führen Spielekatalog im Mai an

Der PlayStation Plus Game Catalog für Mai bringt eine umfangreiche Auswahl neuer Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium.
Im Fokus stehen mehrere große Titel, die den Katalog in diesem Monat deutlich erweitern:
PlayStation Plus – Mai 2026
- Star Wars Outlaws (PS5)
- Red Dead Redemption 2 (PS4)
- Bramble: The Mountain King (PS5, PS4)
- The Thaumaturge (PS5)
- Flintlock: The Siege of Dawn (PS5)
- Broken Sword – Shadows of the Templars: Reforged (PS5, PS4)
- Enotria: The Last Song Standard Edition (PS5)
Im Premium-Angebot ergänzt zusätzlich der Klassiker Time Crisis (PS5, PS4) das Line-up, inklusive neuer Features wie Gyro-Aiming und überarbeiteter Steuerung.
Die Auswahl deckt damit ein breites Spektrum ab – von Open-World-Blockbustern über Soulslike-Action bis hin zu klassischen Adventure- und Arcade-Erlebnissen.
Alle neuen Spiele werden ab dem 19. Mai im PlayStation Store verfügbar sein.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gut das ich PS Plus gekündigt hatte. Wäre auch jetzt wieder nix dabei für mich. Denn SW Outlaws und RDR 2 hab ich schon. Der Rest ist nicht von Interesse.
RDR2 ist eigentlich schon die ganze Zeit drin…Aber vielleicht spiele ich Bramble nochmal, das war echt gut.
Starker Monat. Auch die monatlichen Essential Spiele sind sehr gut mit FIFA 26, Nine Sols und Wuchang.
Asha soll mal wieder Games for Gold einführen.
Red Dead Redemption 2 könnte ich mal wieder spielen. Das ist eins der Games die ich auf Disc habe aber mangels fehlenden Laufwerk nicht spielen konnte.
Gibt’s aber auch ständig super günstig im Sale. Also digital.
Mitnehmen!
Auf jeden Fall! Outlaws hat mich viel besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Wobei ich es erst vor 3 Monaten gekauft habe, also mit den ganzen Patches im Gepäck.
Die Meinung über das Spiel ist grundsätzlich stark umgeschwungen. Leider zu spät für dessen Entwickler. Wer Star Wars und open world mag, der kommt kaum daran vorbei.
Perfekt, muss ich eh noch nachholen👍🏼👍🏼…durchgepatched und auf der Pro wird es bestimmt geil.
Viel Spaß dir. Lief schon auf der Series X tadellos, mit butterweichen 60 Bildern und sah dabei sehr gut aus.
Sieht nach einer soliden Auswahl aus.
Red Dead 2 ist so ein gutes Spiel.
Ich hab das damals für ein Jahr täglich mindestens 4h gezockt 😂😂
Ich hatte sogar extra die Xbox Avatar Items aus RdR1 im Profil eingeblendet