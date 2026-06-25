PlayStation Store: Fast 1.000 weitere Spiele vor Entfernung betroffen

Sony verschärft seine Richtlinien und entfernt fast 1.000 weitere Shovelware-Spiele aus dem PlayStation Store.

Im Kampf gegen minderwertige Massenveröffentlichungen im PlayStation Store verschärft Sony offenbar seine Richtlinien weiter und entfernt nahezu 1.000 zusätzliche Titel von der Plattform.

Auslöser der neuen Informationen ist eine Stellungnahme des brasilianischen Entwicklers Afil Games, der bestätigt hat, dass Sony strengere Vorgaben für die Veröffentlichung von Spielen auf PlayStation eingeführt hat. Die neuen Richtlinien sollen dazu führen, dass zukünftige Veröffentlichungen des Studios nicht mehr für PlayStation 5 erscheinen können.

Darüber hinaus werden auch bereits veröffentlichte Spiele des Entwicklers aus dem PlayStation Store entfernt. Nach Angaben des Studios betrifft dies mehr als 900 Titel, die in den kommenden Monaten nach und nach aus dem digitalen Marktplatz verschwinden sollen.

Afil Games ist vor allem für zahlreiche kleine und einfach produzierte Titel bekannt, die häufig ähnliche Spielkonzepte verwenden und sich durch leicht erreichbare Trophäenlisten auszeichnen. Solche Veröffentlichungen werden von Spielern und Branchenbeobachtern häufig als sogenannte Shovelware bezeichnet.

Die Entfernung reiht sich in eine größere Bereinigungsaktion ein. Bereits im Laufe dieses Jahres wurden laut Berichten zehntausende Titel aus dem PlayStation Store entfernt, während Sony verstärkt gegen minderwertige oder massenhaft veröffentlichte Inhalte vorgeht.

Für Afil Games bedeutet die Entscheidung jedoch nicht das Ende der Veröffentlichungen. Das Studio kündigte an, sich künftig auf Plattformen wie Xbox One, Xbox Series X|S, den Microsoft Store und die Nintendo Switch zu konzentrieren.

Die Maßnahmen zeigen, dass Sony die Qualitätssicherung im PlayStation Store weiter verschärft und das Angebot stärker kuratieren möchte.