PlayStation Store: Hunderte Shovelware-Spiele entfernt

Der anhaltende Kampf gegen minderwertige Spiele und automatisiert erstellte Inhalte erreicht eine neue Eskalationsstufe. Während Plattformbetreiber wie Sony Interactive Entertainment, Microsoft und Nintendo bereits Maßnahmen gegen sogenannte Shovelware ergriffen haben, zeigt sich nun, dass die Problematik weiterhin weit verbreitet ist.
Besonders aktiv geht derzeit der PlayStation Store vor, der in einer weiteren Säuberungsaktion mehrere Publisher entfernt hat. Laut Berichten von Delisted Games wurden unter anderem Titel von Anbietern wie GOGAME Console Publisher, VRCFORGE Studios sowie Welding Byte aus dem Store entfernt.
Zu den betroffenen Spielen zählen unter anderem Titel wie „Jesus Simulator“ sowie „Card Shop Game Store“, das als offensichtliche Nachahmung eines bestehenden Kartenspiel-Simulators gilt. Eine Überprüfung im Store zeigt inzwischen entsprechende Fehlermeldungen, was auf eine endgültige Entfernung hindeutet.
Auffällig ist, dass einige dieser Entwickler offenbar bereits neue Projekte in Planung hatten, die jedoch ebenfalls nicht mehr veröffentlicht wurden. Parallel dazu zeigt sich, dass ähnliche Inhalte weiterhin auf anderen Plattformen verfügbar bleiben, darunter der Steam, der Nintendo eShop sowie der Xbox Store.
Ein Beispiel für die Dimension dieses Problems liefert das Studio Nostra Games, das Berichten zufolge nahezu 700 Titel veröffentlicht haben soll. Nach der Entfernung aus dem PlayStation Store kündigte das Unternehmen an, seine Veröffentlichungen auf anderen Plattformen fortzusetzen.
Die Entwicklung verdeutlicht, dass die Maßnahmen einzelner Plattformen zwar Wirkung zeigen, das Problem jedoch nicht vollständig eingedämmt ist. Neue Titel mit ähnlicher Ausrichtung erscheinen weiterhin, wodurch sich ein fortlaufender Kreislauf aus Veröffentlichung und Entfernung ergibt.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gut so, ein gescheiter Filter oder eine frei konfigurierbare black list Funktion, sich diese Inhalte ausblenden zu lassen ist in allen Stores schon längst überfällig.
Finde ich super von Sony, hoffentlich machen die anderen Plattformen bald mit.
Finde ich gut!
Gamerscore oder Trophäen für Geld ist eh so eine Sache. Ich hoffe, MS greift da irgendwann auch mal durch.
Verdammt!!
Den Jesus Simulator wollte ich haben.
Aus eigener Erfahrung ist der Nintendo eshop am schlimmsten.
Was dort zeitweise für müll verkauft wird ist schon erschreckend.
Gut von Sony. Hoffentlich zieht MS bei Xbox und Windows nach. Aber bei Windows müsste man eigentlich schon die ISO von Shovelware entfernen.
Hoffentlich lässt MS mir meine Gamerscore-Games. Ich spiel die tatsächlich ziemlich gerne, weil die auf schöne Art altbacken und ungeschliffen sind. Und es sind ja auch tatsächlich Spiele, nicht einfach nur GS auf Knopfdruck.
Wo haben MS und Nintendo denn bereits Maßnahmen dagegen ergriffen?
Man sieht doch auch hier wie viele Shovelware Spiele + KI generierter Zeug jede Woche dazu kommen.
Am schlimmsten ist Nintendo, so viel KI Dreck..