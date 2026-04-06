PlayStation Store: Hunderte Shovelware-Spiele entfernt

Sony entfernt erneut mehrere Entwickler und Spiele aus dem PlayStation Store im Kampf gegen sogenannte Shovelware und KI-Inhalte.

Der anhaltende Kampf gegen minderwertige Spiele und automatisiert erstellte Inhalte erreicht eine neue Eskalationsstufe. Während Plattformbetreiber wie Sony Interactive Entertainment, Microsoft und Nintendo bereits Maßnahmen gegen sogenannte Shovelware ergriffen haben, zeigt sich nun, dass die Problematik weiterhin weit verbreitet ist.

Besonders aktiv geht derzeit der PlayStation Store vor, der in einer weiteren Säuberungsaktion mehrere Publisher entfernt hat. Laut Berichten von Delisted Games wurden unter anderem Titel von Anbietern wie GOGAME Console Publisher, VRCFORGE Studios sowie Welding Byte aus dem Store entfernt.

Zu den betroffenen Spielen zählen unter anderem Titel wie „Jesus Simulator“ sowie „Card Shop Game Store“, das als offensichtliche Nachahmung eines bestehenden Kartenspiel-Simulators gilt. Eine Überprüfung im Store zeigt inzwischen entsprechende Fehlermeldungen, was auf eine endgültige Entfernung hindeutet.

Auffällig ist, dass einige dieser Entwickler offenbar bereits neue Projekte in Planung hatten, die jedoch ebenfalls nicht mehr veröffentlicht wurden. Parallel dazu zeigt sich, dass ähnliche Inhalte weiterhin auf anderen Plattformen verfügbar bleiben, darunter der Steam, der Nintendo eShop sowie der Xbox Store.

Ein Beispiel für die Dimension dieses Problems liefert das Studio Nostra Games, das Berichten zufolge nahezu 700 Titel veröffentlicht haben soll. Nach der Entfernung aus dem PlayStation Store kündigte das Unternehmen an, seine Veröffentlichungen auf anderen Plattformen fortzusetzen.

Die Entwicklung verdeutlicht, dass die Maßnahmen einzelner Plattformen zwar Wirkung zeigen, das Problem jedoch nicht vollständig eingedämmt ist. Neue Titel mit ähnlicher Ausrichtung erscheinen weiterhin, wodurch sich ein fortlaufender Kreislauf aus Veröffentlichung und Entfernung ergibt.