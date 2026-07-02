PlayStation Store: Mehrere Klagen stellen Sonys Digitalstrategie infrage

Mehrere Verfahren gegen Sony rücken die Marktstellung des PlayStation Stores in den Fokus.

Mehrere Gerichtsverfahren gegen den PlayStation Store setzen Sonys Digitalgeschäft zunehmend unter Druck. Im Mittelpunkt der Klagen steht der Vorwurf, Sony nutze seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb digitaler PlayStation-Spiele aus.

Derzeit laufen in mehreren Ländern Verfahren gegen das Unternehmen.

Im Vereinigten Königreich ist eine Sammelklage mit einem Volumen von 2 Milliarden Pfund (rund 2,7 Milliarden US-Dollar) anhängig. Die Kläger werfen Sony vor, seine dominante Marktposition missbraucht zu haben, indem der PlayStation Store die einzige Möglichkeit sei, digitale PlayStation-Spiele und Erweiterungen zu erwerben.

In den USA stimmte Sony kürzlich einem Vergleich über 7,85 Millionen US-Dollar zu. Hintergrund ist eine Sammelklage gegen die Entscheidung des Unternehmens aus dem Jahr 2019, den Verkauf digitaler Download-Codes für PlayStation-Spiele über externe Händler einzustellen.

Auch in den Niederlanden läuft eine Sammelklage gegen Sony. Dort wird dem Unternehmen vorgeworfen, aufgrund seiner Kontrolle über den digitalen Vertrieb im PlayStation Store überhöhte Preise für digitale Spiele zu verlangen.

Die Verfahren betreffen unterschiedliche Rechtsräume und befinden sich teilweise in verschiedenen Verfahrensstadien. Gemeinsam ist ihnen jedoch der Vorwurf, Sony habe durch die Kontrolle des digitalen Vertriebs den Wettbewerb eingeschränkt und Verbraucher benachteiligt.