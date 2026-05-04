PlayStation Store: Nach Millionen-Vergleich: Richter genehmigt Rückerstattungen für tausende Nutzer

Ein Richter des United States District Court for the Northern District of California hat einem Vergleich über 7,85 Millionen US‑Dollar im Fall Caccuri, et al. v. Sony Interactive Entertainment LLC vorläufig zugestimmt. Die Klage wirft Sony Verstöße gegen das US‑Kartellrecht und einzelne Landesgesetze vor, darunter die angebliche Monopolisierung des Marktes für digitale Sony‑Spiele, was zu höheren Preisen geführt haben soll.
Die Vergleichsklasse umfasst alle Personen, die zwischen dem 1. April 2019 und dem 31. Dezember 2023 ein digitales Spiel im PlayStation Store gekauft haben, das zuvor als spielbezogener Retail‑Voucher erhältlich war.
Nutzer mit aktivem PSN‑Konto werden automatisch berücksichtigt und erhalten eine Entschädigung in Form von PSN‑Guthaben mit entsprechendem Geldwert.
Spieler, die die Kriterien erfüllen, deren PSN‑Konto jedoch deaktiviert wurde, sollen sich laut Vergleichsunterlagen via Telefon oder per Post melden. Diese Anspruchsberechtigten können eine Auszahlung in Höhe des PSN‑Guthabens erhalten.
Die Liste der qualifizierenden Spiele umfasst über 100 Titel. Zu den aufgeführten Spielen gehören unter anderem God of War Collection, Killzone Shadow Fall, Until Dawn, The Last of Us, LittleBigPlanet 3, The Jackbox Party Pack, NBA 2K18, Star Wars Battlefront, Destiny: The Collection und weitere. Die vollständige Liste ist über die Settlement‑Website einsehbar.
Der Vergleich wurde am 8. April 2026 eingereicht und befindet sich derzeit in der Phase der vorläufigen Genehmigung. Weitere Schritte hängen von der endgültigen gerichtlichen Bestätigung sowie den üblichen Benachrichtigungs‑ und Auszahlungsprozessen ab.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
In der usa gibt es ja um die 35 bis 40 Millionen playstation spieler.
Das wären ja ein nur ein paar Cent.
Finde ich sehr gut das den Machenschaften von Sony einhalt geboten wurde was die Monopoldosierung des Marktes angeht.
7,85 Mio sind für die nur Peanuts.
Ja klar, sind auch viel weniger als die Klage zuerst genannt hatte. Dennoch geht’s um die Signalwirkung und zeigt das Sony nicht alles machen kann.
Hab mal die Klagen gegen MS rausgesucht…😅
Sammelklage in Großbritannien wegen Cloud-Gebühren (ca. 2,8 Mrd. USD): Eine Klage von Cloud-Kunden wurde zugelassen.
Microsoft wird vorgeworfen, für die Nutzung von Windows Server höhere Preise zu verlangen, wenn diese nicht auf der hauseigenen Azure-Cloud laufen, was als Wettbewerbsverzerrung gilt.Klagen/Drohungen im KI-Umfeld (Amazon/OpenAI)
Klage von Elon Musk gegen OpenAI und Microsoft: Elon Musk fordert von OpenAI und Microsoft (als Finanzpartner) mehr als 150 Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Er will zudem die Umwandlung von OpenAI in ein gewinnorientiertes Unternehmen stoppen.
Antitrust-Klage von Salesforce/Slack wegen Teams: In London klagen Salesforce und Slack gegen Microsoft wegen des Koppelungsverkaufs („Tying“ und „Bundling“) von Microsoft Teams mit Office 365. Sie werfen Microsoft antikompetitive Praktiken vor.Sammelklage wegen irreführender CoPilot-Preise (USA): Es werden Schiedsverfahren/Sammelklagen vorbereitet, da Microsoft 365-Abonnenten nicht ausreichend darüber informiert haben soll, dass günstigere Varianten ohne den KI-Assistenten Copilot verfügbar waren.
Hab das Gefühl das solche Klagen auch nur das sind um Geld von Großkonzerne zuerhashen…
Habe nur den ersten Satz gelesen. Hier geht’s um Sony, nicht um Microsoft. Macht die Klage sowie Geldstrafe nicht unwahrer. Du kannst dir dein Whataboutism sparen🙂
Hättest mal bis zum Ende gelesen bzw den letzten Satz… dann hättest du es vielleicht nicht als whataboutism verstanden aber das ist ja anscheinend schon zuviel verlangt 😂
Ist ist wohl auch zu viel verlangt beim Thema zu bleiben und versuchen sowas nicht mit Microsoft zu rechtfertigen😂
Sag ja hast es noch nicht verstanden…
Ok ich formuliere es anders… Klagen gibt bei so gut wie allen Großkonzerne… besser? nicht das du dich gleich wieder angegriffen und verletzt fühlst, meine Güte… 🙄
Wie geschrieben, habe nur den ersten Satz gelesen. Und natürlich, was soll ich denn anderes denken wenn du gleich mit Microsoft Klagen daherkommst? Ich fühle mich gar nicht angegriffen alles gut. Trotzdem geht’s hier um eine Sony Klage, nicht die einzige ihrer Art die an Sony gerichtet ist. Ist mir schon bewusst das es auch andere Klagen gibt in der Welt, nur haben die nichts mit dem Artikel hier zu tun.
Das ist ja leider auch das traurige… Du liest dir nicht mal die Kommentare vollständig durch… verstehst den Kontext dann nicht und hast dich dann etwas angegriffen gefühlt ob es ja garnicht von mir so gemeint war…
Ich finde es ja selber alles ziemlich suspekt mit den Klagen egal ob bei Sony, MS oder sonst wer! Daher der Satz im ersten Kommentar :Hab das Gefühl das solche Klagen auch nur das sind um Geld von Großkonzerne zuerhashen…“ so nun schönen Abend noch gewünscht 😉
Ich reagiere aktuell eben etwas allergisch was das angeht seit einer von der blauen Seite mir einen fetten Spoiler zu einem kommenden Spiel kommentiert hat. Gleichfalls, danke. Schönen Abend noch.
Welches Spiel und wie geht es aus? 🫣😅
@hattorihanzo
Ne das lassen wir lieber bevor es wieder in einem Spoiler ausartet.
In UK geht es um mehrere Millarden.
Ja irgendwas mit 2 Milliarden. Das ist schon heftig🙈🙈🙈
In meinen Augen eher ein Sieg für Sony.
Warum? Es ging ursprünglich um einen Streitwert von über 2 Millarden(!)! Britischen Pfund, für über 12 Mio betroffenen Gamern.
Daraus einen Verglich von nicht mal 10 Mio Pfund durchzukriegen ist schon interessant.
Das ist ein anderes Verfahren.
Okay? Welche Verfahren laufen denn noch alle? Da blickt doch keiner mehr durch.
Aber danke für die Aufklärung.
Mir ist noch ein weiteres Verfahren in Holland bekannt.
Californien ist nicht UK. Dort geht es immer noch um Millarden …
Hört sich interessant an.
Dagegen wird doch bestimmt Berufung eingelegt.
Bin gespannt was am Ende alles bei raus kommt.
Sony wurde nicht verurteilt.
Es kommt zu einer Außergerichtlichen Vereinbarung.
Würd mich trotzdem interessieren was jetzt mit den Preisen im Store passiert und ob Sony den öffnet.
Warum sollte sie 🤷.
Wenn sie nur so eine kleine summe zahlen müssen werden sie wohl so weitermachen.
Wenn man bedenkt das 2019 zum ersten mal eine klage eingereicht wurde und nur das 7 jahre später herauskommt.
Da wird aber nicht viel rauskommen.
Ich bin ehrlich sehe da nicht durch…
Was soll denn spielebezogene Retail-Voucher sein? Retail-Voucher sind doch Guthabenkarten die man in Einzelhandel bekommt oder nicht??…. Also bekommt man Geld erstattet weil man mit Guthabenkarten für Spiele (genannte Liste) im Psn gekauft hat die angeblich zu teuer waren…?
Wenn ich schon lese „angeblicher“ Monopololiesierung Des Marktes… 😅
7,85 Mio stehen im Raum wow…😂 Was denkt ihr wird davon benötigt… Viele PSN User werden sich doch garnicht melden denke ich…!! Die bekommen das wahrscheinlich gar nicht mit oder weil es einfach zu umständlich ist…
Das ist ja gar nichts bei den ganzen Spielern🤦🏻♂️
Hätte auch mit mehr gerechnet.
Ich hätte kein Problem mit günstigeren Games vom Keyseller.