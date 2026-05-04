PlayStation Store: Nach Millionen-Vergleich: Richter genehmigt Rückerstattungen für tausende Nutzer

Ein Richter des United States District Court for the Northern District of California hat einem Vergleich über 7,85 Millionen US‑Dollar im Fall Caccuri, et al. v. Sony Interactive Entertainment LLC vorläufig zugestimmt. Die Klage wirft Sony Verstöße gegen das US‑Kartellrecht und einzelne Landesgesetze vor, darunter die angebliche Monopolisierung des Marktes für digitale Sony‑Spiele, was zu höheren Preisen geführt haben soll.

Die Vergleichsklasse umfasst alle Personen, die zwischen dem 1. April 2019 und dem 31. Dezember 2023 ein digitales Spiel im PlayStation Store gekauft haben, das zuvor als spielbezogener Retail‑Voucher erhältlich war.

Nutzer mit aktivem PSN‑Konto werden automatisch berücksichtigt und erhalten eine Entschädigung in Form von PSN‑Guthaben mit entsprechendem Geldwert.

Spieler, die die Kriterien erfüllen, deren PSN‑Konto jedoch deaktiviert wurde, sollen sich laut Vergleichsunterlagen via Telefon oder per Post melden. Diese Anspruchsberechtigten können eine Auszahlung in Höhe des PSN‑Guthabens erhalten.

Die Liste der qualifizierenden Spiele umfasst über 100 Titel. Zu den aufgeführten Spielen gehören unter anderem God of War Collection, Killzone Shadow Fall, Until Dawn, The Last of Us, LittleBigPlanet 3, The Jackbox Party Pack, NBA 2K18, Star Wars Battlefront, Destiny: The Collection und weitere. Die vollständige Liste ist über die Settlement‑Website einsehbar.

Der Vergleich wurde am 8. April 2026 eingereicht und befindet sich derzeit in der Phase der vorläufigen Genehmigung. Weitere Schritte hängen von der endgültigen gerichtlichen Bestätigung sowie den üblichen Benachrichtigungs‑ und Auszahlungsprozessen ab.