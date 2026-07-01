PlayStation Store: PS3- und PS Vita-Store wird schrittweise weltweit abgeschaltet

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Sony kündigt schrittweise Abschaltung des PlayStation Store für PS3 und PS Vita an.

Sony Interactive Entertainment hat die schrittweise Abschaltung des PlayStation Store für PlayStation 3 und PS Vita angekündigt. Die Schließung betrifft zunächst einzelne Regionen und soll anschließend weltweit bis spätestens Juli 2027 abgeschlossen sein.

Demnach wird der PlayStation Store auf der PS3 in ausgewählten Märkten bereits ab August 2026 eingestellt, darunter Mexiko, Honduras und Nicaragua. Weitere Länder in Lateinamerika und dem Nahen Osten folgen Ende 2026. In allen übrigen Regionen wird der Store für PS3 und PS Vita im Juli 2027 vollständig geschlossen.

Nach der Abschaltung wird es nicht mehr möglich sein, neue Inhalte oder Spielekäufe über den Store auf diesen Plattformen durchzuführen. Bereits gekaufte Inhalte sollen jedoch weiterhin heruntergeladen werden können, sofern sie zuvor erworben wurden.

Als Grund nennt Sony technische und wirtschaftliche Einschränkungen. Die PlayStation Store-Infrastruktur werde kontinuierlich weiterentwickelt, um moderne Zahlungs- und Sicherheitsstandards zu unterstützen. Diese Anforderungen könnten auf PS3 und PS Vita nicht mehr ausreichend umgesetzt werden.

Sony betont, dass die Entscheidung keine leichte gewesen sei, da beide Plattformen eine wichtige Rolle in der Geschichte der PlayStation gespielt haben. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf den zunehmenden Fokus auf moderne Hardware, auf der die Mehrheit der Nutzer inzwischen aktiv ist.

Die frei werdenden Ressourcen sollen künftig stärker in die Weiterentwicklung aktueller PlayStation-Systeme und digitaler Dienste investiert werden. Sony bedankt sich bei der Community für die langjährige Unterstützung und die Bedeutung dieser Konsolengeneration für die Entwicklung der Marke.

Quelle
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47 Kommentare Added

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  1. Sturmi 19275 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 01.07.2026 - 16:14 Uhr

    Ganz ehrlich das wundert mich nicht wirklich. Die wollen schon seit Jahren das Ding zu machen. MS hat es ja auch schon vor 2 oder 3 Jahren gemacht

    1
    • Krawallier 173255 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 01.07.2026 - 18:03 Uhr
      Antwort auf Sturmi

      Allerdings haben sie über 500 Spiele der Xbox und xbox 360 Ära für die One und Series zugänglich gemacht.

      1
      • Sturmi 19275 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 01.07.2026 - 18:46 Uhr
        Antwort auf Krawallier

        Das stimmt, paradoxerweise ist mir das jetzt gar nicht in den Sinn gekommen obwohl ich extrem davon profitiere bzw. ich nutze es halt regelmäßig.
        Das wird Sony zu 98% Prozent nicht machen.

        0
  2. shadow moses 500260 XP Xboxdynasty MVP Silber | 01.07.2026 - 16:19 Uhr

    Das wird die drei Leute, die da noch regelmäßig eingekauft haben, sicherlich sehr traurig machen.😅

    0
  3. Jack86 56030 XP Nachwuchsadmin 7+ | 01.07.2026 - 17:00 Uhr

    Schade um die 4 Leute, die den noch aktiv genutzt haben. Andere Plattformen sind da ja Vorreiter und schon seit Jahren dicht. 😂

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  4. Teddofryo 136805 XP Elite-at-Arms Silber | 01.07.2026 - 17:11 Uhr

    Die gehen ja richtig radikal vor, die fangen mit den Ps3 Abschaltungen im Dschungel an.

    0
  5. RumRoGERs 169635 XP First Star Onyx | 01.07.2026 - 17:37 Uhr

    Ist Nagelsmann der neue Geschäftsführer bei Sony geworden oder was geht da heute ab. lol

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  7. Z0RN 518335 XP Xboxdynasty MVP Silber | 01.07.2026 - 18:24 Uhr

    Am gleichen Tag ankündigen: Wir stellen die Produktion von Disc-Games,… Aber macht euch keine Sorgen, wir schließen auch die ersten digitalen PS-Stores.

    Crazy Times!

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    • AppleRedX 165455 XP First Star Gold | 01.07.2026 - 18:29 Uhr
      Antwort auf Z0RN

      Oder entfernen Digitales was Du mal gekauft hast ohne Rückvergütung. Einfach so …

      Timing perfektioniert.

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