PlayStation Store: PS3- und PS Vita-Store wird schrittweise weltweit abgeschaltet

Sony Interactive Entertainment hat die schrittweise Abschaltung des PlayStation Store für PlayStation 3 und PS Vita angekündigt. Die Schließung betrifft zunächst einzelne Regionen und soll anschließend weltweit bis spätestens Juli 2027 abgeschlossen sein.

Demnach wird der PlayStation Store auf der PS3 in ausgewählten Märkten bereits ab August 2026 eingestellt, darunter Mexiko, Honduras und Nicaragua. Weitere Länder in Lateinamerika und dem Nahen Osten folgen Ende 2026. In allen übrigen Regionen wird der Store für PS3 und PS Vita im Juli 2027 vollständig geschlossen.

Nach der Abschaltung wird es nicht mehr möglich sein, neue Inhalte oder Spielekäufe über den Store auf diesen Plattformen durchzuführen. Bereits gekaufte Inhalte sollen jedoch weiterhin heruntergeladen werden können, sofern sie zuvor erworben wurden.

Als Grund nennt Sony technische und wirtschaftliche Einschränkungen. Die PlayStation Store-Infrastruktur werde kontinuierlich weiterentwickelt, um moderne Zahlungs- und Sicherheitsstandards zu unterstützen. Diese Anforderungen könnten auf PS3 und PS Vita nicht mehr ausreichend umgesetzt werden.

Sony betont, dass die Entscheidung keine leichte gewesen sei, da beide Plattformen eine wichtige Rolle in der Geschichte der PlayStation gespielt haben. Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf den zunehmenden Fokus auf moderne Hardware, auf der die Mehrheit der Nutzer inzwischen aktiv ist.

Die frei werdenden Ressourcen sollen künftig stärker in die Weiterentwicklung aktueller PlayStation-Systeme und digitaler Dienste investiert werden. Sony bedankt sich bei der Community für die langjährige Unterstützung und die Bedeutung dieser Konsolengeneration für die Entwicklung der Marke.