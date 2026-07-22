PlayStation: Chet Faliszek sieht keine Verschwörung hinter Sonys Digital-Strategie

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Image: KI-generiert

Chet Faliszek erklärt, warum Sony seiner Ansicht nach den Schwerpunkt auf digitale Spiele legt und nicht auf physische Datenträger.

Der ehemalige Valve-Autor Chet Faliszek hat sich zur Diskussion über den zunehmenden Verzicht auf physische Spiele bei PlayStation geäußert. Seiner Ansicht nach steckt dahinter keine Verschwörung oder gezielte Strategie gegen Sammler, sondern vielmehr das Kaufverhalten der Spieler.

Faliszek erklärte, dass Unternehmen letztlich auf die Entscheidungen ihrer Kunden reagieren. Nach seiner Einschätzung habe sich die Mehrheit der Spieler bereits vor Jahren für den digitalen Spielekauf entschieden. Entsprechend passe sich die Branche an diese Entwicklung an.

Zudem verwies der frühere Valve-Mitarbeiter darauf, dass zwar in sozialen Netzwerken häufig Kritik am Rückgang physischer Veröffentlichungen geäußert werde, die Verkaufszahlen jedoch seit Jahren zeigen würden, dass digitale Käufe den physischen Verkauf deutlich überholt haben.

Die Aussagen fielen im Zusammenhang mit der anhaltenden Diskussion über Sonys stärkeren Fokus auf digitale Inhalte und wurden von GamesRadar aufgegriffen.

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42 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 108010 XP Master User | 22.07.2026 - 21:19 Uhr

    Er hat schon recht mit dem was er sagt. Die Medien werden immer mehr digitalisiert

    0

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