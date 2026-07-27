PlayStation: God of War – Cory Barlog verplappert sich und bestätigt das nächste Kratos-Spiel

Kratos bekommt ein weiteres God of War: Cory Barlog hat die Entwicklung bestätigt und verraten, dass die Geschichte direkt an God of War Laufey anknüpft.

Kratos kehrt nach God of War Laufey definitiv zurück: Bei Santa Monica Studio befindet sich bereits ein neues God of War mit Kratos in Entwicklung, das direkt mit den Ereignissen des kommenden Laufey-Spiels verbunden sein wird.

Die überraschende Bestätigung stammt von Creative Lead Cory Barlog höchstpersönlich. Während eines Panels auf der San Diego Comic-Con sprach er über ein Gespräch, das er erst wenige Tage zuvor mit dem Director des nächsten Kratos-Spiels geführt hatte.

Dann bemerkte Barlog offenbar selbst, was er gerade verraten hatte:

„Oh, f***, habe ich gerade das nächste Kratos-Spiel angekündigt?“

Damit ist erstmals bestätigt, dass Santa Monica Studio über God of War Laufey hinaus bereits an einem weiteren Abenteuer mit Kratos arbeitet.

Das nächste Kratos-Spiel knüpft direkt an Laufey an

Einen Titel, einen Veröffentlichungstermin oder konkrete Plattformen nannte Barlog noch nicht. Dafür verriet er einen entscheidenden Punkt zur Geschichte.

Kratos werde unmittelbar nach God of War Laufey in einem weiteren Spiel auftreten, das direkt mit den Ereignissen des Laufey-Abenteuers verbunden sei.

Barlog erklärte zudem, dass alles, was im Spiel rund um Faye erzählt wird, sowohl eine Fortsetzung bisheriger Ereignisse darstellt als auch die Grundlage für das schaffen soll, was anschließend kommt.

„Das Franchise entwickelt sich in einige unglaubliche Richtungen.“

Die Geschichte von God of War Laufey dürfte damit wesentlich größere Auswirkungen auf die Zukunft der Reihe haben, als zunächst angenommen.

Santa Monica plant die Zukunft von God of War bereits voraus

Barlog machte deutlich, dass Elemente des kommenden Spiels gezielt eingesetzt werden, um spätere Entwicklungen vorzubereiten. Die Entwickler bauen die Welt demnach bereits mit Blick auf zukünftige Geschichten weiter aus.

Gleichzeitig bekräftigte er, dass Santa Monica Studio weiterhin Geschichten über Kratos erzählen möchte.

Das nächste Abenteuer des Spartaners dürfte allerdings noch einige Zeit entfernt sein. Zunächst konzentriert sich das Studio auf God of War Laufey.

Das Spiel stellt Faye – Kratos‘ Partnerin und Mutter von Atreus – in den Mittelpunkt und erzählt eine Geschichte, in der sie sich in einer von feindseligen Göttern und Visionen ihres götertötenden Partners geprägten Unterwelt wiederfindet.

Eines steht nun allerdings bereits fest: God of War endet nach Laufeys Geschichte nicht. Kratos‘ nächstes Abenteuer befindet sich bereits in Entwicklung und wird unmittelbar an deren Ereignisse anknüpfen.