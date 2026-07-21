PlayStation: Neue Verkaufszahlen zeigen – Physische Spiele verlieren weiter an Bedeutung

Neue Marktdaten zeigen, dass physische PlayStation-Spiele in den USA weiter an Bedeutung verlieren.

Der Markt für physische PlayStation-Spiele schrumpft offenbar weiter. Nach Angaben von Circana-Analyst Mat Piscatella haben in den USA im laufenden Jahr bislang nur sieben PlayStation-Spiele die Marke von 100.000 verkauften physischen Exemplaren überschritten.

Die Zahlen werden derzeit im Zusammenhang mit der Diskussion über Sonys Entscheidung angeführt, die Produktion eigener First-Party-Spiele auf Datenträgern ab 2028 einzustellen. Während viele Spieler den Erhalt physischer Versionen fordern, deuten die Verkaufszahlen darauf hin, dass der Großteil der Käufe inzwischen digital erfolgt.

Digitale Käufe dominieren den Markt

Auch Schätzungen von Alinea Analytics zeichnen ein ähnliches Bild. Demnach entfielen bei mehreren großen Neuerscheinungen nur noch vergleichsweise kleine Anteile auf den stationären Handel.

So soll der Anteil physischer Verkäufe bei EA Sports FC 26 bei rund 12 Prozent liegen. Für Resident Evil Requiem werden 27,8 Prozent, für 007 First Light 21 Prozent und für Crimson Desert 19,9 Prozent genannt.

Den höchsten Anteil unter den großen PlayStation-Veröffentlichungen des Jahres erreicht laut den Schätzungen Ghost of Yōtei mit 35,4 Prozent physischen Verkäufen.

Die veröffentlichten Zahlen unterstreichen den anhaltenden Trend hin zum digitalen Vertrieb. Offizielle Verkaufsdaten von Sony zu den einzelnen Titeln liegen allerdings weiterhin nicht vor.