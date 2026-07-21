PlayStation: Neue Verkaufszahlen zeigen – Physische Spiele verlieren weiter an Bedeutung

Der Markt für physische PlayStation-Spiele schrumpft offenbar weiter. Nach Angaben von Circana-Analyst Mat Piscatella haben in den USA im laufenden Jahr bislang nur sieben PlayStation-Spiele die Marke von 100.000 verkauften physischen Exemplaren überschritten.
Die Zahlen werden derzeit im Zusammenhang mit der Diskussion über Sonys Entscheidung angeführt, die Produktion eigener First-Party-Spiele auf Datenträgern ab 2028 einzustellen. Während viele Spieler den Erhalt physischer Versionen fordern, deuten die Verkaufszahlen darauf hin, dass der Großteil der Käufe inzwischen digital erfolgt.
Digitale Käufe dominieren den Markt
Auch Schätzungen von Alinea Analytics zeichnen ein ähnliches Bild. Demnach entfielen bei mehreren großen Neuerscheinungen nur noch vergleichsweise kleine Anteile auf den stationären Handel.
So soll der Anteil physischer Verkäufe bei EA Sports FC 26 bei rund 12 Prozent liegen. Für Resident Evil Requiem werden 27,8 Prozent, für 007 First Light 21 Prozent und für Crimson Desert 19,9 Prozent genannt.
Den höchsten Anteil unter den großen PlayStation-Veröffentlichungen des Jahres erreicht laut den Schätzungen Ghost of Yōtei mit 35,4 Prozent physischen Verkäufen.
Die veröffentlichten Zahlen unterstreichen den anhaltenden Trend hin zum digitalen Vertrieb. Offizielle Verkaufsdaten von Sony zu den einzelnen Titeln liegen allerdings weiterhin nicht vor.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja, Digital wird immer mehr. Das wissen wir alle.
Trotzdem gibt es noch Massenhaft Menschen die Spiele lieber auf Disc kaufen möchten.
Ja die immer mehr in der Unterzahl sind. Nicht ohne Grund ist auch schon der PC srit Jahren Digital Only.
Also gerade Resi ist eigentlich ein gutes Beispiel.
Über 7 Mio Verkäufe, das sind knapp 2 Mio Discs.
Also schon eine deutliche Zahl.
Das sind 28% physisch. Das ist eben im Verhältnis nicht so viel.
Genau und ihre Disks wo sie haben noch nutzen können
Welche discs? CD-ROMs?
Digital ist halt einfacher und schneller. Tatsächlich bin ich aber gerade wegen der News wieder dabei auf Discs umzusteigen.
Absolut keine Überraschung. Genau deswegen zieht Sony ja auch konsequent den Umbruch durch und setzt nur noch auf digital. Spart schlicht kosten fürs Laufwerk etc, was am Ende des Tages ja auch beim Kunden ankommt.
Ganz abgesehen davon wie viel praktischer digitale Spiele sind, statt die ganze Zeit immer mühselig die Disc wechseln zu müssen. Weg mit dem unnützen Stück Plastik☝🏻
Gerade bei Circana gilt: Wer die Musik bezahlt, bestimmt auch was sie spielt.
Gleich geht es wieder los. Der digitale Kindergarten schreit: No Disc, No PS6.
Und nächste Woche wird das nächste Game digital gekauft.
Ich glaube das ist bei den reinen Disc Spieler nicht so 🙃, bei denen die überwiegen Disc kaufen sicherlich auch nicht, die werden sich andere Plattformen suchen.
Bei denen die halb/halb oder jetzt schon mehr digital kaufen, werden sehr wahrscheinlich dann rein digital kaufen, gibt auch bestimmt paar Personen die idealistisch unterwegs sind und sich deswegen keine Sony Produkte mehr kaufen.
Bin wirklich gespannt wie sich das entwickeln wird, weil Sony ja die Disc nicht auslaufen lässt, sondern alle ab 2028 den Verkauf von Disc auf PS verbietet, das ist eine ganz andere Nummer und die Folgen sind bisher nicht abzusehen.
Wenn man natürlich alle Indie Titel und Spielen die nur digital angeboten werden dazu zählt und besonders die DLC als digitalen Einkauf wertet (was sie ja auch sind), verwässert das die Verkaufszahlen massiv.
So ist es 😉
War klar, da hilft der Aufschrei durch GTA 6 auch nicht. Es wird sich nicht mehr ändern lassen. Mich persönlich stört es nicht, ich hole alles digital schon weil ich keine Lust habe jedesmal die Disk zu wechseln.
Du weißt aber schon das wenn du ein Playstation Spieler seien solltest dir Preise für dich bald teurer werden, zu 99%, das wirst du merken und dich daran erinnern (es sei denn du bist Millionär, dann vergiss meine Worte).
Man hat hier in den Kommentaten ja schon alles mögliche gelesen, Am besten fand ich immer die zwei Sachen die beim Disc Aus von einem „Fehler“ sprechen oder Sony müsse sich zu einem Internetshitstorm äussern….
Punkt 1 ist es eben kein Fehler wie auch der Artikel beweist da halt auch beim Gaming wie bei Filmen Serien und Musik die Richtung halt immer mehr digital geht.
Die Leute die halt noch physisch kaufen müssten sich halt bei den digital Käufern beschweren und nicht bei Sony oder Rockstar die nur den Zeichen der Zeit folgen.
Irgendwann ist halt so viel nur noch digital das sich eine Disc produzieren halt nicht mehr lohnt. Der PC ist ja schon seit Jahren digital only und Valve macht mehr Geld denn je also ein Fehler ist es halt schon deswegen nicht. Was wichtig für die Zukinft wäre, dass rein digitale Inhalte besser geschützt sind und man möglichkeiten bieten würde das man die auch wirklich behalten darf ubd man sie nicht nur mietet.
Dann zu Punkt 2. Sony hat ja ganz klar kommentiert was Sache ist und warum sollten sie jetzt Kritikern antworten? Sollen sie etwa sagen: „Wir wissen es gibt Leute die sind von dieser Entscheiding enttäuscht aber mir gehen trotzdem den Weg“??😅 Leute der Shi***storm dieser Leute würde ja nur grösser werden.
Zum Abschluss nochmals man kann Sony für vieles kritisieren (oder wie manche haten) aber nicht für einen wirtschaftlich logischen Schritt.