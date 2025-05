Playtonic Games: Yooka-Laylee-Entwickler entlässt Mitarbeiter

Playtonic Games, bekannt für Yooka-Laylee und Yooka-Laylee and the Impossible Lair, verkündet offiziell die Entlassung einer unbekannten Anzahl seiner Mitarbeiter.

Betroffen sein sollen die Teams für Produktion, Art, Spieldesign, narratives Design und UI/UX-Design. Ob die Maßnahme Auswirkungen auf das aktuell in Entwicklung befindliche Yooka-Replaylee haben wird, ist nicht bekannt.

Aufgrund der jüngsten Veränderungen innerhalb der Branche, habe man nach Prüfung aller Möglichkeiten keinen anderen Weg gesehen, als sich schweren Herzens von Teilen seines Teams zu trennen, heißt es in einer Erklärung von Playtonic:

„Wir alle haben in den letzten Jahren gesehen, wie sich die Spieleindustrie verändert hat, was dazu geführt hat, dass ein Studio nach dem anderen in eine Situation geraten ist, in der sie schmerzhafte Entscheidungen treffen mussten, um weiter existieren zu können – Entscheidungen, die sich auf das Leben so vieler einzelner talentierter Entwickler auswirken.“

„Dies spiegelt nicht das Talent oder die Hingabe von irgendjemandem wider. Die Leute, die uns verlassen, haben so viel Herz, Kreativität und Sorgfalt in alles gesteckt, was wir tun. Sie haben dazu beigetragen, unser Studio, unsere Spiele und unsere Kultur zu formen, und wir sind unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben.“

„Dies ist nicht einfach nur ein schwieriger Moment, sondern eine Zeit des tiefgreifenden Wandels in der Art und Weise, wie Spiele entwickelt und finanziert werden. Die Landschaft verändert sich, und mit ihr müssen auch wir uns verändern.“