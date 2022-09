Plunder Panic: Release-Termin zum Piraten-Multiplayer-Arcade-Spiel

Alle Mann an Deck! Der unabhängige Entwickler Will Winn Games kündigte auf der PAX West 2022 an, dass sein 6v6-Piraten-Multiplayer-Arcade-Spiel Plunder Panic am 16. September 2022 in See stechen wird und zwar auf Windows PC/Mac, PlayStation 4|5, Xbox One und Series X|S, Nintendo Switch und Steam Deck mit vollem Cross-Platform-Play!

Inspiriert von klassischen SNES-Spielen, vereint Plunder Panic Retro-Grafik, Arcade-Action und eine Fülle von Online- (und Offline-) Spielmodi und Optionen, die selbst den hartgesottensten Piraten das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Zwei Teams mit bis zu sechs Spielern müssen sich mit einer Vielzahl von Waffen, verzauberten Gegenständen und Power-Ups gegeneinander behaupten. Neben dem Online-Matchmaking können die Spieler auch lokal mit so vielen Controllern zusammenspielen, wie auf ihren jeweiligen Plattformen unterstützt werden. Cross-Play ermöglicht außerdem Online-Matchmaking für alle Versionen des Spiels.