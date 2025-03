Pocket Bravery: Ab April wird auf Konsolen gekämpft

PQube und Statera Studio freuen sich, ankündigen zu können, dass Pocket Bravery, ein Pixel-Art-Liebesbrief an die klassischen Kampfspiele der 90er Jahre, am 10. April 2025 in den Ring steigt und digital auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.

Inspiriert von legendären Fighting-Franchises, überzeugt Pocket Bravery mit rasanten Kämpfen, einem einzigartigen Elementarsystem und einer gestochen scharfen Pixelgrafik, die die goldene Ära der Arcade-Brawler einfängt.

Egal, ob ihr ein erfahrener Kämpfer seid oder gerade zum ersten Mal die Bühne betretet, dies ist eure Chance, durch die Ränge aufzusteigen und den Sieg zu erringen.

Features

Elementar-basiertes Kampfsystem: Kanalisiert die Kraft von Feuer, Eis, Elektrizität und mehr, um verheerende Spezialangriffe zu entfesseln, die den Verlauf des Kampfes verändern. Die Beherrschung der Elementaraffinitäten ist der Schlüssel, um eure Gegner zu übertrumpfen!

Kanalisiert die Kraft von Feuer, Eis, Elektrizität und mehr, um verheerende Spezialangriffe zu entfesseln, die den Verlauf des Kampfes verändern. Die Beherrschung der Elementaraffinitäten ist der Schlüssel, um eure Gegner zu übertrumpfen! Vielfältige Kämpfer: Wählt aus einer Reihe kühner und charismatischer Kämpfer, jeder mit seinem eigenen Kampfstil, seinen Spezialattacken und seiner Persönlichkeit. Findet euren Hauptkämpfer und steigt in der Rangliste auf!

Wählt aus einer Reihe kühner und charismatischer Kämpfer, jeder mit seinem eigenen Kampfstil, seinen Spezialattacken und seiner Persönlichkeit. Findet euren Hauptkämpfer und steigt in der Rangliste auf! Klassische Kampfspiel-DNA mit einem modernen Twist: Inspiriert von den großen Arcade-Spielen der 90er Jahre bietet Pocket Bravery ein präzises, schnelles Gameplay mit Mechaniken, die sowohl für Gelegenheitskämpfer als auch für Wettkampfprofis geeignet sind. Leicht zu erlernen, schwer zu meistern!

Inspiriert von den großen Arcade-Spielen der 90er Jahre bietet Pocket Bravery ein präzises, schnelles Gameplay mit Mechaniken, die sowohl für Gelegenheitskämpfer als auch für Wettkampfprofis geeignet sind. Leicht zu erlernen, schwer zu meistern! Rollback-Netcode für reibungslose Online-Kämpfe: Nehmt den Kampf auf der ganzen Welt auf – mit verzögerungsfreiem Online-Matchmaking dank Rollback-Netcode. Egal ob es sich um ein Freundschaftsspiel oder einen Ranglistenkampf handelt, jeder Frame zählt!

Nehmt den Kampf auf der ganzen Welt auf – mit verzögerungsfreiem Online-Matchmaking dank Rollback-Netcode. Egal ob es sich um ein Freundschaftsspiel oder einen Ranglistenkampf handelt, jeder Frame zählt! Pixel-Perfekte Kunst & Dynamische Stages: Atemberaubende handgefertigte Pixelkunst erweckt die Kämpfer und Hintergründe zum Leben, mit lebendigen Animationen und interaktiven Stages, die jeden Kampf zu einem Spektakel machen!