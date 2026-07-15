PocketPair Publishing: Plant mehr als nur Palworld – Neue Projekte und Spin-offs befinden sich in Entwicklung

Neben der weiteren Unterstützung von Parlworld arbeitet Entwickler Pocketpair bereits an zusätzlichen Projekten. Das Studio bestätigte, dass neben neuen Updates und langfristigen Erweiterungen für das Survival-Spiel auch weitere geheime Entwicklungen laufen.

Der Schwerpunkt des Teams bleibt weiterhin die Pflege und der Ausbau von Palworld. Gleichzeitig experimentiert Pocketpair mit neuen Konzepten, darunter mögliche Spin-offs, um das Universum rund um das erfolgreiche Spiel weiter auszubauen.

Pocketpair sprach dabei von mehreren internen Projekten, die derzeit noch nicht vorgestellt werden können.

„Wir haben einige Spin-offs, mit denen wir experimentieren, und hoffentlich können wir herausfinden, wie wir das Palworld-Universum weiter ausbauen können.“

Konkrete Details zu den geplanten Projekten nannte das Studio bislang nicht. Damit bleibt offen, ob es sich um eigenständige Spiele, zusätzliche Inhalte oder neue Ableger innerhalb der Palworld-Marke handelt.

Palworld soll weiterhin regelmäßig mit neuen Updates und Erweiterungen versorgt werden. Die zusätzlichen Entwicklungen zeigen jedoch, dass Pocketpair langfristig weitere Möglichkeiten prüft, um die Marke über das bisherige Spiel hinaus auszubauen.