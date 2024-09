Polaris Convention: Diesjährige Games-Aussteller bekannt

Autor:, in / Polaris Convention

Die POLARIS Convention (11. bis 13. Oktober in Hamburg) ist nicht nur ein wunderbares Community-Event, sondern macht auch seiner Position als zweitgrößtem Gaming-Event Deutschlands alle Ehre: Mit dabei und anspielbar für Fans sind neue Spiele von Nintendo, CAPCOM und mehr. Und auch eine tolle Auswahl an Indie-Spielen ist in der beliebten Indie Area wieder mit von der Partie.

Einer der großen Gaming-Headliner der POLARIS ist wie auch in den letzten Jahren die japanische Spielefirma Nintendo. Auf einem großen Stand werden zahlreiche neue Titel zum Anspielen angeboten. Mehr Details folgen dazu von Nintendo selbst in den nächsten Tagen.

Aber auch CAPCOM wird wieder groß vertreten sein. Nachdem Monster Hunter Wilds bei ihrem fulminanten Auftritt auf der gamescom weltweit erstmals anspielbar war, freut sich auch die POLARIS eine der beiden aufregenden bisher anspielbaren Quests von Monster Hunter Wilds vor Ort zu haben.

Außerdem wird in Street Fighter 6 nicht nur Terry Bogard aus SNKs Fatal Fury als allererster Gastcharakter der Serie anspielbar sein, sondern auch zwei brandneue Features. Abgerundet wird der Auftritt mit Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, um den Nervenkitzel der einzigartigen Kagura-Action-Strategie zu erleben.

Bandai Namco ist zum ersten Mal mit einem Stand auf der POLARIS vertreten und zeigt das neue Tekken 8 auf PS5.

In der beliebten Indie Area sind 14 Titel anspielbar, darunter das im wahrsten Sinne des Wortes malerische Action-Adventure Constance, das Mystery-Detektivspiel Morriton Manor Stories: Nordic Whispers oder das Metroidvania About Cannons & Sparrows, in dem man als kleine geflügelte Kanone spielt.

Am Stand der Gamecity Hamburg gibt es zudem brandneue Spiele von fünf Spielestudios aus der Hansestadt, darunter Firmen wie Tiny Roar und Lost the Game Studios.

Die Fans von Retro-Games kommen ebenfalls auf ihre Kosten und können in der von Gaming-Journalist und -Autor Stephan Freundorfer kuratierten Ausstellung in die Geschichte der PC-Videospiele eintauchen.

Das und noch vieles, vieles mehr wartet auch dieses Jahr auf der POLARIS Convention, die mittlerweile fast ausverkauft ist. Für Samstag gibt es aktuell nur noch einige wenige Tickets. Wer also noch auf dem coolsten Entertainment-Event des Jahres dabei sein will, kann hier zuschlagen.